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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Від дій окупантів у Бучанській громаді загинули щонайменше 458 українців

могила,буча,братська,ексгумація

У Бучанській громаді під час вторгнення військ Росії та окупації загинули щонайменше 458 українців - саме стільки тіл загиблих знайшли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на пресконференції розповіли заступниця мера Бучі Михайлина Скорик та керівник ритуальної служби Сергій Капличний.

За словами представників влади, спеціалісти встановили, що 419 людей загинули у звʼязку з військовими діями, тобто були вбиті зі зброї. З них 116 знайшли у братській могилі біля церкви Святого Андрія Первозванного, ще 50 тіл знайшли непохованими.

Серед загиблих також 12 дітей віком до 21 року - більшість з них були розстріляні в автомобілях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні ліквідували окупантів зі складу 64 окремої мотострілецької бригади, які катували цивільних у Бучі, - Стратком ЗСУ. ФОТО

Автор: 

армія рф (17729) смерть (6774) Буча (542)


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Топ коментарі
+4
Навіщо зеленський скорочував армію, частини, які прикривали кордон з півночі?

«Оптимізація» в ЗСУ: як і навіщо скорочують армію України?

Грудень 2020 рік.

https://www.radiosvoboda.org/a/armiya-skorochennya-genshtab-viina/30997509.html
показати весь коментар
08.08.2022 17:25
+4
Ти мерзота й#бана, із-за сраного шашличника який не захотів попередити людей про напад - вони всі і загинули. А мама ріма **@ть її в голову задовго до 24 лютого вже розслаблялася зі своєю нікчемою муженьком на віллі в ісраїлі. А про південь навіть не починай тут ригать мразь, всі бачать до чого призвела ця зрада.
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08.08.2022 17:29
+3
Не поспішайте з висновками, а краще готуйте лопати. В Галичині роботу аслабанітєлєй розкопують до цього часу.
показати весь коментар
08.08.2022 17:07
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Не поспішайте з висновками, а краще готуйте лопати. В Галичині роботу аслабанітєлєй розкопують до цього часу.
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08.08.2022 17:07 Відповісти
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08.08.2022 17:12 Відповісти
Навіщо зеленський скорочував армію, частини, які прикривали кордон з півночі?

«Оптимізація» в ЗСУ: як і навіщо скорочують армію України?

Грудень 2020 рік.

https://www.radiosvoboda.org/a/armiya-skorochennya-genshtab-viina/30997509.html
показати весь коментар
08.08.2022 17:25 Відповісти
Ти мерзота й#бана, із-за сраного шашличника який не захотів попередити людей про напад - вони всі і загинули. А мама ріма **@ть її в голову задовго до 24 лютого вже розслаблялася зі своєю нікчемою муженьком на віллі в ісраїлі. А про південь навіть не починай тут ригать мразь, всі бачать до чого призвела ця зрада.
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08.08.2022 17:29 Відповісти
То поцілуй свого прихильника Яника за це у дупу!
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08.08.2022 17:44 Відповісти
В 2014 у нас була така ж армія, як в 2019?
Покажи фото техніки та екіпіровки наших військових весни-літа 2014.
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08.08.2022 17:45 Відповісти
Директорка приватної школи-садка в передмісті Києва Алла Душкіна (Ратушна), яку підозрюють у тому, що здавала позиції ЗСУ російським військам в обмін на обіцянку стати «міністром освіти» окупантів, вийшла на волю під 500 тис. грн застави. Про це https://youtu.be/b9aoh1sHZCI йдеться в сюжеті ТСН про скандальну освітянку, пише https://glavcom.ua/kyiv/news/direktorka-stolichnoji-shkoli-jaka-zdavala-pozitsiji-zsu-vijshla-pid-zastavu-500-tis-hrn--864604.html?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB Главком .
https://bukinfo.com.ua/index.php/skandaly/dyrektorka-shkoly-yaka-zdavala-pozyciji-zsu-u-kyyevi-vyyshla-pid-zastavu-500-tys-grn
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08.08.2022 17:32 Відповісти
Сумна статистика....
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08.08.2022 17:23 Відповісти
В Ірпіні якісь мутні фотосесії організовують.
Нагадує танці на кістках у стилі 95 кварталу.

kasia

В Ірпіні звалили стопку згорівших ( цивільних ) авто, щоб біля них фоткались політики і журналісти; так прийшов білий західний художник з місцевою колегою та розмалював авто соняшниками, щоб там тепер фоткались усі, посміхаючись та радіючи.
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08.08.2022 17:51 Відповісти
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08.08.2022 17:52 Відповісти
Люди пропонують інший варіант, більш доречний.

@ПоЖераЧ
"А чому не так? Щоб усім на фото муляло!"

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08.08.2022 17:55 Відповісти
Царство Небесне...
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08.08.2022 20:35 Відповісти
Сам звідти і був там, як кажуть в окупації, не всіх вбивали, але це все особливо жорстоко, на автомобілях то одразу смертники, усе інше було або в темну пору, або опинився біля позицій під час підготовки до обстрілу у напрямку Києва... навіть пройшов час... а все це моторошно... вода далеко, їжи майже нема, орки постійно патрулюють... жах.
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08.08.2022 23:02 Відповісти
 
 