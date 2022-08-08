В Черниговской области гражданскому населению запрещено приближаться к границе с РФ
По информации военного командования Вооруженнх сил Украины, на территории Черниговской области осуществляются мероприятия по усилению инженерной защиты государственной границы Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в городском совете Славутича.
"С целью обеспечения безопасной жизнедеятельности, сообщаем, что гражданскому населению запрещено приближаться к приграничной зоне на расстояние 2 километра вдоль государственной границы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время действия военного положения с целью предотвращения пожаров на территории Киевской области населению запрещено посещение и въезд в лес (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники.
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Про це повідомив посол України у Турецькій Республіці Василь Боднар.
І тре мати на увазі- що там в лісах в 1989 році впав у болото літак з радіоактивними відходами. Рити там окопи треба дууже обережно