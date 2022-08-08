РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6469 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 193 15

От действий оккупантов в Бучанской громаде погибли по меньшей мере 458 украинцев

могила,буча,братська,ексгумація

В Бучанской громаде во время вторжения войск России и оккупации погибли, по меньшей мере, 458 украинцев - именно столько тел погибших нашли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции рассказали заместитель мэра Бучи Михайлина Скорик и руководитель ритуальной службы Сергей Капличный.

По словам представителей власти, специалисты установили, что 419 человек погибли в связи с военными действиями, то есть были убиты из оружия. Из них 116 были найдены в братской могиле возле церкви Святого Андрея Первозванного, еще 50 тел были найдены непогребенными.

Среди погибших также 12 детей до 21 года - большинство из них были расстреляны в автомобилях.

Читайте: Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС

армия РФ (19578) смерть (9247) Буча (460)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Навіщо зеленський скорочував армію, частини, які прикривали кордон з півночі?

«Оптимізація» в ЗСУ: як і навіщо скорочують армію України?

Грудень 2020 рік.

https://www.radiosvoboda.org/a/armiya-skorochennya-genshtab-viina/30997509.html
показать весь комментарий
08.08.2022 17:25
+4
Ти мерзота й#бана, із-за сраного шашличника який не захотів попередити людей про напад - вони всі і загинули. А мама ріма **@ть її в голову задовго до 24 лютого вже розслаблялася зі своєю нікчемою муженьком на віллі в ісраїлі. А про південь навіть не починай тут ригать мразь, всі бачать до чого призвела ця зрада.
показать весь комментарий
08.08.2022 17:29
+3
Не поспішайте з висновками, а краще готуйте лопати. В Галичині роботу аслабанітєлєй розкопують до цього часу.
показать весь комментарий
08.08.2022 17:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не поспішайте з висновками, а краще готуйте лопати. В Галичині роботу аслабанітєлєй розкопують до цього часу.
показать весь комментарий
08.08.2022 17:07 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2022 17:12 Ответить
Навіщо зеленський скорочував армію, частини, які прикривали кордон з півночі?

«Оптимізація» в ЗСУ: як і навіщо скорочують армію України?

Грудень 2020 рік.

https://www.radiosvoboda.org/a/armiya-skorochennya-genshtab-viina/30997509.html
показать весь комментарий
08.08.2022 17:25 Ответить
Ти мерзота й#бана, із-за сраного шашличника який не захотів попередити людей про напад - вони всі і загинули. А мама ріма **@ть її в голову задовго до 24 лютого вже розслаблялася зі своєю нікчемою муженьком на віллі в ісраїлі. А про південь навіть не починай тут ригать мразь, всі бачать до чого призвела ця зрада.
показать весь комментарий
08.08.2022 17:29 Ответить
То поцілуй свого прихильника Яника за це у дупу!
показать весь комментарий
08.08.2022 17:44 Ответить
В 2014 у нас була така ж армія, як в 2019?
Покажи фото техніки та екіпіровки наших військових весни-літа 2014.
показать весь комментарий
08.08.2022 17:45 Ответить
Директорка приватної школи-садка в передмісті Києва Алла Душкіна (Ратушна), яку підозрюють у тому, що здавала позиції ЗСУ російським військам в обмін на обіцянку стати «міністром освіти» окупантів, вийшла на волю під 500 тис. грн застави. Про це https://youtu.be/b9aoh1sHZCI йдеться в сюжеті ТСН про скандальну освітянку, пише https://glavcom.ua/kyiv/news/direktorka-stolichnoji-shkoli-jaka-zdavala-pozitsiji-zsu-vijshla-pid-zastavu-500-tis-hrn--864604.html?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB Главком .
https://bukinfo.com.ua/index.php/skandaly/dyrektorka-shkoly-yaka-zdavala-pozyciji-zsu-u-kyyevi-vyyshla-pid-zastavu-500-tys-grn
показать весь комментарий
08.08.2022 17:32 Ответить
Сумна статистика....
показать весь комментарий
08.08.2022 17:23 Ответить
В Ірпіні якісь мутні фотосесії організовують.
Нагадує танці на кістках у стилі 95 кварталу.

kasia

В Ірпіні звалили стопку згорівших ( цивільних ) авто, щоб біля них фоткались політики і журналісти; так прийшов білий західний художник з місцевою колегою та розмалював авто соняшниками, щоб там тепер фоткались усі, посміхаючись та радіючи.
показать весь комментарий
08.08.2022 17:51 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2022 17:52 Ответить
Люди пропонують інший варіант, більш доречний.

@ПоЖераЧ
"А чому не так? Щоб усім на фото муляло!"

показать весь комментарий
08.08.2022 17:55 Ответить
Царство Небесне...
показать весь комментарий
08.08.2022 20:35 Ответить
Сам звідти і був там, як кажуть в окупації, не всіх вбивали, але це все особливо жорстоко, на автомобілях то одразу смертники, усе інше було або в темну пору, або опинився біля позицій під час підготовки до обстрілу у напрямку Києва... навіть пройшов час... а все це моторошно... вода далеко, їжи майже нема, орки постійно патрулюють... жах.
показать весь комментарий
08.08.2022 23:02 Ответить
 
 