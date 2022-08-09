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ФБР обыскало имение Трампа по делу о секретных документах

дональд,трамп

Дело касается секретных документов, которые бывший президент мог вывезти из Белого дома. Национальный архив потребовал их вернуть, но Трамп отдал только часть.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радіо Свобода.

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что сотрудники ФБР провели обыск в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, в том числе раскрыли его личный сейф. Дональд Трамп в это время находился в Нью-Йорке.

"Ничего подобного никогда не происходило с бывшими президентами США. Этот рейд на мой дом, который произошел, несмотря на то, что мы сотрудничали с соответствующими государственными службами, не был необходим или уместен", - заявил Трамп.

ФБР обыскало имение Трампа по делу о секретных документах 01

Резиденция Трампа Мар-а-Лаго, которую обыскали сотрудники ФБР

Федеральное бюро расследований пока официально не комментировало данное сообщение.

Американские СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут о том, что объектом внимания ФБР стали служебные документы, в том числе секретные, которые бывший президент взял с собой, покидая Белый дом. По закону они являются государственной собственностью, и Национальный архив США в течение длительного времени требовал вернуть документы. Часть из них была возвращена. Несколько месяцев назад Национальный архив обратился в прокуратуру, обвинив Дональда Трампа в отказе передать всю документацию.

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Как пишет New York Times, чтобы получить ордер на обыск, ФБР должно было убедить судью, что у следователей есть основания верить, что они расследуют потенциальные преступные деяния. По словам экспертов, если в распоряжении бывшего президента необоснованно находились секретные документы, это может квалифицироваться как преступное деяние.

BBC пишет, что в готовящейся к изданию книге "Уверенный человек" журналист New York Times Мэгги Хаберман сообщит, что сотрудники резиденции Белого дома иногда находили комки бумаги, забивающие унитаз, и они считали, что смывал их Трамп.

Расследование, связанное с документами, не единственное в отношении бывшего президента Трампа. В последнее время появились сообщения о том, что прокуратура расширила расследование попыток Дональда Трампа повлиять на процедуру утверждения результатов президентских выборов 2020 года, свой проигрыш на которых он отказывался признать.

Автор: 

обыск (1902) США (27061) ФБР (218) Трамп Дональд (5589)


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Топ комментарии
+30
нет. Это попытка защитить мир от того чтобы этот прикормыш Путина второй раз не стал президентом самой могущественной страны в мире и не похоронил Украину в частности и демократию в мире в целом.
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09.08.2022 09:12
+30
нет. таким образом я поддерживаю необходимость наказать преступника, кем бы он в прошлом ни был и на какой бы пост в будущем он не претендовал.
по поводу "преследования оппозиции" - Трамп не заседает в парламенте США, - ни в Сенате ни в Конгрессе.
упс.
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09.08.2022 09:20
+23
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09.08.2022 09:18
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нет. Это попытка защитить мир от того чтобы этот прикормыш Путина второй раз не стал президентом самой могущественной страны в мире и не похоронил Украину в частности и демократию в мире в целом.
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09.08.2022 09:12 Ответить
Таким чином, ви визнаєте це політичною справою, яка на вашу думку, йде на користь Україні та світу
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09.08.2022 09:18 Ответить
нет. таким образом я поддерживаю необходимость наказать преступника, кем бы он в прошлом ни был и на какой бы пост в будущем он не претендовал.
по поводу "преследования оппозиции" - Трамп не заседает в парламенте США, - ни в Сенате ни в Конгрессе.
упс.
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09.08.2022 09:20 Ответить


Republicans Exposed

https://republicansexposed.org/trump-kissing-putins-butt-in-helsinki/ Trump Kissing Putin's Butt in Helsinki

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09.08.2022 09:21 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0 Достоверность заявлений Дональда Трампа

Дональд Трамп сделал много ложных или вводящих в заблуждение заявлений, в том числе тысячи во время своего президентстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-WP-20200814-314 [313] . Комментаторы и специалисты по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 проверке фактов охарактеризовали это как нечто «беспрецедентное» в американской политикеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-:0-315 [314] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-:1-316 [315] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-Baker_3/17/2018-317 [316] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-Dale_10/22/2018-318 [317] ; постоянство лжи Трампа стало отличительной особенностью его деловой и политической деятельностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-itstrue-319 [318] . Известно, что Трамп делал противоречивые заявления и впоследствии отрицал этоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-320 [319] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-321 [320] , и к июню 2019 года многие новостные организации начали называть некоторые его заявления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D1%8C ложью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-lies-322 [321] . Газета https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post The Washington Post сообщила, что Трамп настолько часто повторял ложные заявления, что это равносильно кампании, основанной на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F дезинформации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-:2-323 [322] . К 5 ноября 2020 года база данных https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post The Washington Post Fact Checker насчитала 29508 ложных или вводящих в заблуждение заявленийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-324 [323] .
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09.08.2022 09:27 Ответить
Та хіба ж я з вами сперечаюся? Якщо якась критична частина влади та суспільства вважає негідника викормишем путіна, який при своєму можливому другому президенстві може знищити Україну, то його будь-якими способами не дати знову долізти до влади, не дивлячись на маргінальну чи не дуже маргінальну купку його прихильників, які вчиняють лемент про політичні переслідування. Щодо опозиції, то зрозуміло ж, що вона як кажуть "так звана", тому що справжня опозиція повинна мати депутатський мандат. Яка ж без цього опозиція?
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09.08.2022 09:36 Ответить
все правильно сделали, когда идет речь о безопасности страны. Все средства хороши.
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09.08.2022 09:04 Ответить
он просто путинская шавка.
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09.08.2022 09:15 Ответить
американський януковощь
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09.08.2022 09:08 Ответить
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09.08.2022 09:18 Ответить
Що означає що при других президентів не було такого?! В Америці діє закон, архів просив тривалий час вернути документи які стосуватися країни, не вернув -це означає злочин....

Дурака с себе строїть
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09.08.2022 09:18 Ответить
Ай маладєц трамп. Вивіз з собою, як Янукович. Згадаймо, що Зєля на початку війни наказав ДБР знищити цілі купи секретних документів, в тому числі - стосовно сліжки за опозицією. Ті рапортували, що знищили. Тепер питання - де ті документи - у Зєлі чи у ДБР чи десь іще. Бо відомо, що секретні документи не горять.
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09.08.2022 09:22 Ответить
почему же, еще как горят. Именно поэтому они и не должны попадать в чужие руки.
в частности, недавно одного таможенника задержали на взятке - доил волонтеров на границе, брал взятки с фур. А до этого его взяли на взятки зимой этого года, дома нашли золота до фига, 250 тыс долларов кэшем.
Но увы - дало пришлось закрыть так как сгорело видео где он взял крупную взятку.
и это всего лишь одна мелкая сошка..
а ведь речь может идти о купле-продаже целых стран и о миллиардах долларов... тем более в США.
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09.08.2022 09:29 Ответить
Та не згоріло воно. Його використовують, щоб доїти того митника.
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09.08.2022 09:42 Ответить
Оскільки ДБР - це єрмак, то документи, мабуть, у єрмака.
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09.08.2022 09:27 Ответить
Боятся Трампа, как огня, ничего не докажут как и с фейковым "русским досье"
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09.08.2022 09:28 Ответить
может доказать и не так важно. Главное - создать резонанс в прессе, замазать репутацию.
Сделать все чтобы он снова не стал президентом США и не помог Путину победить Украину.
https://zn.ua/WORLD/mirnyj-plan-trampa-dlja-ukrainy-otdat-krym-i-otkazatsja-ot-nato-.html Трамп предлагает Украине мир на условиях России

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина могла бы избежать нападения России, https://zn.ua/WORLD/kissindzher-rasskazal-o-trekh-vozmozhnykh-iskhodakh-vojny-v-ukraine.html согласившись на территориальные уступки и нейтральный статус.

«Как минимум, они должны были бы заключить сделку. Они могли отдать Крым. Они могли бы сделать что-то с НАТО, сказать - хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО, и тогда бы у них была бы страна, потому что, я считаю, Путин хотел достичь соглашения», - заявил он в эфире подкаста https://www.clayandbuck.com/full-interview-president-trump-talks-with-clay-and-buck-from-bedminster/ The Clay Trevis and Buck Sexton Show .

С началом полномасштабного российского вторжения «договориться» будет сложнее, считает Трамп.

Трамп относится к когорте лидеров, считающих, что войну в Украине можно было бы остановиться уступками президенту РФ, позволив диктатору «сохранить лицо». История знает много аналогичных примеров, но никогда еще уступки диктаторам не помогали остановить дальнейшую агрессию.
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09.08.2022 09:32 Ответить
Количество украинцев, не готовых к территориальным уступкам, увеличилось до 84% - опрос
Согласно опросу, проведенному в июле, во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок, свидетельствует соцопрос.
в июле на Востоке Украины, где идут жестокие бои, патриотрические настроения населения лишь укрепились: с мая по июль количество тех, кто против любых уступок, в восточных областях увеличилось с 68% до 77% (готовы на уступки только 16%). Среди южан против уступок выступают 82% (готовы только 10%). В других регионах существенных изменений не было.

В мае граждан, заявлявших о недопустимости территориальных уступок, было 82%. Допускавших отказ от территорий было 10%. Таким образом, не допускающих территориальные уступки стало несколько больше за счет людей, ранее затруднявшихся с ответом.
На востоке, где идут жестокие бои, патриотические настроения населения лишь укрепились: с мая по июль количество тех, кто против любых уступок, в восточных областях увеличилось с 68% до 77% (готовы на уступки только 16%). Среди южан против уступок выступают 82% (готовы только 10%). В других регионах существенных изменений не было.
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09.08.2022 09:34 Ответить
Не в первый раз. Злее будут на выборах. Ни и придется распускать и переформатировать с нуля FBI
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09.08.2022 11:02 Ответить
а с чего вы взяли что Республиканская партия захочет иметь дело с Трампом и его испорченной репутацией?
Если ФБР сможет довести дело хотя бы до половины - Трампа сольют сами республиканцы.
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09.08.2022 16:14 Ответить
Старе падло
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09.08.2022 09:52 Ответить
Трапм - це сором США. Ви справді вважаєте, що це нормально так поводитися? Не визнавати поразку на виборах? Влаштовувати безлад і погроми в Вашингтоні?

А його стіна з Мексикою чого варта? Підрядниками були точно друзі Трампа.
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09.08.2022 09:54 Ответить
Трамп эта прошлая, исчезающая Америка, которая никогда больше не должна возрождаться.
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09.08.2022 10:12 Ответить
Эта традиционная Америка еще тебя переживет, недоносок.
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09.08.2022 11:00 Ответить
Традиционная Америка уходит в прошлое вместе со старыми пердунами-реакционерами типа Трампа. Кремлевское ***** тоже кстати мечтает о возрождении прошлого, совка. Когда же они все передохнут и оставят этот мир в покое.
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09.08.2022 11:19 Ответить
надеюсь что нет. Потому что для Украины Трамп был самым плохим президентом США. И по фигу каким он был для самих США.
А чо тебе так хочется, чтобы Украине было как можно хуже, "доносок"?
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09.08.2022 16:26 Ответить
Стыд - это одно. Главное - это угроза всей цивилизации, миропорядку. Спасло то, что штаты - это не только Президент и страна вполне может обойтись без него. Но крови он успел попить.
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09.08.2022 10:38 Ответить
Трамп конечно тот еще фрукт, но ФБР красавцы, как дети ей богу... Товарищ вывез секретные документы из Белого Дома, ну где он будет их хранить? Конечно в своей резиденции, вот в том большом сейфе... ну, а где еще? )) конечно именно там )) Под кроватью еще поищите олухи...
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09.08.2022 10:25 Ответить
это была показательная акция. Не чтобы найти, а для создания резонанса в СМИ и порчи репутации этого мудака.
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09.08.2022 16:33 Ответить
 
 