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Байден вважає торішній штурм Капітолію спробою перевороту

Байден вважає торішній штурм Капітолію спробою перевороту

Президент США Джо Байден вважає заворушення в Капітолії, що відбулися в січні 2021 року, спробою державного перевороту.

Про це він заявив під час виступу в Атланті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Жорстока банда, яку підтримував і надихав переможений колишній президент (Дональд Трамп. - Ред.), 6 січня 2021 року прагнула за допомогою насильства отримати те, що він (Трамп. - Ред.) втратив у ході голосування на виборах", - заявив Байден.

"Саме тому ми зібралися тут сьогодні. Для того, щоб виступити проти сил в Америці, які цінують владу вище за принципи, сил, які вчинили спробу перевороту, перевороту проти законно вираженої волі американського народу, посіявши сумніви, вигадуючи обвинувачення у фальсифікації і намагаючись вкрасти у народу вибори 2020 року", - сказав американський президент.

За його словами, тоді була спроба "нав'язати волю банди, відкинути вільні та справедливі вибори і, вперше в американській історії, зупинити мирний перехід влади".

"Вони зазнали невдачі, але ні у перемозі демократії, ні в її майбутньому впевненості не було", - додав Байден.

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Як зазначає, у свою чергу, видання The Hill, Байден вперше, говорячи про штурм Капітолію, охарактеризував його спробою перевороту. Минулого тижня, у річницю заворушень у Капітолії, Байден назвав їх "озброєним повстанням".

Байден і віце-президента США Камала Харріс у виступах у вівторок заявили про термінову необхідність ухвалити законодавство щодо захисту конституційного права голосувати та справжності виборів.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року відбувся великий мітинг прибічників тодішнього президента США Дональда Трампа. Демонстранти намагалися взяти штурмом будівлю Капітолію Сполучених Штатів та перервати формальну процедуру затвердження Конгресом результатів президентських виборів у яких переміг Джозеф Байден.

Після протесту 6 січня правоохоронні органи Сполучених Штатів висунули обвинувачення 220 особам. За словами прокурорів, Еван Нойман досі не з’являвся на судових засіданнях. Натомість він залишив територію США 16 лютого та, за інформацією офісу прокурора округу Колумбія, може перебувати у Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинувачений у справі штурму Капітолію в США переховується у Білорусі, - американські прокурори

Під час зіткнення з поліцією та штурму Капітолію 6 січня загинули 4 особи, ще один поліцейський помер від травм наступного дня. Сотні працівників поліції отримали травми, четверо працівників поліції вчинили самогубства після того дня.

Автор: 

Байден Джо (2888) США (22840) штурм (233) Трамп Дональд (5635)


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Топ коментарі
+3
і він правий - це дійсно була спроба перевороту.
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12.01.2022 09:36
+2
шо вам сказати?
і Байден не злий наркот і доня не порох...
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12.01.2022 09:39
+2
По делу штурма 6 января 2021 арестовано и осуждено по данным Пркуратуры США 164 человека,еще около 200 в стадии рассмотрения...
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12.01.2022 09:47
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то шО - Тр@мп сяде...
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12.01.2022 09:29 Відповісти
шо вам сказати?
і Байден не злий наркот і доня не порох...
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12.01.2022 09:39 Відповісти
я відносно штатовської Пані Феміди
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12.01.2022 09:46 Відповісти
і він правий - це дійсно була спроба перевороту.
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12.01.2022 09:36 Відповісти
трамп погано виховане, збалуване дитя ....
з амбіціями - йому всі до сраці - ти і я, йому нужен він - собі сам...
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12.01.2022 09:49 Відповісти
Старий пердуняра ,а не дитя
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12.01.2022 09:59 Відповісти
Байден старіше, але розумніше...
на сьогодні мене це влаштовуе.
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12.01.2022 10:02 Відповісти
Дивно що не терористи!
Останнім часом щоб у світі не сталось, так терористи винуваті, як в Казстані!
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12.01.2022 09:40 Відповісти
Баденові нема що показати з позитивів свого правління, то, як блаЗЄнський, згадує "попередників"
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12.01.2022 09:46 Відповісти
Тебе насрал в рот,радуйся
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12.01.2022 09:49 Відповісти
По делу штурма 6 января 2021 арестовано и осуждено по данным Пркуратуры США 164 человека,еще около 200 в стадии рассмотрения...
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12.01.2022 09:47 Відповісти
сколько из них кацапы?
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12.01.2022 13:18 Відповісти
Желтые жилеты Франции ворвались в Капитолий...
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12.01.2022 09:51 Відповісти
Крысы мавзолейные ...пора поднимать Испанию типа Каталонию...не желтыми жилетами...
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12.01.2022 09:54 Відповісти
Швабростанцам Путлера сегодня не до Казахстана,Китай выгоняет его быдло на большой и толстый... голосом Токаева...
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12.01.2022 09:56 Відповісти
Это такой тонкий намёк сторонникам Трампа, что если они еще раз попробуют... то дядюшка Джо позовет силы ОДКБ? Шутка, если что.
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12.01.2022 10:00 Відповісти
В Конгресс США поступила петиция от нескольких Сенаторов о предоставлении Украине статуса НАТО+....,Ольга ********* сильно возьмущам-с...
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12.01.2022 10:08 Відповісти
Вообще-то Капитолий принадлежит народу вот народ мирно без оружия и зашёл спросить как выполняется его воля
Не вижу тут проблем думаю что новый президент всех освободит
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12.01.2022 10:46 Відповісти
Там все складно... Республіканська партія, від якої Байден, теж створювала заворушення, і більш масштабні, і якісь чудернацькі накази типу припинення фінансування поліції в окремому районі. Не треба кивати на американську політику, як за СРСР, у нас проблем зі своєю внутрішнєю вистачає.
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04.03.2022 12:14 Відповісти
 
 