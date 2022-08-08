Россия приостановила доступ инспекторов США к своему ядерному оружию

Власти России решили приостановить инспекцию ядерных обектов РФ представителями США. Такая возможность предусмотрена Договором о сокращении наступательных вооружений между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД России.

8 августа РФ поинформировала США о закрытии доступа к инспекции ядерных объектов. В МИД РФ объяснили такое решение тем, что Вашингтон хочет перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые якобы "создают для Соединенных Штатов преимущества и не учитывают реалии".

"Они фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории", – рассказали в МИД РФ.

Также там отметили, что в связи с санкциями США "самолеты России не могут доставить инспекторов на территорию Соединенных Штатов, поскольку для них закрыто воздушное пространство". В ведомстве страны-агрессора добавили, что подобных ограничений в сторону американских инспекторов не вводили.

Напомним, что Россия и США еще в январе 2022 продолжили действие Договора о сокращении наступательных вооружений между странами до 2026 года. Документ предусматривает обоюдный контроль над постепенным уменьшением количества ядерного оружия в арсенале стран.

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