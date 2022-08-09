Повідомлення РФ про замінування ЗАЕС відволікає від реальних ризиків катастрофи, - ISW
Імовірно фейкова заява російського генерал-майора Валерія Васильєва, що Запорізька АЕС "буде або російською, або нічиєю", відволікає від реальних ризиків ядерної катастрофи з вини Росії на ЗАЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).
Незалежно від походження (або існування) повідомлення Васильєва ненадійне. Воно є непрямим і не претендує на те, щоб бути офіційною заявою чи заявою, зробленою на офіційному новинному чи урядовому вебсайті РФ.
Інститут зазначає, що це "ймовірне спотворення інформації відволікає від дуже реальних ризиків мілітаризації Росією Запорізької АЕС, які можуть включати мінування станції і майже напевно включають небезпечне зберігання військової зброї поблизу ядерних реакторів і сховищ ядерних відходів".
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Світ імпотентів та мудрого наріду бл....
Проблема там - в московии и московитах!
Это как кухонный нож - смотря в чьих руках.
арахамія,в Турції зустрічається з абрамовичем(вже вдруге)!
І просить європейську спільноту зняти з абрамовича санкціїї.
Весь світ вже кричить зеленому недогенералісімусу що дєрьмак та вся його шобла зрадники,а воно його
покриває!
Теперь трава не расти.
Интервью дает.
А должен быть на нарах.
В нормальной стране
Где наше оружие Кучма?
Почему нечем защищаться?