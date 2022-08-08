Бюро санкционной политики появится в Украине

В Украине появится Бюро санкционной политики. Такой орган предлагается создать при СНБО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этот законодательный акт, первая версия которого была разработана Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины, был доработан межведомственной рабочей группой, созданной при Секретариате Кабинета Министров Украины.

Законопроект содержит ряд существенных новаций, в частности, в части перечня и полномочий субъектов в сфере санкционной политики, субъектов внесения предложений по применению, изменению или отмене санкций, процедуры корректировки санкций и т.д.

Бюро будет координировать деятельность субъектов, реализующих санкционную политику Украины.

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Бюро также будет проверять предложения о применении санкций на соответствие концептуальным подходам, направлениям, мерам в сфере санкционной политики Украины, определенным СНБО.

По словам исполняющего обязанности руководителя аппарата СНБО Украины Андрея Зюзя, аппарат Совета "полностью готов" к работе по созданию Государственного реестра санкций, который предусмотрено образовать согласно законопроекту.