В Черниговской области гражданскому населению запрещено приближаться к границе с РФ

По информации военного командования Вооруженнх сил Украины, на территории Черниговской области осуществляются мероприятия по усилению инженерной защиты государственной границы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в городском совете Славутича.

"С целью обеспечения безопасной жизнедеятельности, сообщаем, что гражданскому населению запрещено приближаться к приграничной зоне на расстояние 2 километра вдоль государственной границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время действия военного положения с целью предотвращения пожаров на территории Киевской области населению запрещено посещение и въезд в лес (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники.

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