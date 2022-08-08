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Новости Война
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130 снарядов за день: россияне интенсивно обстреливают Сумщину, есть погибшая, - ОВА

сумщина

За день 8 августа российские военные выпустили более 130 снарядов по территории Сумской области, в результате артиллерийских обстрелов в селе Екатериновка погибла женщина.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Ситуация по состоянию на 21:30 8 августа 2022 года. Сегодня за день россияне открывали огонь по Миропольской, Середино-Будской, Хотинской, Краснопольской, Шалыгинской Глуховской, Эсманьской и Великописаревской громадам.
Всего более 130 прилетов – из ствольной и реактивной артиллерии, минометов. Использовали и стрелковое оружие.

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К сожалению, есть потеря. В 11.20 был артобстрел окрестностей населенных пунктов Шалыгинской громады. В селе Катериновка от осколочного ранения в шею погибла местная жительница. Вечная память..." - говорится в сообщении

армия РФ (19578) обстрел (27672) Сумская область (3262) жертвы (2091) Живицкий Дмитрий (242)


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росіяни відкривали вогонь по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах.
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з яких громад відкривали вогонь по кацапах у відповідь? Питання риторичне.
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08.08.2022 22:56 Ответить
нечем и некому.

Границу прикрывает ДПСУ силами пограничных нарядов з Сірками на поводке, которые мониторят контрольно-следовую полосу, и максимум тащат с собой MG3. А всё то кацапское говно летит высоко у них над головой с околиц кацапской гоптаровки или колотиловки, или какой другой **********, куда рускоговорящие удмурты подскочили в грузовике в кузове которого стоит 2Б11. И два десятка мин легли у погранцов в пяти километрах за их спиной прямо в конную ферму в Мирополье или в супермаркет "Каприз" в Краснополье. А бурятских удмурты, которым для этого понадобилось ровно две минуты, на этом же грузовике уехали бухать в Старый Оскал.

И так будет все время, пока у нас есть "внезапные" фронта от Харькова и до Херсона. Через два года (но это не точно), когда с фронтов освободятся контрбатарейные радары и пару сотен М119 с б\к, мы сможем придать ДПСУ расчеты этих легких орудий и обученный персонал радаров, будем им платить хорошую з\п вместо строительства приграничных дорог, ведущих в расею, и вот тогда будет прилетать ответка через 20 секунд в виде одного снаряда прямо в грузовик с удмуртскими калмыками. Потому что мы - не они, и ******* куда попало, что бы попасть в школу в колотиловке или в сельмаг в гоптаровке мы не будем.

А пока теперь местное население приграничных областей будет жить в таком лоторейном режиме. Напомню еще раз украинскую народную примету: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище.

Проценты по резульатам голосования в Сумской области подсказать, или сами посмотрите?
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08.08.2022 23:25 Ответить
виктор коган

@vino9671

·

https://twitter.com/vino9671/status/1556636631658110977 6 ч

Терористу-танкісту-10 років, відкритим зрадникам та корегувальникам через дії яких загинули люди- умовний строк!!! Судова система України під час війни в державі стала явною загрозою НАЦІОНАЛЬНОІ БЕЗПЕКИ!Пане Зеленський- якщо Ви цього не зміните- буде страшний самосуд !!!
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08.08.2022 23:00 Ответить
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09.08.2022 00:14 Ответить
Звертаюсь до Верховного Головнокомандуючого України, де ваша відповідальність за безкарний обстріл мирних жителів Сумської, Чернігівської областей, їх смерті кожного дня. Чому не ведеться контр батарейна боротьба? На одну людську смерть повинно бути 10 їхні, чи наші вже нічого не вартують. Згине Сумщина, то хто тоді накормить ваших депутатів?
Це халатна бездіяльність.
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09.08.2022 05:42 Ответить
Не знаю для чого, але хтось з нашої сторони, зацікавлений в такому стані речей, стосовно обстрілів, невірю, що там не проводиться повітряна розвідка, дронами, чи можливо хтось хоче сказати що там у нас жодних засобів для артбородьби, чи життями наших людей, виконується обіцянка, не стріляти по території підарашки....
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09.08.2022 07:47 Ответить
средств контрбатарейной борьбы в приграничных районах Сумской и Черниговской областей нет. Перестаньте каждый день задавать этот дурацкий вопрос под каждой подобной новостью. Их даже под асфальтом нет. И в ближайшем обозримом будущем не появятся - все на "внезапных" фронтах.
Просто если бы население три с половиной года назад ужралось бы на Новый год еще до 24:00, и упало мордой в оливье до новгодних поздравлений по телеку, то с большой долей вероятности, сегодня всё было бы по другому.
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09.08.2022 23:20 Ответить
а если не верите, что таки нет, то добро пожаловать в ДПСУ. Идете в пункт комплектации и проситесь в Сумскую область. А там на границе - окно в реальность.
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09.08.2022 23:24 Ответить
 
 