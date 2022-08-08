Бюро санкційної політики з’явиться в Україні

В Україні з’явиться Бюро санкційної політики. Такий орган пропонується створити при РНБО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Ради національної безпеки і оборони України.

Як зазначається, цей законодавчий акт, перша версія якого була розроблена Апаратом Ради національної безпеки і оборони України, був доопрацьований міжвідомчою робочою групою, створеною при Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

Законопроєкт містить ряд суттєвих новацій, зокрема, у частині переліку та повноважень суб’єктів у сфері санкційної політики, суб’єктів внесення пропозицій щодо застосування, зміни або скасування санкцій, процедури корегування санкцій та ін.

Бюро координуватиме діяльність суб’єктів, що реалізують санкційну політику України.

Також читайте: Зеленський запропонував Раді затвердити санкції проти РФ на 10 років

Бюро також перевірятиме пропозиції про застосування санкцій на відповідність концептуальним підходам, напрямам, заходам у сфері санкційної політики України, визначеним РНБО України.

За словами виконувача обов'язків керівника апарату РНБО України Андрія Зюзя, апарат Ради "повністю готовий" до роботи зі створення Державного реєстру санкцій, який передбачено утворити згідно із законопроєктом.