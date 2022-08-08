130 снарядів за день: росіяни інтенсивно обстрілюють Сумщину, є загибла, - ОВА
За день 8 серпня російські військові випустили понад 130 снарядів по території Сумської області, внаслідок артилерійського обстрілу в селі Катеринівка загинула жінка.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Сумщина. Ситуація станом на 21:30 8 серпня 2022. Сьогодні за день росіяни відкривали вогонь по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах.
Усього понад 130 прильотів − із ствольної та реактивної артилерії, мінометів. Використовували і стрілецьку зброю.
На жаль, маємо втрату. Об 11.20 був артобстріл околиць населених пунктів Шалигинської громади. У селі Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка. Вічна пам'ять..." - йдеться у повідомленні
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з яких громад відкривали вогонь по кацапах у відповідь? Питання риторичне.
Границу прикрывает ДПСУ силами пограничных нарядов з Сірками на поводке, которые мониторят контрольно-следовую полосу, и максимум тащат с собой MG3. А всё то кацапское говно летит высоко у них над головой с околиц кацапской гоптаровки или колотиловки, или какой другой **********, куда рускоговорящие удмурты подскочили в грузовике в кузове которого стоит 2Б11. И два десятка мин легли у погранцов в пяти километрах за их спиной прямо в конную ферму в Мирополье или в супермаркет "Каприз" в Краснополье. А бурятских удмурты, которым для этого понадобилось ровно две минуты, на этом же грузовике уехали бухать в Старый Оскал.
И так будет все время, пока у нас есть "внезапные" фронта от Харькова и до Херсона. Через два года (но это не точно), когда с фронтов освободятся контрбатарейные радары и пару сотен М119 с б\к, мы сможем придать ДПСУ расчеты этих легких орудий и обученный персонал радаров, будем им платить хорошую з\п вместо строительства приграничных дорог, ведущих в расею, и вот тогда будет прилетать ответка через 20 секунд в виде одного снаряда прямо в грузовик с удмуртскими калмыками. Потому что мы - не они, и ******* куда попало, что бы попасть в школу в колотиловке или в сельмаг в гоптаровке мы не будем.
А пока теперь местное население приграничных областей будет жить в таком лоторейном режиме. Напомню еще раз украинскую народную примету: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище.
Проценты по резульатам голосования в Сумской области подсказать, или сами посмотрите?
@vino9671
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https://twitter.com/vino9671/status/1556636631658110977 6 ч
Терористу-танкісту-10 років, відкритим зрадникам та корегувальникам через дії яких загинули люди- умовний строк!!! Судова система України під час війни в державі стала явною загрозою НАЦІОНАЛЬНОІ БЕЗПЕКИ!Пане Зеленський- якщо Ви цього не зміните- буде страшний самосуд !!!
Це халатна бездіяльність.
Просто если бы население три с половиной года назад ужралось бы на Новый год еще до 24:00, и упало мордой в оливье до новгодних поздравлений по телеку, то с большой долей вероятности, сегодня всё было бы по другому.