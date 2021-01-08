Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку
Министр образования США Бетси Девос заявила об отставке из-за штурма Капитолия сторонниками президента страны Дональда Трампа.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщает газета The Wall Street Journal и телеканал CNN.
По данным издания, соответствующее письмо она направила Трампу.
"Нет сомнений относительно того, какое влияние ваши заявления оказали на ситуацию, для меня это стало переломным моментом", — говорится в тексте министра.
"Все это видят впечатлительные дети, они учатся на нашем примере", — добавила она.
Ранее о своей отставке заявила министр транспорта США Элейн Чао. Она пояснила, что уходит в связи с беспорядками в Капитолии.
"Вчера наша страна пережила травму, которой можно было избежать, — сторонники президента штурмовали здание Капитолия после его обращения. Как и, думаю, многих из вас, это обеспокоило меня, и я не могу не думать об этом", — написала в Twitter Чао. Официально министр покинет пост 11 января.
До Чао о своей возможной отставке говорили спецпосланник по Северной Ирландии и бывший глава администрации Трампа Мик Малвэни, старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России Брайан Тулли, заместитель советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена Мэтью Поттинджер, глава администрации первой леди Мелании Трамп и экс-директор по связям с общественностью Белого дома Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз, секретарь Белого дома по протокольным вопросам Рикки Ниcета.
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текст с одного кацапского ресурса со ссылкой на телеграм канал. перевод машинный
активно форсится с сру-сегменте
Из сообщения Q известно, что есть несколько шагов, которые произойдут перед блэкаутом или перед тем, как будет использована *** (система экстренного вещания).
Согласно Q мы сейчас вошли в фазы RED (перевод в посте ниже). Твиттер собирается закрыть аккаунт Трампа и уже удалил три его твита.
Q в июле прошлого года сообщил, что будет 6 RED (красных) событий, что означает шесть событий, связанных с приближающимся ***. *** скоро появится.
Также было сказано, что Трамп выступит с речью: «Мои соотечественники, американцы...», или «Мои сограждане-американцы...».
Проходят крупные аресты. Они всех посадят. Остальные болотные твари исчезнут. Большинство этих политиков, некоторые из которых уже являются клонами, будут арестованы и привлечены к суду.
Это последний этап главных арестов. Когда наступит эта фаза, «весь ад разверзнется».
Если бы Патриоты не организовали и не спланировали эти мероприятия ничего бы не вышло. Antifa и BLM были бы крупнее, лучше финансировались и сильнее. Патриоты уже арестовали людей, стоящих за ними, и перекрыли им источники денег, насколько могли. Беспорядки были не такими масштабными, как среди многих других контратак.
Эти мероприятия были запланированы и инсценированы. Последние четыре года Патриоты подготовили череду событий таким образом, чтобы показать людям, чтобы они могли видеть вещи в реальном времени, чтобы они проснулись и чтобы аресты происходили поэтапно. Один арест приведет к другому аресту, тот еще к одному и так далее, поскольку люди сдавали друг к друга. Все было продумано до мелочей, и большинство контратак учтено.
Скоро это закончится, и оставшиеся в Вашингтоне болотные существа окончательно исчезнут. После этого все затихнет.
Грядет «Трампсара/TRUMPSARA». Это будет Трампсара, а не Несара/ NESARA. Это будет версия новой финансовой системы Трампа.
Патриотам удалось ускорить старт Трампсары. Границы времени теперь будут более «компактными» (весна-лето), и некоторые события будут скорее частично совпадать по времени - перехода на золотой стандарт, медицинских кроватей и т. д. В целом все происходит немного быстрее, чем ожидалось ранее.
и что они жрут что бы такое писать...
Столица была заблокирована, так как члены Antifa переоделись сторонниками Трампа и штурмовали здание. Они носили кепки MAGA задом наперед. Когда Трамп предоставил информацию о мошенничестве с избирателями, каналы, освещающие это, не транслировали эфир.
Члены BLM напали на сторонников Трампа на митинге.
Для жителей округа Колумбия было отправлено экстренное сообщение. Царил хаос, и пришлось вызывать Национальную гвардию.
Появились новости, что Майк Пенс и Нэнси Пелоси были удалены из соображений безопасности. Это означает, что они были арестованы. Роль "Пенса" играл другой человек (маска).
ну и себя за жопу можешь взять.все.
К власти дорвались фотографы с дискжокеями и аниматорами, , где они ещё столько бабла на тырят
хотя Эль Мюрид высрал шо выборы могли и реально быть, как Трамп кажет....
Правда Эль Мюрид кацапское говно.
х.з., Трампу бы затаиться шоб не тягали по судам, но уже наверное не получится....
Прямо як у нас в 1991, комуняки в демократів перефарбовувались...