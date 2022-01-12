Байден считает прошлогодний штурм Капитолия попыткой переворота

Президент США Джо Байден считает произошедшие в январе 2021 года беспорядки в Капитолии попыткой государственного переворота.

Об этом он заявил во время выступления в Атланте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Жестокая банда, которую поддерживал и вдохновлял проигравший бывший президент (Дональд Трамп. - Ред.), 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия получить то, что он (Трамп. - Ред.) потерял в ходе голосования на выборах", - заявил Байден.

"Именно поэтому мы собрались здесь сегодня. Для того чтобы выступить против сил в Америке, которые ценят власть выше принципов, сил, предпринявших попытку переворота, переворота против законно выраженной воли американского народа, посеяв сомнения, придумывая обвинения в фальсификации и пытаясь украсть у народа выборы 2020 года", – сказал американский президент.

По его словам, тогда была попытка "навязать свободу банды, отбросить свободные и справедливые выборы и, впервые в американской истории, остановить мирный переход власти".

"Они потерпели неудачу, но ни в победе демократии, ни в ее будущем уверенности не было", - добавил Байден.

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Как отмечает, в свою очередь, издание The Hill, Байден впервые, говоря о штурме Капитолия, охарактеризовал его попыткой переворота. На прошлой неделе в годовщину беспорядков в Капитолии Байден назвал их "вооруженным восстанием".

Байден и вице-президент США Камала Харрис в выступлениях во вторник заявили о срочной необходимости принять законодательство по защите конституционного права голосовать и подлинности выборов.

Напомним, 6 января 2021 года прошел большой митинг сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа. Демонстранты пытались взять штурмом здание Капитолия Соединенных Штатов и прервать формальную процедуру утверждения Конгрессом результатов президентских выборов, в которых победил Джозеф Байден.

После протеста 6 января правоохранительные органы Соединенных Штатов предъявили обвинение 220 людям. По словам прокуроров, Эван Нойман еще не появлялся на судебных заседаниях. Он покинул территорию США 16 февраля и, по информации офиса прокурора округа Колумбия, может находиться в Беларуси.

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Во время столкновений с полицией и штурма Капитолия 6 января погибли 4 человека, еще один полицейский скончался от травм на следующий день. Сотни работников полиции получили травмы, четверо сотрудников полиции совершили самоубийство после того дня.