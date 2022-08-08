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Новини
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Бюро санкційної політики з’явиться в Україні

санкції

В Україні з’явиться Бюро санкційної політики. Такий орган пропонується створити при РНБО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Ради національної безпеки і оборони України.

Як зазначається, цей законодавчий акт, перша версія якого була розроблена Апаратом Ради національної безпеки і оборони України, був доопрацьований міжвідомчою робочою групою, створеною при Секретаріаті Кабінету Міністрів України. 

Законопроєкт містить ряд суттєвих новацій, зокрема, у частині переліку та повноважень суб’єктів у сфері санкційної політики, суб’єктів внесення пропозицій щодо застосування, зміни або скасування санкцій, процедури корегування санкцій та ін.

Бюро координуватиме діяльність суб’єктів, що реалізують санкційну політику України.

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Бюро також перевірятиме пропозиції про застосування санкцій на відповідність концептуальним підходам, напрямам, заходам у сфері санкційної політики України, визначеним РНБО України.

За словами виконувача обов'язків керівника апарату РНБО України Андрія Зюзя, апарат Ради "повністю готовий" до роботи зі створення Державного реєстру санкцій, який передбачено утворити згідно із законопроєктом.

Автор: 

санкції (12050) РНБО (2293)


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Топ коментарі
+8
Ще одному органу будуть заносити щоб "порешать"!!!
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08.08.2022 18:21
+7
Що вирішили лисого з 95 кварталу нарешті кудись прилаштувати?
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08.08.2022 18:42
+7
и будет в нем работать рыл так 200 на госбюджете. соседи, родня и хорошие парни. очередной распил бабла.
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08.08.2022 18:43
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Ще одному органу будуть заносити щоб "порешать"!!!
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08.08.2022 18:21 Відповісти
Його очолить брат Єрмака?
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08.08.2022 18:31 Відповісти
дерьмак на себя возьмет ещё одну непосильную ношу.
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08.08.2022 18:44 Відповісти
знову потрібно працевлаштувати рідних і друзів, головне щоб заступником знову була якась 25 річна екскортниця
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08.08.2022 18:35 Відповісти
Що вирішили лисого з 95 кварталу нарешті кудись прилаштувати?
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08.08.2022 18:42 Відповісти
и будет в нем работать рыл так 200 на госбюджете. соседи, родня и хорошие парни. очередной распил бабла.
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08.08.2022 18:43 Відповісти
интересно, а сколько сейчас чиновничьей ....обратии приходится на одного раба?
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08.08.2022 19:45 Відповісти
вопрос не корректен ) правильно - сколько рабов приходится на одного чиновника.
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08.08.2022 20:08 Відповісти
В инструкции для саботёров так и написано: "… создавайте побольше комиссий, комитетов и бюро …"
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08.08.2022 22:16 Відповісти
І очолить його дерьмак!!! Уря, тафаріщі!!!
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08.08.2022 22:16 Відповісти
Звичайно, спеціалізований орган краще, ніж "по совместітельству", але чі не забагато в нас тих держслужбовців? Може краще підвищити їх ефективність?
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09.08.2022 09:35 Відповісти
 
 