Сообщения РФ о заминировании ЗАЭС отвлекают от реальных рисков катастрофы, - ISW

Вероятно фейковое заявление российского генерал-майора Валерия Васильева, что Запорожская АЭС "будет либо российской, либо ничьей", отвлекает от реальных рисков ядерной катастрофы по вине России на ЗАЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Независимо от происхождения (или существования) сообщение Васильева ненадежно. Оно непрямое и не претендует на то, чтобы быть официальным заявлением или заявлением, сделанным на официальном новостном или правительственном вебсайте РФ.

Институт отмечает, что это "вероятное искажение информации отвлекает от реальных рисков милитаризации Россией Запорожской АЭС, которые могут включать минирование станции и почти наверняка включают опасное хранение военного оружия вблизи ядерных реакторов и хранилищ ядерных отходов".

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