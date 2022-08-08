От действий оккупантов в Бучанской громаде погибли по меньшей мере 458 украинцев

В Бучанской громаде во время вторжения войск России и оккупации погибли, по меньшей мере, 458 украинцев - именно столько тел погибших нашли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции рассказали заместитель мэра Бучи Михайлина Скорик и руководитель ритуальной службы Сергей Капличный.

По словам представителей власти, специалисты установили, что 419 человек погибли в связи с военными действиями, то есть были убиты из оружия. Из них 116 были найдены в братской могиле возле церкви Святого Андрея Первозванного, еще 50 тел были найдены непогребенными.

Среди погибших также 12 детей до 21 года - большинство из них были расстреляны в автомобилях.

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