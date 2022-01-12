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Байден считает прошлогодний штурм Капитолия попыткой переворота

Байден считает прошлогодний штурм Капитолия попыткой переворота

Президент США Джо Байден считает произошедшие в январе 2021 года беспорядки в Капитолии попыткой государственного переворота.

Об этом он заявил во время выступления в Атланте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Жестокая банда, которую поддерживал и вдохновлял проигравший бывший президент (Дональд Трамп. - Ред.), 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия получить то, что он (Трамп. - Ред.) потерял в ходе голосования на выборах", - заявил Байден.

"Именно поэтому мы собрались здесь сегодня. Для того чтобы выступить против сил в Америке, которые ценят власть выше принципов, сил, предпринявших попытку переворота, переворота против законно выраженной воли американского народа, посеяв сомнения, придумывая обвинения в фальсификации и пытаясь украсть у народа выборы 2020 года", – сказал американский президент.

По его словам, тогда была попытка "навязать свободу банды, отбросить свободные и справедливые выборы и, впервые в американской истории, остановить мирный переход власти".

"Они потерпели неудачу, но ни в победе демократии, ни в ее будущем уверенности не было", - добавил Байден.

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Как отмечает, в свою очередь, издание The Hill, Байден впервые, говоря о штурме Капитолия, охарактеризовал его попыткой переворота. На прошлой неделе в годовщину беспорядков в Капитолии Байден назвал их "вооруженным восстанием".

Байден и вице-президент США Камала Харрис в выступлениях во вторник заявили о срочной необходимости принять законодательство по защите конституционного права голосовать и подлинности выборов.

Напомним, 6 января 2021 года прошел большой митинг сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа. Демонстранты пытались взять штурмом здание Капитолия Соединенных Штатов и прервать формальную процедуру утверждения Конгрессом результатов президентских выборов, в которых победил Джозеф Байден.

После протеста 6 января правоохранительные органы Соединенных Штатов предъявили обвинение 220 людям. По словам прокуроров, Эван Нойман еще не появлялся на судебных заседаниях. Он покинул территорию США 16 февраля и, по информации офиса прокурора округа Колумбия, может находиться в Беларуси.

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Во время столкновений с полицией и штурма Капитолия 6 января погибли 4 человека, еще один полицейский скончался от травм на следующий день. Сотни работников полиции получили травмы, четверо сотрудников полиции совершили самоубийство после того дня.

Автор: 

Байден Джо (2790) США (26672) штурм (520) Трамп Дональд (5219)


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Топ комментарии
+3
і він правий - це дійсно була спроба перевороту.
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12.01.2022 09:36
+2
шо вам сказати?
і Байден не злий наркот і доня не порох...
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12.01.2022 09:39
+2
По делу штурма 6 января 2021 арестовано и осуждено по данным Пркуратуры США 164 человека,еще около 200 в стадии рассмотрения...
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12.01.2022 09:47
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то шО - Тр@мп сяде...
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12.01.2022 09:29 Ответить
шо вам сказати?
і Байден не злий наркот і доня не порох...
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12.01.2022 09:39 Ответить
я відносно штатовської Пані Феміди
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12.01.2022 09:46 Ответить
і він правий - це дійсно була спроба перевороту.
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12.01.2022 09:36 Ответить
трамп погано виховане, збалуване дитя ....
з амбіціями - йому всі до сраці - ти і я, йому нужен він - собі сам...
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12.01.2022 09:49 Ответить
Старий пердуняра ,а не дитя
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12.01.2022 09:59 Ответить
Байден старіше, але розумніше...
на сьогодні мене це влаштовуе.
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12.01.2022 10:02 Ответить
Дивно що не терористи!
Останнім часом щоб у світі не сталось, так терористи винуваті, як в Казстані!
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12.01.2022 09:40 Ответить
Баденові нема що показати з позитивів свого правління, то, як блаЗЄнський, згадує "попередників"
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12.01.2022 09:46 Ответить
Тебе насрал в рот,радуйся
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12.01.2022 09:49 Ответить
По делу штурма 6 января 2021 арестовано и осуждено по данным Пркуратуры США 164 человека,еще около 200 в стадии рассмотрения...
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12.01.2022 09:47 Ответить
сколько из них кацапы?
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12.01.2022 13:18 Ответить
Желтые жилеты Франции ворвались в Капитолий...
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12.01.2022 09:51 Ответить
Крысы мавзолейные ...пора поднимать Испанию типа Каталонию...не желтыми жилетами...
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12.01.2022 09:54 Ответить
Швабростанцам Путлера сегодня не до Казахстана,Китай выгоняет его быдло на большой и толстый... голосом Токаева...
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12.01.2022 09:56 Ответить
Это такой тонкий намёк сторонникам Трампа, что если они еще раз попробуют... то дядюшка Джо позовет силы ОДКБ? Шутка, если что.
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12.01.2022 10:00 Ответить
В Конгресс США поступила петиция от нескольких Сенаторов о предоставлении Украине статуса НАТО+....,Ольга ********* сильно возьмущам-с...
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12.01.2022 10:08 Ответить
Вообще-то Капитолий принадлежит народу вот народ мирно без оружия и зашёл спросить как выполняется его воля
Не вижу тут проблем думаю что новый президент всех освободит
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12.01.2022 10:46 Ответить
Там все складно... Республіканська партія, від якої Байден, теж створювала заворушення, і більш масштабні, і якісь чудернацькі накази типу припинення фінансування поліції в окремому районі. Не треба кивати на американську політику, як за СРСР, у нас проблем зі своєю внутрішнєю вистачає.
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04.03.2022 12:14 Ответить
 
 