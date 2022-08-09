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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Повідомлення РФ про замінування ЗАЕС відволікає від реальних ризиків катастрофи, - ISW

заес

Імовірно фейкова заява російського генерал-майора Валерія Васильєва, що Запорізька АЕС "буде або російською, або нічиєю", відволікає від реальних ризиків ядерної катастрофи з вини Росії на ЗАЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Незалежно від походження (або існування) повідомлення Васильєва ненадійне. Воно є непрямим і не претендує на те, щоб бути офіційною заявою чи заявою, зробленою на офіційному новинному чи урядовому вебсайті РФ.

Інститут зазначає, що це "ймовірне спотворення інформації відволікає від дуже реальних ризиків мілітаризації Росією Запорізької АЕС, які можуть включати мінування станції і майже напевно включають небезпечне зберігання військової зброї поблизу ядерних реакторів і сховищ ядерних відходів".

Також читайте: Зеленський закликав світ пришвидшити відповідь на ядерний шантаж Росії

Автор: 

армія рф (17749) мінування (1218) Запорізька АЕС (1423)


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Топ коментарі
+11
Лол, то це ядерний тероризм чі ще ні?
Світ імпотентів та мудрого наріду бл....
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09.08.2022 07:06
+9
московия всё превращает во вредное о опасное.
Проблема там - в московии и московитах!

Это как кухонный нож - смотря в чьих руках.
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09.08.2022 07:42
+6
Ай да Кучма, ай молодец. Довел страну до нищеты, до двух революций. Обогатился невозможно, набил карманы семьи и дочки.
Теперь трава не расти.
Интервью дает.
А должен быть на нарах.
В нормальной стране

Где наше оружие Кучма?
Почему нечем защищаться?
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09.08.2022 07:47
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Лол, то це ядерний тероризм чі ще ні?
Світ імпотентів та мудрого наріду бл....
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09.08.2022 07:06 Відповісти
да, будет ядерный, когда подорвут, а до этого то такэ
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09.08.2022 11:10 Відповісти
потужний доказ геноциду українців мск ордою...
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09.08.2022 07:18 Відповісти
кто говорил какая ядерная энергетика хорошая и экологичная. если что, то это же засирание земли на века...
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09.08.2022 07:32 Відповісти
московия всё превращает во вредное о опасное.
Проблема там - в московии и московитах!

Это как кухонный нож - смотря в чьих руках.
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09.08.2022 07:42 Відповісти
А зе-дебіли договорняки устраюють за спинами українців!
арахамія,в Турції зустрічається з абрамовичем(вже вдруге)!
І просить європейську спільноту зняти з абрамовича санкціїї.
Весь світ вже кричить зеленому недогенералісімусу що дєрьмак та вся його шобла зрадники,а воно його
покриває!
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09.08.2022 07:36 Відповісти
Предлагаю "дагаварица пасредине": 3 блока нам, 3 блока им. Ой, это не я предлагаю.
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09.08.2022 07:42 Відповісти
Ай да Кучма, ай молодец. Довел страну до нищеты, до двух революций. Обогатился невозможно, набил карманы семьи и дочки.
Теперь трава не расти.
Интервью дает.
А должен быть на нарах.
В нормальной стране

Где наше оружие Кучма?
Почему нечем защищаться?
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09.08.2022 07:47 Відповісти
Как бы там ни было, но при Кучме Украину отстояли.
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09.08.2022 08:17 Відповісти
где то затаился со своими выплодками и молчит
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09.08.2022 08:47 Відповісти
Кто бы шо не говорил, как бы кто что не думал. Но когда каазлабад попал в разработку США, все будет сделано счинно. То шо нашими руками, дык, убери амер. помощь, орки нас кирзачами растоптали бы, бо ордынцев в 3-4 больше нас. У нас - такая миссия. нам географически суждено быть буфером между Западом и Востоком...На протяжении последних тысячелетий - это шестая орда. Предыдущие разбились о наши земли. Но пасаран! Русь ластоногих ааленей породила, Русь их и похоронит. АМИНЬ !!!
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09.08.2022 08:14 Відповісти
рабсеяне, доведёт вас сумасшедший ********** до цугундера.
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09.08.2022 10:01 Відповісти
 
 