Повідомлення РФ про замінування ЗАЕС відволікає від реальних ризиків катастрофи, - ISW

Імовірно фейкова заява російського генерал-майора Валерія Васильєва, що Запорізька АЕС "буде або російською, або нічиєю", відволікає від реальних ризиків ядерної катастрофи з вини Росії на ЗАЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Незалежно від походження (або існування) повідомлення Васильєва ненадійне. Воно є непрямим і не претендує на те, щоб бути офіційною заявою чи заявою, зробленою на офіційному новинному чи урядовому вебсайті РФ.

Інститут зазначає, що це "ймовірне спотворення інформації відволікає від дуже реальних ризиків мілітаризації Росією Запорізької АЕС, які можуть включати мінування станції і майже напевно включають небезпечне зберігання військової зброї поблизу ядерних реакторів і сховищ ядерних відходів".

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