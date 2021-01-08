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Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку

Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку

Министр образования США Бетси Девос заявила об отставке из-за штурма Капитолия сторонниками президента страны Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщает газета The Wall Street Journal и телеканал CNN.

По данным издания, соответствующее письмо она направила Трампу.

"Нет сомнений относительно того, какое влияние ваши заявления оказали на ситуацию, для меня это стало переломным моментом", — говорится в тексте министра.

"Все это видят впечатлительные дети, они учатся на нашем примере", — добавила она.

Ранее о своей отставке заявила министр транспорта США Элейн Чао. Она пояснила, что уходит в связи с беспорядками в Капитолии.

"Вчера наша страна пережила травму, которой можно было избежать, — сторонники президента штурмовали здание Капитолия после его обращения. Как и, думаю, многих из вас, это обеспокоило меня, и я не могу не думать об этом", — написала в Twitter Чао. Официально министр покинет пост 11 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судебные власти США изучат роль Трампа в беспорядках в Вашингтоне 6 января

До Чао о своей возможной отставке говорили спецпосланник по Северной Ирландии и бывший глава администрации Трампа Мик Малвэни, старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России Брайан Тулли, заместитель советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена Мэтью Поттинджер, глава администрации первой леди Мелании Трамп и экс-директор по связям с общественностью Белого дома Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз, секретарь Белого дома по протокольным вопросам Рикки Ниcета.

отставка (3161) США (27145) штурм (534) Вашингтон (92)


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Топ комментарии
+36
Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку - Цензор.НЕТ 1292
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08.01.2021 09:12 Ответить
+28
Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку - Цензор.НЕТ 7665
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08.01.2021 09:06 Ответить
+28
Штурм Капітолію: міністерка освіти США Девос також подала у відставку - Цензор.НЕТ 4061
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08.01.2021 09:18 Ответить
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утопись сам в унитазе от злобы
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08.01.2021 09:08 Ответить
А ловка гвинторогі ординці Трампа підставили...
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08.01.2021 09:03 Ответить
Хотіли допомогти, але все пішло через сраку. Як завжди.
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08.01.2021 09:06 Ответить
У кацапів в е йде через сраку. Їх навіть роблять через сраку, а не як інших, традиційно. Саме тому вони і торочать про "осбоє прєдназначєніє", "особий путь" і ще всяку схожу муйню. 😊
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08.01.2021 09:59 Ответить
ну просто на глазах Трамп превращяется в Януковича..... но Ростов то далеко, а в Мексике могут не принять......
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08.01.2021 09:05 Ответить
Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку - Цензор.НЕТ 7665
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08.01.2021 09:06 Ответить
Ему на Ростов АНБ, ЦРУ, ФБР с Армией США и полицией не рекомендуют ехать. Мало ли, что в дороге может случиться. Вон Кенеди, ехал ехал и не доехал, а Совок очень любил, не так сильно, как Дональд Владимирович, но всё равно не доехал. Доехал тольког до Даллоса.
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08.01.2021 09:08 Ответить
Похоже, Донни и ехать уже никуда не надо. Едут к нему.
Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку - Цензор.НЕТ 1374
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08.01.2021 09:16 Ответить
Кеннеди так любил совок, что едва ядерную войну не начал.
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08.01.2021 09:45 Ответить
Тем временем в социальных сетях десятки аккаунтов продолжать разгонять тексты под копирку, у российских троллей ума хватает только тупо цитировать методички.
Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку - Цензор.НЕТ 1820
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08.01.2021 09:06 Ответить
это фигня по сравнению с этим
текст с одного кацапского ресурса со ссылкой на телеграм канал. перевод машинный
активно форсится с сру-сегменте

Из сообщения Q известно, что есть несколько шагов, которые произойдут перед блэкаутом или перед тем, как будет использована *** (система экстренного вещания).
Согласно Q мы сейчас вошли в фазы RED (перевод в посте ниже). Твиттер собирается закрыть аккаунт Трампа и уже удалил три его твита.
Q в июле прошлого года сообщил, что будет 6 RED (красных) событий, что означает шесть событий, связанных с приближающимся ***. *** скоро появится.
Также было сказано, что Трамп выступит с речью: «Мои соотечественники, американцы...», или «Мои сограждане-американцы...».
Проходят крупные аресты. Они всех посадят. Остальные болотные твари исчезнут. Большинство этих политиков, некоторые из которых уже являются клонами, будут арестованы и привлечены к суду.
Это последний этап главных арестов. Когда наступит эта фаза, «весь ад разверзнется».
Если бы Патриоты не организовали и не спланировали эти мероприятия ничего бы не вышло. Antifa и BLM были бы крупнее, лучше финансировались и сильнее. Патриоты уже арестовали людей, стоящих за ними, и перекрыли им источники денег, насколько могли. Беспорядки были не такими масштабными, как среди многих других контратак.
Эти мероприятия были запланированы и инсценированы. Последние четыре года Патриоты подготовили череду событий таким образом, чтобы показать людям, чтобы они могли видеть вещи в реальном времени, чтобы они проснулись и чтобы аресты происходили поэтапно. Один арест приведет к другому аресту, тот еще к одному и так далее, поскольку люди сдавали друг к друга. Все было продумано до мелочей, и большинство контратак учтено.
Скоро это закончится, и оставшиеся в Вашингтоне болотные существа окончательно исчезнут. После этого все затихнет.
Грядет «Трампсара/TRUMPSARA». Это будет Трампсара, а не Несара/ NESARA. Это будет версия новой финансовой системы Трампа.
Патриотам удалось ускорить старт Трампсары. Границы времени теперь будут более «компактными» (весна-лето), и некоторые события будут скорее частично совпадать по времени - перехода на золотой стандарт, медицинских кроватей и т. д. В целом все происходит немного быстрее, чем ожидалось ранее.
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08.01.2021 09:10 Ответить
К бабке не ходи: рука кремля и бункерного старичка.
Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку - Цензор.НЕТ 2241
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08.01.2021 09:14 Ответить
Це означає, що кржмляді проводили спецоперації, рівну за масштабами і ресурспюами вторгненню в Україну у 2014 році і дискредитації її постмайданного керівництва з метою приведення до влади осіб, які б сприяли її розпаду. На відміну від 73 відсотків жителів (не громадян!) України, які піддалися на заклики кацапських агітаторів, більшість американців залишилися вірними здоровому глузду. Тому, як в Україні, у кацапів не вийшло.
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08.01.2021 10:11 Ответить


и что они жрут что бы такое писать...
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08.01.2021 09:17 Ответить
а такое?

Столица была заблокирована, так как члены Antifa переоделись сторонниками Трампа и штурмовали здание. Они носили кепки MAGA задом наперед. Когда Трамп предоставил информацию о мошенничестве с избирателями, каналы, освещающие это, не транслировали эфир.
Члены BLM напали на сторонников Трампа на митинге.
Для жителей округа Колумбия было отправлено экстренное сообщение. Царил хаос, и пришлось вызывать Национальную гвардию.
Появились новости, что Майк Пенс и Нэнси Пелоси были удалены из соображений безопасности. Это означает, что они были арестованы. Роль "Пенса" играл другой человек (маска).
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08.01.2021 09:37 Ответить
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08.01.2021 09:33 Ответить
Но что-то пошло не так...
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08.01.2021 09:53 Ответить
А чим вигадувати інші тести? У простих тролів типу Ляшенка мізків емп. І коли вони відхиляються від методичок, то виходить така фантастична муйня, що алєні рага *******.😁
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08.01.2021 10:04 Ответить
Возможно, ребёнок написал правду - его отец работает вахтёром в Конгрессе. Работает под прикрытием, но служит полковником ГРУ паРаши.... Да, ему и прочему кремлёвскому персоналу приказано "рвать когти", уматывать, уносить ноги из США, пока их не повязали и не вывезли в Гуантанамо....
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08.01.2021 11:06 Ответить
Еще более вероятно, что таких "ребенков" с папами-полковниками несколько десятков, и все "реьенки" писали диктант в фейсбуке и твиттере.
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08.01.2021 13:00 Ответить
..*Щури з човна * !
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08.01.2021 09:08 Ответить
не згоден.
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08.01.2021 09:27 Ответить
Згоден.
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08.01.2021 09:29 Ответить
угу. это как ты только женщина
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08.01.2021 09:39 Ответить
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08.01.2021 10:12 Ответить
не лезь ко мне трыздун-самоучка "капитан" муниципальной варты
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08.01.2021 10:14 Ответить
Не буду тебе вигнанця за взятки чіпати. Солдат ребенка не обидет.
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08.01.2021 10:20 Ответить
"чіпати" ты можешь только бабок которые вам телефоны обрывают сволочи.
ну и себя за жопу можешь взять.все.
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08.01.2021 10:41 Ответить
Та ти не нервуй так. А то знову почнеться.)
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08.01.2021 10:45 Ответить
Странна, аднака. У зелені були ще більші зашквари, але всі залишились на своїх місцях.
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08.01.2021 09:09 Ответить
Так они ещё и повоюют за свои места.
К власти дорвались фотографы с дискжокеями и аниматорами, , где они ещё столько бабла на тырят
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08.01.2021 09:43 Ответить
Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку - Цензор.НЕТ 1292
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08.01.2021 09:12 Ответить
Капиталисты проклятые захватили весь Мир,а тут с советским дерьмом никак не справимся... кроме паБЕДЫ над братом Молотова,Гитлером и похвастать нечем...,ах да кажуть что пьяный Гагарин первый в космос полетел...
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08.01.2021 09:14 Ответить
ой, беснуются реднеки?
хотя Эль Мюрид высрал шо выборы могли и реально быть, как Трамп кажет....
Правда Эль Мюрид кацапское говно.
х.з., Трампу бы затаиться шоб не тягали по судам, но уже наверное не получится....
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08.01.2021 09:17 Ответить
Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку - Цензор.НЕТ 9097
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08.01.2021 09:17 Ответить
Штурм Капітолію: міністерка освіти США Девос також подала у відставку - Цензор.НЕТ 4061
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08.01.2021 09:18 Ответить
Сидіть в міністрах, дамі залишилось менше двох тижнів, а тут така нагода зробить гарну міну при поганій грі (перебування в токсичній команді Трампа) от вона і пропіарастились.
Прямо як у нас в 1991, комуняки в демократів перефарбовувались...
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08.01.2021 09:20 Ответить
☝️😉👍
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08.01.2021 10:47 Ответить
Татьяна Голикова зам какого то начальника на РАБссии пару дней назад случайно сказала приблизно такое,на РАБссии сдохло от Ковида в 5 раз больше чем официальные данные...,ой боюсь я за РАБссию...передохнут мышибратья...
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08.01.2021 09:26 Ответить
По ходу испужались.
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08.01.2021 09:28 Ответить
https://www.politico.com/news/2021/01/08/police-officer-dies-capitol-riot-456213 Співробітник поліції Капітолію США помер після нападу на Конгрес
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08.01.2021 09:29 Ответить
Штурм Капітолію: міністерка освіти США Девос також подала у відставку - Цензор.НЕТ 5557 расстрелл из танков дома правительства в Москве 1993 год намного круче Капиоллия...
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08.01.2021 09:40 Ответить
Мусять повторити !!!
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08.01.2021 10:48 Ответить
Да, феєричне шоу було. А потім Борька на броні....
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08.01.2021 15:28 Ответить
Кацапня где смогла-нагадила,теперь черёд за их паршивой территорией,где обитают твари. Осталось грызть самим себя.
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08.01.2021 09:40 Ответить
Штурм Капітолію: міністерка освіти США Девос також подала у відставку - Цензор.НЕТ 9611
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08.01.2021 09:42 Ответить
Штурм Капітолію: міністерка освіти США Девос також подала у відставку - Цензор.НЕТ 8347 Ельцин похоронил свою РАБссию танками....
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08.01.2021 09:43 Ответить
Штурм Капітолію: міністерка освіти США Девос також подала у відставку - Цензор.НЕТ 6520 число погибших в октябре 1993 года в Москве неизвестно до сих пор...,впрочем как всегда...
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08.01.2021 09:49 Ответить
Следующим президентом раши будет Руцкой.
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08.01.2021 09:58 Ответить
Борис Ельцин наградил защитника Белого дома в Москве Шамиля Басаева цацкой герой РАБссии.....
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08.01.2021 10:01 Ответить
Штурм Капітолію: міністерка освіти США Девос також подала у відставку - Цензор.НЕТ 6602за защиту Москвы в декабре 1941 года генерал Власов получил орден чЛенина...
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08.01.2021 10:05 Ответить
Рыжий клоун настроил против себя весь истэблишмент, и уходит, опозорившись.
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08.01.2021 10:12 Ответить
Трамп уходит с кровью, не оставляя себе ни одного шанса на кам бэк, который вполне мог бы состояться через четыре года. Спровоцировал взятие Капитолия, стал копией позорного Лукашенко и практически дотянул до тупого яныка.
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08.01.2021 10:29 Ответить
Министр образования США подала в отставку.А вот Украинского министра который разговаривает на кацапском и не состоянии обяснить,,исконно русскую пословицу,, расставим все крапки над ,,І,, учит украинцев как нам жить не выгониш и констуционым судом из его должности.
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08.01.2021 10:50 Ответить
Республиканской администрации и партии в целом поздно " пить боржоми", этот шаг нужно было сделать через неделю после выборов и последующих действий Трампа. Сейчас это только желание уйти от коллективной ответственности. Увы.
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08.01.2021 10:55 Ответить
Надеется, что её Байден вернет в кресло министра образования
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09.01.2021 00:53 Ответить
 
 