Росія призупинила доступ інспекторів США до своєї ядерної зброї
Влада Росії вирішила призупинити інспекцію ядерних об’єктів РФ представниками США. Така можливість передбачена Договором про скорочення наступальних озброєнь між країнами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Росії.
8 серпня РФ інформувала США про закриття доступу до інспекції ядерних об'єктів. У МЗС РФ пояснили таке рішення тим, що Вашингтон хоче перезапуску інспекційної діяльності, на умовах, які нібито "створюють для Сполучених Штатів переваги і не враховують реалії".
"Вони фактично позбавляють Російську Федерацію права на здійснення інспекцій на американській території", - розповіли в МЗС РФ.
Також там зазначили, що у зв'язку з санкціями США "літаки Росії не можуть доставити інспекторів на територію Сполучених Штатів, оскільки для них закрито повітряний простір". У відомстві країни-агресора додали, що аналогічних обмежень у бік американських інспекторів не вводили.
Нагадаємо, що Росія і США ще в січні 2022 року продовжили дію Договору про скорочення наступальних озброєнь між країнами до 2026 року. Документ передбачає взаємний контроль над поступовим зменшенням кількості ядерної зброї в арсеналі країн.
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