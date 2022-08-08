130 снарядів за день: росіяни інтенсивно обстрілюють Сумщину, є загибла, - ОВА

За день 8 серпня російські військові випустили понад 130 снарядів по території Сумської області, внаслідок артилерійського обстрілу в селі Катеринівка загинула жінка.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Ситуація станом на 21:30 8 серпня 2022. Сьогодні за день росіяни відкривали вогонь по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах.

Усього понад 130 прильотів − із ствольної та реактивної артилерії, мінометів. Використовували і стрілецьку зброю.

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На жаль, маємо втрату. Об 11.20 був артобстріл околиць населених пунктів Шалигинської громади. У селі Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка. Вічна пам'ять..." - йдеться у повідомленні