Від дій окупантів у Бучанській громаді загинули щонайменше 458 українців
У Бучанській громаді під час вторгнення військ Росії та окупації загинули щонайменше 458 українців - саме стільки тіл загиблих знайшли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на пресконференції розповіли заступниця мера Бучі Михайлина Скорик та керівник ритуальної служби Сергій Капличний.
За словами представників влади, спеціалісти встановили, що 419 людей загинули у звʼязку з військовими діями, тобто були вбиті зі зброї. З них 116 знайшли у братській могилі біля церкви Святого Андрія Первозванного, ще 50 тіл знайшли непохованими.
Серед загиблих також 12 дітей віком до 21 року - більшість з них були розстріляні в автомобілях.
Топ коментарі
+4 Алла Новосад #194524
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+4 andi Mir
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+3 Oresta Bartka
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Грудень 2020 рік.
https://www.radiosvoboda.org/a/armiya-skorochennya-genshtab-viina/30997509.html
Покажи фото техніки та екіпіровки наших військових весни-літа 2014.
https://bukinfo.com.ua/index.php/skandaly/dyrektorka-shkoly-yaka-zdavala-pozyciji-zsu-u-kyyevi-vyyshla-pid-zastavu-500-tys-grn
Нагадує танці на кістках у стилі 95 кварталу.
kasia
В Ірпіні звалили стопку згорівших ( цивільних ) авто, щоб біля них фоткались політики і журналісти; так прийшов білий західний художник з місцевою колегою та розмалював авто соняшниками, щоб там тепер фоткались усі, посміхаючись та радіючи.
@ПоЖераЧ
"А чому не так? Щоб усім на фото муляло!"