ФБР обыскало имение Трампа по делу о секретных документах

Дело касается секретных документов, которые бывший президент мог вывезти из Белого дома. Национальный архив потребовал их вернуть, но Трамп отдал только часть.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радіо Свобода.

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что сотрудники ФБР провели обыск в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, в том числе раскрыли его личный сейф. Дональд Трамп в это время находился в Нью-Йорке.

"Ничего подобного никогда не происходило с бывшими президентами США. Этот рейд на мой дом, который произошел, несмотря на то, что мы сотрудничали с соответствующими государственными службами, не был необходим или уместен", - заявил Трамп.

Резиденция Трампа Мар-а-Лаго, которую обыскали сотрудники ФБР

Федеральное бюро расследований пока официально не комментировало данное сообщение.

Американские СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут о том, что объектом внимания ФБР стали служебные документы, в том числе секретные, которые бывший президент взял с собой, покидая Белый дом. По закону они являются государственной собственностью, и Национальный архив США в течение длительного времени требовал вернуть документы. Часть из них была возвращена. Несколько месяцев назад Национальный архив обратился в прокуратуру, обвинив Дональда Трампа в отказе передать всю документацию.

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Как пишет New York Times, чтобы получить ордер на обыск, ФБР должно было убедить судью, что у следователей есть основания верить, что они расследуют потенциальные преступные деяния. По словам экспертов, если в распоряжении бывшего президента необоснованно находились секретные документы, это может квалифицироваться как преступное деяние.

BBC пишет, что в готовящейся к изданию книге "Уверенный человек" журналист New York Times Мэгги Хаберман сообщит, что сотрудники резиденции Белого дома иногда находили комки бумаги, забивающие унитаз, и они считали, что смывал их Трамп.

Расследование, связанное с документами, не единственное в отношении бывшего президента Трампа. В последнее время появились сообщения о том, что прокуратура расширила расследование попыток Дональда Трампа повлиять на процедуру утверждения результатов президентских выборов 2020 года, свой проигрыш на которых он отказывался признать.