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Новости Война
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В Черниговской области гражданскому населению запрещено приближаться к границе с РФ

кордон

По информации военного командования Вооруженнх сил Украины, на территории Черниговской области осуществляются мероприятия по усилению инженерной защиты государственной границы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в городском совете Славутича.

"С целью обеспечения безопасной жизнедеятельности, сообщаем, что гражданскому населению запрещено приближаться к приграничной зоне на расстояние 2 километра вдоль государственной границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время действия военного положения с целью предотвращения пожаров на территории Киевской области населению запрещено посещение и въезд в лес (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники.

Читайте также: С начала военного положения на границе задержали 6,4 тыс. военнообязанных мужчин, - Госпогранслужба

Автор: 

граница (5298) запрет (1708) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+3
Судячи з погодних умов - на Чернігівщині буде "вал" грибний Але, враховуючи, що частина лісів "засрана" кацапами мінами і "розтяжками - мало хто поїде на їх збір Крім того - частина приміських поїздів скасовані Автомобільний транспорт - нерегулярний і дорогий Те ж саме - з дичиною та рибою Адже саме в прикордонні найбільш багатий рибний промисел - один Дніпро чого вартий - від Київського моря і до Лоєва Може трохи відновиться рибне поголів"я без рибальського "пресу"
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08.08.2022 16:36
+1
Компанія Baykar створила в Україні компанію та придбала земельну ділянку під будівництво заводу з виробництва БПЛА Bayraktar

Про це повідомив посол України у Турецькій Республіці Василь Боднар.
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08.08.2022 15:42
+1
недавно білорусь обстреляла рокетами авіабазу на території рф. знищено делілька літаків. кажуть шо хакери шось нахімічили. Хто чув, не фейк?
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08.08.2022 15:46
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то від лукавого
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08.08.2022 15:39 Ответить
Компанія Baykar створила в Україні компанію та придбала земельну ділянку під будівництво заводу з виробництва БПЛА Bayraktar

Про це повідомив посол України у Турецькій Республіці Василь Боднар.
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08.08.2022 15:42 Ответить
Ще о 12-й годині Цензор про це написав.
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08.08.2022 15:50 Ответить
недавно білорусь обстреляла рокетами авіабазу на території рф. знищено делілька літаків. кажуть шо хакери шось нахімічили. Хто чув, не фейк?
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08.08.2022 15:46 Ответить
Укріплюють стіну Яценюка.)
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08.08.2022 15:51 Ответить
Ну почему же...страждущим духовных скреп можно дать пинком под зад для быстрого воссоединения с родной гаванью
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08.08.2022 16:29 Ответить
Особливо приділіть увагу Семенівському райнону. Через такі ліси й болота, куди навіть німці боялись заходити, пропускати колони техніки мокшів - це якийсь зелений позор!

І тре мати на увазі- що там в лісах в 1989 році впав у болото літак з радіоактивними відходами. Рити там окопи треба дууже обережно
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08.08.2022 16:34 Ответить
Судячи з погодних умов - на Чернігівщині буде "вал" грибний Але, враховуючи, що частина лісів "засрана" кацапами мінами і "розтяжками - мало хто поїде на їх збір Крім того - частина приміських поїздів скасовані Автомобільний транспорт - нерегулярний і дорогий Те ж саме - з дичиною та рибою Адже саме в прикордонні найбільш багатий рибний промисел - один Дніпро чого вартий - від Київського моря і до Лоєва Може трохи відновиться рибне поголів"я без рибальського "пресу"
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08.08.2022 16:36 Ответить
Качки теж розплодяться трохи,ніхто їх не битиме в цьому сезоні!
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08.08.2022 17:16 Ответить
 
 