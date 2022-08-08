От действий оккупантов в Бучанской громаде погибли по меньшей мере 458 украинцев
В Бучанской громаде во время вторжения войск России и оккупации погибли, по меньшей мере, 458 украинцев - именно столько тел погибших нашли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции рассказали заместитель мэра Бучи Михайлина Скорик и руководитель ритуальной службы Сергей Капличный.
По словам представителей власти, специалисты установили, что 419 человек погибли в связи с военными действиями, то есть были убиты из оружия. Из них 116 были найдены в братской могиле возле церкви Святого Андрея Первозванного, еще 50 тел были найдены непогребенными.
Среди погибших также 12 детей до 21 года - большинство из них были расстреляны в автомобилях.
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+4 Алла Новосад #194524
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Грудень 2020 рік.
https://www.radiosvoboda.org/a/armiya-skorochennya-genshtab-viina/30997509.html
Покажи фото техніки та екіпіровки наших військових весни-літа 2014.
https://bukinfo.com.ua/index.php/skandaly/dyrektorka-shkoly-yaka-zdavala-pozyciji-zsu-u-kyyevi-vyyshla-pid-zastavu-500-tys-grn
Нагадує танці на кістках у стилі 95 кварталу.
kasia
В Ірпіні звалили стопку згорівших ( цивільних ) авто, щоб біля них фоткались політики і журналісти; так прийшов білий західний художник з місцевою колегою та розмалював авто соняшниками, щоб там тепер фоткались усі, посміхаючись та радіючи.
@ПоЖераЧ
"А чому не так? Щоб усім на фото муляло!"