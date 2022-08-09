ФБР обыскало имение Трампа по делу о секретных документах
Дело касается секретных документов, которые бывший президент мог вывезти из Белого дома. Национальный архив потребовал их вернуть, но Трамп отдал только часть.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радіо Свобода.
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что сотрудники ФБР провели обыск в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, в том числе раскрыли его личный сейф. Дональд Трамп в это время находился в Нью-Йорке.
"Ничего подобного никогда не происходило с бывшими президентами США. Этот рейд на мой дом, который произошел, несмотря на то, что мы сотрудничали с соответствующими государственными службами, не был необходим или уместен", - заявил Трамп.
Резиденция Трампа Мар-а-Лаго, которую обыскали сотрудники ФБР
Федеральное бюро расследований пока официально не комментировало данное сообщение.
Американские СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут о том, что объектом внимания ФБР стали служебные документы, в том числе секретные, которые бывший президент взял с собой, покидая Белый дом. По закону они являются государственной собственностью, и Национальный архив США в течение длительного времени требовал вернуть документы. Часть из них была возвращена. Несколько месяцев назад Национальный архив обратился в прокуратуру, обвинив Дональда Трампа в отказе передать всю документацию.
Как пишет New York Times, чтобы получить ордер на обыск, ФБР должно было убедить судью, что у следователей есть основания верить, что они расследуют потенциальные преступные деяния. По словам экспертов, если в распоряжении бывшего президента необоснованно находились секретные документы, это может квалифицироваться как преступное деяние.
BBC пишет, что в готовящейся к изданию книге "Уверенный человек" журналист New York Times Мэгги Хаберман сообщит, что сотрудники резиденции Белого дома иногда находили комки бумаги, забивающие унитаз, и они считали, что смывал их Трамп.
Расследование, связанное с документами, не единственное в отношении бывшего президента Трампа. В последнее время появились сообщения о том, что прокуратура расширила расследование попыток Дональда Трампа повлиять на процедуру утверждения результатов президентских выборов 2020 года, свой проигрыш на которых он отказывался признать.
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по поводу "преследования оппозиции" - Трамп не заседает в парламенте США, - ни в Сенате ни в Конгрессе.
упс.
Republicans Exposed
https://republicansexposed.org/trump-kissing-putins-butt-in-helsinki/ Trump Kissing Putin's Butt in Helsinki
Дональд Трамп сделал много ложных или вводящих в заблуждение заявлений, в том числе тысячи во время своего президентстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-WP-20200814-314 [313] . Комментаторы и специалисты по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 проверке фактов охарактеризовали это как нечто «беспрецедентное» в американской политикеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-:0-315 [314] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-:1-316 [315] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-Baker_3/17/2018-317 [316] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-Dale_10/22/2018-318 [317] ; постоянство лжи Трампа стало отличительной особенностью его деловой и политической деятельностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-itstrue-319 [318] . Известно, что Трамп делал противоречивые заявления и впоследствии отрицал этоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-320 [319] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-321 [320] , и к июню 2019 года многие новостные организации начали называть некоторые его заявления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D1%8C ложью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-lies-322 [321] . Газета https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post The Washington Post сообщила, что Трамп настолько часто повторял ложные заявления, что это равносильно кампании, основанной на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F дезинформации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-:2-323 [322] . К 5 ноября 2020 года база данных https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post The Washington Post Fact Checker насчитала 29508 ложных или вводящих в заблуждение заявленийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-324 [323] .
Дурака с себе строїть
в частности, недавно одного таможенника задержали на взятке - доил волонтеров на границе, брал взятки с фур. А до этого его взяли на взятки зимой этого года, дома нашли золота до фига, 250 тыс долларов кэшем.
Но увы - дало пришлось закрыть так как сгорело видео где он взял крупную взятку.
и это всего лишь одна мелкая сошка..
а ведь речь может идти о купле-продаже целых стран и о миллиардах долларов... тем более в США.
Сделать все чтобы он снова не стал президентом США и не помог Путину победить Украину.
https://zn.ua/WORLD/mirnyj-plan-trampa-dlja-ukrainy-otdat-krym-i-otkazatsja-ot-nato-.html Трамп предлагает Украине мир на условиях России
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина могла бы избежать нападения России, https://zn.ua/WORLD/kissindzher-rasskazal-o-trekh-vozmozhnykh-iskhodakh-vojny-v-ukraine.html согласившись на территориальные уступки и нейтральный статус.
«Как минимум, они должны были бы заключить сделку. Они могли отдать Крым. Они могли бы сделать что-то с НАТО, сказать - хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО, и тогда бы у них была бы страна, потому что, я считаю, Путин хотел достичь соглашения», - заявил он в эфире подкаста https://www.clayandbuck.com/full-interview-president-trump-talks-with-clay-and-buck-from-bedminster/ The Clay Trevis and Buck Sexton Show .
С началом полномасштабного российского вторжения «договориться» будет сложнее, считает Трамп.
Трамп относится к когорте лидеров, считающих, что войну в Украине можно было бы остановиться уступками президенту РФ, позволив диктатору «сохранить лицо». История знает много аналогичных примеров, но никогда еще уступки диктаторам не помогали остановить дальнейшую агрессию.
Согласно опросу, проведенному в июле, во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок, свидетельствует соцопрос.
в июле на Востоке Украины, где идут жестокие бои, патриотрические настроения населения лишь укрепились: с мая по июль количество тех, кто против любых уступок, в восточных областях увеличилось с 68% до 77% (готовы на уступки только 16%). Среди южан против уступок выступают 82% (готовы только 10%). В других регионах существенных изменений не было.
В мае граждан, заявлявших о недопустимости территориальных уступок, было 82%. Допускавших отказ от территорий было 10%. Таким образом, не допускающих территориальные уступки стало несколько больше за счет людей, ранее затруднявшихся с ответом.
На востоке, где идут жестокие бои, патриотические настроения населения лишь укрепились: с мая по июль количество тех, кто против любых уступок, в восточных областях увеличилось с 68% до 77% (готовы на уступки только 16%). Среди южан против уступок выступают 82% (готовы только 10%). В других регионах существенных изменений не было.
Если ФБР сможет довести дело хотя бы до половины - Трампа сольют сами республиканцы.
А його стіна з Мексикою чого варта? Підрядниками були точно друзі Трампа.
А чо тебе так хочется, чтобы Украине было как можно хуже, "доносок"?