Байден вважає торішній штурм Капітолію спробою перевороту

Президент США Джо Байден вважає заворушення в Капітолії, що відбулися в січні 2021 року, спробою державного перевороту.

Про це він заявив під час виступу в Атланті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Жорстока банда, яку підтримував і надихав переможений колишній президент (Дональд Трамп. - Ред.), 6 січня 2021 року прагнула за допомогою насильства отримати те, що він (Трамп. - Ред.) втратив у ході голосування на виборах", - заявив Байден.

"Саме тому ми зібралися тут сьогодні. Для того, щоб виступити проти сил в Америці, які цінують владу вище за принципи, сил, які вчинили спробу перевороту, перевороту проти законно вираженої волі американського народу, посіявши сумніви, вигадуючи обвинувачення у фальсифікації і намагаючись вкрасти у народу вибори 2020 року", - сказав американський президент.

За його словами, тоді була спроба "нав'язати волю банди, відкинути вільні та справедливі вибори і, вперше в американській історії, зупинити мирний перехід влади".

"Вони зазнали невдачі, але ні у перемозі демократії, ні в її майбутньому впевненості не було", - додав Байден.

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Як зазначає, у свою чергу, видання The Hill, Байден вперше, говорячи про штурм Капітолію, охарактеризував його спробою перевороту. Минулого тижня, у річницю заворушень у Капітолії, Байден назвав їх "озброєним повстанням".

Байден і віце-президента США Камала Харріс у виступах у вівторок заявили про термінову необхідність ухвалити законодавство щодо захисту конституційного права голосувати та справжності виборів.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року відбувся великий мітинг прибічників тодішнього президента США Дональда Трампа. Демонстранти намагалися взяти штурмом будівлю Капітолію Сполучених Штатів та перервати формальну процедуру затвердження Конгресом результатів президентських виборів у яких переміг Джозеф Байден.

Після протесту 6 січня правоохоронні органи Сполучених Штатів висунули обвинувачення 220 особам. За словами прокурорів, Еван Нойман досі не з’являвся на судових засіданнях. Натомість він залишив територію США 16 лютого та, за інформацією офісу прокурора округу Колумбія, може перебувати у Білорусі.

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Під час зіткнення з поліцією та штурму Капітолію 6 січня загинули 4 особи, ще один поліцейський помер від травм наступного дня. Сотні працівників поліції отримали травми, четверо працівників поліції вчинили самогубства після того дня.