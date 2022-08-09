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Новости Агрессия России против Украины Война
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Сообщения РФ о заминировании ЗАЭС отвлекают от реальных рисков катастрофы, - ISW

заес

Вероятно фейковое заявление российского генерал-майора Валерия Васильева, что Запорожская АЭС "будет либо российской, либо ничьей", отвлекает от реальных рисков ядерной катастрофы по вине России на ЗАЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Независимо от происхождения (или существования) сообщение Васильева ненадежно. Оно непрямое и не претендует на то, чтобы быть официальным заявлением или заявлением, сделанным на официальном новостном или правительственном вебсайте РФ.

Институт отмечает, что это "вероятное искажение информации отвлекает от реальных рисков милитаризации Россией Запорожской АЭС, которые могут включать минирование станции и почти наверняка включают опасное хранение военного оружия вблизи ядерных реакторов и хранилищ ядерных отходов". 

Читайте также: Россия может привлекать заключенных для контроля населения на временно оккупированных территориях, - ISW

Автор: 

армия РФ (19592) минирование (1446) Запорожская АЭС (713)


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Топ комментарии
+11
Лол, то це ядерний тероризм чі ще ні?
Світ імпотентів та мудрого наріду бл....
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09.08.2022 07:06
+9
московия всё превращает во вредное о опасное.
Проблема там - в московии и московитах!

Это как кухонный нож - смотря в чьих руках.
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09.08.2022 07:42
+6
Ай да Кучма, ай молодец. Довел страну до нищеты, до двух революций. Обогатился невозможно, набил карманы семьи и дочки.
Теперь трава не расти.
Интервью дает.
А должен быть на нарах.
В нормальной стране

Где наше оружие Кучма?
Почему нечем защищаться?
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09.08.2022 07:47
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Лол, то це ядерний тероризм чі ще ні?
Світ імпотентів та мудрого наріду бл....
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09.08.2022 07:06 Ответить
да, будет ядерный, когда подорвут, а до этого то такэ
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09.08.2022 11:10 Ответить
потужний доказ геноциду українців мск ордою...
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09.08.2022 07:18 Ответить
кто говорил какая ядерная энергетика хорошая и экологичная. если что, то это же засирание земли на века...
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09.08.2022 07:32 Ответить
московия всё превращает во вредное о опасное.
Проблема там - в московии и московитах!

Это как кухонный нож - смотря в чьих руках.
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09.08.2022 07:42 Ответить
А зе-дебіли договорняки устраюють за спинами українців!
арахамія,в Турції зустрічається з абрамовичем(вже вдруге)!
І просить європейську спільноту зняти з абрамовича санкціїї.
Весь світ вже кричить зеленому недогенералісімусу що дєрьмак та вся його шобла зрадники,а воно його
покриває!
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09.08.2022 07:36 Ответить
Предлагаю "дагаварица пасредине": 3 блока нам, 3 блока им. Ой, это не я предлагаю.
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09.08.2022 07:42 Ответить
Ай да Кучма, ай молодец. Довел страну до нищеты, до двух революций. Обогатился невозможно, набил карманы семьи и дочки.
Теперь трава не расти.
Интервью дает.
А должен быть на нарах.
В нормальной стране

Где наше оружие Кучма?
Почему нечем защищаться?
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09.08.2022 07:47 Ответить
Как бы там ни было, но при Кучме Украину отстояли.
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09.08.2022 08:17 Ответить
где то затаился со своими выплодками и молчит
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09.08.2022 08:47 Ответить
Кто бы шо не говорил, как бы кто что не думал. Но когда каазлабад попал в разработку США, все будет сделано счинно. То шо нашими руками, дык, убери амер. помощь, орки нас кирзачами растоптали бы, бо ордынцев в 3-4 больше нас. У нас - такая миссия. нам географически суждено быть буфером между Западом и Востоком...На протяжении последних тысячелетий - это шестая орда. Предыдущие разбились о наши земли. Но пасаран! Русь ластоногих ааленей породила, Русь их и похоронит. АМИНЬ !!!
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09.08.2022 08:14 Ответить
рабсеяне, доведёт вас сумасшедший ********** до цугундера.
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09.08.2022 10:01 Ответить
 
 