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Бюро санкционной политики появится в Украине

санкції

В Украине появится Бюро санкционной политики. Такой орган предлагается создать при СНБО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этот законодательный акт, первая версия которого была разработана Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины, был доработан межведомственной рабочей группой, созданной при Секретариате Кабинета Министров Украины.

Законопроект содержит ряд существенных новаций, в частности, в части перечня и полномочий субъектов в сфере санкционной политики, субъектов внесения предложений по применению, изменению или отмене санкций, процедуры корректировки санкций и т.д.

Бюро будет координировать деятельность субъектов, реализующих санкционную политику Украины.

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Бюро также будет проверять предложения о применении санкций на соответствие концептуальным подходам, направлениям, мерам в сфере санкционной политики Украины, определенным СНБО.

По словам исполняющего обязанности руководителя аппарата СНБО Украины Андрея Зюзя, аппарат Совета "полностью готов" к работе по созданию Государственного реестра санкций, который предусмотрено образовать согласно законопроекту.

санкции (11430) СНБО (4440)


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Топ комментарии
+8
Ще одному органу будуть заносити щоб "порешать"!!!
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08.08.2022 18:21
+7
Що вирішили лисого з 95 кварталу нарешті кудись прилаштувати?
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08.08.2022 18:42
+7
и будет в нем работать рыл так 200 на госбюджете. соседи, родня и хорошие парни. очередной распил бабла.
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08.08.2022 18:43
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Ще одному органу будуть заносити щоб "порешать"!!!
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08.08.2022 18:21 Ответить
Його очолить брат Єрмака?
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08.08.2022 18:31 Ответить
дерьмак на себя возьмет ещё одну непосильную ношу.
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08.08.2022 18:44 Ответить
знову потрібно працевлаштувати рідних і друзів, головне щоб заступником знову була якась 25 річна екскортниця
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08.08.2022 18:35 Ответить
Що вирішили лисого з 95 кварталу нарешті кудись прилаштувати?
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08.08.2022 18:42 Ответить
и будет в нем работать рыл так 200 на госбюджете. соседи, родня и хорошие парни. очередной распил бабла.
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08.08.2022 18:43 Ответить
интересно, а сколько сейчас чиновничьей ....обратии приходится на одного раба?
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08.08.2022 19:45 Ответить
вопрос не корректен ) правильно - сколько рабов приходится на одного чиновника.
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08.08.2022 20:08 Ответить
В инструкции для саботёров так и написано: "… создавайте побольше комиссий, комитетов и бюро …"
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08.08.2022 22:16 Ответить
І очолить його дерьмак!!! Уря, тафаріщі!!!
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08.08.2022 22:16 Ответить
Звичайно, спеціалізований орган краще, ніж "по совместітельству", але чі не забагато в нас тих держслужбовців? Може краще підвищити їх ефективність?
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09.08.2022 09:35 Ответить
 
 