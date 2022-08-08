130 снарядов за день: россияне интенсивно обстреливают Сумщину, есть погибшая, - ОВА

За день 8 августа российские военные выпустили более 130 снарядов по территории Сумской области, в результате артиллерийских обстрелов в селе Екатериновка погибла женщина.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Ситуация по состоянию на 21:30 8 августа 2022 года. Сегодня за день россияне открывали огонь по Миропольской, Середино-Будской, Хотинской, Краснопольской, Шалыгинской Глуховской, Эсманьской и Великописаревской громадам.

Всего более 130 прилетов – из ствольной и реактивной артиллерии, минометов. Использовали и стрелковое оружие.

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К сожалению, есть потеря. В 11.20 был артобстрел окрестностей населенных пунктов Шалыгинской громады. В селе Катериновка от осколочного ранения в шею погибла местная жительница. Вечная память..." - говорится в сообщении