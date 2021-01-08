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Штурм Капітолію: міністерка освіти США Девос також подала у відставку

Штурм Капітолію: міністерка освіти США Девос також подала у відставку

Міністерка освіти США Бетсі Девос заявила про відставку через штурм Капітолію прихильниками президента країни Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомляє газета The Wall Street Journal і телеканал CNN.

За даними видання, відповідний лист вона направила Трампу.

"Немає сумнівів щодо того, який вплив ваші заяви здійснили на ситуацію, для мене це стало переломним моментом", - йдеться в тексті міністерки.

"Усе це бачать вразливі діти, вони вчаться на нашому прикладі", - додала вона.

Раніше про свою відставку заявила міністерка транспорту США Елейн Чао. Вона пояснила, що йде у зв'язку із заворушеннями в Капітолії.

"Вчора наша країна пережила травму, якої можна було уникнути, - прихильники президента штурмували будівлю Капітолію після його звернення. Як і, думаю, багатьох з вас, це стурбувало мене, і я не можу не думати про це", - написала у Twitter Чао. Офіційно міністерка залишить пост 11 січня.

Також читайте: Лідер демократів у Сенаті США Шумер закликав негайно відсторонити Трампа від влади

До Чао про свою можливу відставку говорили спецпосланець з питань Північної Ірландії і колишній глава адміністрації Трампа Мік Малвені, старший директор ради нацбезпеки США по Європі і Росії Брайан Туллі, заступник радника з національної безпеки Роберта О'Брайена Метью Поттінджер, глава адміністрації першої леді Меланії Трамп і ексдиректор зі зв'язків із громадськістю Білого дому Стефані Грішем, заступник прессекретаря Білого дому Сара Метьюз, секретар Білого дому з протокольних питань Ріккі Ніcета.

Автор: 

відставка (1471) США (23404) штурм (245) Вашингтон (81)


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Топ коментарі
+36
Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку - Цензор.НЕТ 1292
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08.01.2021 09:12 Відповісти
+28
Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку - Цензор.НЕТ 7665
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08.01.2021 09:06 Відповісти
+28
Штурм Капітолію: міністерка освіти США Девос також подала у відставку - Цензор.НЕТ 4061
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08.01.2021 09:18 Відповісти
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утопись сам в унитазе от злобы
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08.01.2021 09:08 Відповісти
А ловка гвинторогі ординці Трампа підставили...
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08.01.2021 09:03 Відповісти
Хотіли допомогти, але все пішло через сраку. Як завжди.
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08.01.2021 09:06 Відповісти
У кацапів в е йде через сраку. Їх навіть роблять через сраку, а не як інших, традиційно. Саме тому вони і торочать про "осбоє прєдназначєніє", "особий путь" і ще всяку схожу муйню. 😊
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08.01.2021 09:59 Відповісти
ну просто на глазах Трамп превращяется в Януковича..... но Ростов то далеко, а в Мексике могут не принять......
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08.01.2021 09:05 Відповісти
Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку - Цензор.НЕТ 7665
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08.01.2021 09:06 Відповісти
Ему на Ростов АНБ, ЦРУ, ФБР с Армией США и полицией не рекомендуют ехать. Мало ли, что в дороге может случиться. Вон Кенеди, ехал ехал и не доехал, а Совок очень любил, не так сильно, как Дональд Владимирович, но всё равно не доехал. Доехал тольког до Даллоса.
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08.01.2021 09:08 Відповісти
Похоже, Донни и ехать уже никуда не надо. Едут к нему.
Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку - Цензор.НЕТ 1374
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08.01.2021 09:16 Відповісти
Кеннеди так любил совок, что едва ядерную войну не начал.
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08.01.2021 09:45 Відповісти
Тем временем в социальных сетях десятки аккаунтов продолжать разгонять тексты под копирку, у российских троллей ума хватает только тупо цитировать методички.
Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку - Цензор.НЕТ 1820
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08.01.2021 09:06 Відповісти
это фигня по сравнению с этим
текст с одного кацапского ресурса со ссылкой на телеграм канал. перевод машинный
активно форсится с сру-сегменте

Из сообщения Q известно, что есть несколько шагов, которые произойдут перед блэкаутом или перед тем, как будет использована *** (система экстренного вещания).
Согласно Q мы сейчас вошли в фазы RED (перевод в посте ниже). Твиттер собирается закрыть аккаунт Трампа и уже удалил три его твита.
Q в июле прошлого года сообщил, что будет 6 RED (красных) событий, что означает шесть событий, связанных с приближающимся ***. *** скоро появится.
Также было сказано, что Трамп выступит с речью: «Мои соотечественники, американцы...», или «Мои сограждане-американцы...».
Проходят крупные аресты. Они всех посадят. Остальные болотные твари исчезнут. Большинство этих политиков, некоторые из которых уже являются клонами, будут арестованы и привлечены к суду.
Это последний этап главных арестов. Когда наступит эта фаза, «весь ад разверзнется».
Если бы Патриоты не организовали и не спланировали эти мероприятия ничего бы не вышло. Antifa и BLM были бы крупнее, лучше финансировались и сильнее. Патриоты уже арестовали людей, стоящих за ними, и перекрыли им источники денег, насколько могли. Беспорядки были не такими масштабными, как среди многих других контратак.
Эти мероприятия были запланированы и инсценированы. Последние четыре года Патриоты подготовили череду событий таким образом, чтобы показать людям, чтобы они могли видеть вещи в реальном времени, чтобы они проснулись и чтобы аресты происходили поэтапно. Один арест приведет к другому аресту, тот еще к одному и так далее, поскольку люди сдавали друг к друга. Все было продумано до мелочей, и большинство контратак учтено.
Скоро это закончится, и оставшиеся в Вашингтоне болотные существа окончательно исчезнут. После этого все затихнет.
Грядет «Трампсара/TRUMPSARA». Это будет Трампсара, а не Несара/ NESARA. Это будет версия новой финансовой системы Трампа.
Патриотам удалось ускорить старт Трампсары. Границы времени теперь будут более «компактными» (весна-лето), и некоторые события будут скорее частично совпадать по времени - перехода на золотой стандарт, медицинских кроватей и т. д. В целом все происходит немного быстрее, чем ожидалось ранее.
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08.01.2021 09:10 Відповісти
К бабке не ходи: рука кремля и бункерного старичка.
Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку - Цензор.НЕТ 2241
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08.01.2021 09:14 Відповісти
Це означає, що кржмляді проводили спецоперації, рівну за масштабами і ресурспюами вторгненню в Україну у 2014 році і дискредитації її постмайданного керівництва з метою приведення до влади осіб, які б сприяли її розпаду. На відміну від 73 відсотків жителів (не громадян!) України, які піддалися на заклики кацапських агітаторів, більшість американців залишилися вірними здоровому глузду. Тому, як в Україні, у кацапів не вийшло.
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08.01.2021 10:11 Відповісти


и что они жрут что бы такое писать...
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08.01.2021 09:17 Відповісти
а такое?

Столица была заблокирована, так как члены Antifa переоделись сторонниками Трампа и штурмовали здание. Они носили кепки MAGA задом наперед. Когда Трамп предоставил информацию о мошенничестве с избирателями, каналы, освещающие это, не транслировали эфир.
Члены BLM напали на сторонников Трампа на митинге.
Для жителей округа Колумбия было отправлено экстренное сообщение. Царил хаос, и пришлось вызывать Национальную гвардию.
Появились новости, что Майк Пенс и Нэнси Пелоси были удалены из соображений безопасности. Это означает, что они были арестованы. Роль "Пенса" играл другой человек (маска).
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08.01.2021 09:37 Відповісти
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08.01.2021 09:33 Відповісти
Но что-то пошло не так...
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08.01.2021 09:53 Відповісти
А чим вигадувати інші тести? У простих тролів типу Ляшенка мізків емп. І коли вони відхиляються від методичок, то виходить така фантастична муйня, що алєні рага *******.😁
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08.01.2021 10:04 Відповісти
Возможно, ребёнок написал правду - его отец работает вахтёром в Конгрессе. Работает под прикрытием, но служит полковником ГРУ паРаши.... Да, ему и прочему кремлёвскому персоналу приказано "рвать когти", уматывать, уносить ноги из США, пока их не повязали и не вывезли в Гуантанамо....
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08.01.2021 11:06 Відповісти
Еще более вероятно, что таких "ребенков" с папами-полковниками несколько десятков, и все "реьенки" писали диктант в фейсбуке и твиттере.
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08.01.2021 13:00 Відповісти
..*Щури з човна * !
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08.01.2021 09:08 Відповісти
не згоден.
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08.01.2021 09:27 Відповісти
Згоден.
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08.01.2021 09:29 Відповісти
угу. это как ты только женщина
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08.01.2021 09:39 Відповісти
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08.01.2021 10:12 Відповісти
не лезь ко мне трыздун-самоучка "капитан" муниципальной варты
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08.01.2021 10:14 Відповісти
Не буду тебе вигнанця за взятки чіпати. Солдат ребенка не обидет.
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08.01.2021 10:20 Відповісти
"чіпати" ты можешь только бабок которые вам телефоны обрывают сволочи.
ну и себя за жопу можешь взять.все.
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08.01.2021 10:41 Відповісти
Та ти не нервуй так. А то знову почнеться.)
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08.01.2021 10:45 Відповісти
Странна, аднака. У зелені були ще більші зашквари, але всі залишились на своїх місцях.
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08.01.2021 09:09 Відповісти
Так они ещё и повоюют за свои места.
К власти дорвались фотографы с дискжокеями и аниматорами, , где они ещё столько бабла на тырят
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08.01.2021 09:43 Відповісти
Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку - Цензор.НЕТ 1292
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08.01.2021 09:12 Відповісти
Капиталисты проклятые захватили весь Мир,а тут с советским дерьмом никак не справимся... кроме паБЕДЫ над братом Молотова,Гитлером и похвастать нечем...,ах да кажуть что пьяный Гагарин первый в космос полетел...
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08.01.2021 09:14 Відповісти
ой, беснуются реднеки?
хотя Эль Мюрид высрал шо выборы могли и реально быть, как Трамп кажет....
Правда Эль Мюрид кацапское говно.
х.з., Трампу бы затаиться шоб не тягали по судам, но уже наверное не получится....
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08.01.2021 09:17 Відповісти
Штурм Капитолия: министр образования США Девос также подала в отставку - Цензор.НЕТ 9097
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08.01.2021 09:17 Відповісти
Штурм Капітолію: міністерка освіти США Девос також подала у відставку - Цензор.НЕТ 4061
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08.01.2021 09:18 Відповісти
Сидіть в міністрах, дамі залишилось менше двох тижнів, а тут така нагода зробить гарну міну при поганій грі (перебування в токсичній команді Трампа) от вона і пропіарастились.
Прямо як у нас в 1991, комуняки в демократів перефарбовувались...
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08.01.2021 09:20 Відповісти
☝️😉👍
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08.01.2021 10:47 Відповісти
Татьяна Голикова зам какого то начальника на РАБссии пару дней назад случайно сказала приблизно такое,на РАБссии сдохло от Ковида в 5 раз больше чем официальные данные...,ой боюсь я за РАБссию...передохнут мышибратья...
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08.01.2021 09:26 Відповісти
По ходу испужались.
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08.01.2021 09:28 Відповісти
https://www.politico.com/news/2021/01/08/police-officer-dies-capitol-riot-456213 Співробітник поліції Капітолію США помер після нападу на Конгрес
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08.01.2021 09:29 Відповісти
Штурм Капітолію: міністерка освіти США Девос також подала у відставку - Цензор.НЕТ 5557 расстрелл из танков дома правительства в Москве 1993 год намного круче Капиоллия...
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08.01.2021 09:40 Відповісти
Мусять повторити !!!
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08.01.2021 10:48 Відповісти
Да, феєричне шоу було. А потім Борька на броні....
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08.01.2021 15:28 Відповісти
Кацапня где смогла-нагадила,теперь черёд за их паршивой территорией,где обитают твари. Осталось грызть самим себя.
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08.01.2021 09:40 Відповісти
Штурм Капітолію: міністерка освіти США Девос також подала у відставку - Цензор.НЕТ 9611
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08.01.2021 09:42 Відповісти
Штурм Капітолію: міністерка освіти США Девос також подала у відставку - Цензор.НЕТ 8347 Ельцин похоронил свою РАБссию танками....
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08.01.2021 09:43 Відповісти
Штурм Капітолію: міністерка освіти США Девос також подала у відставку - Цензор.НЕТ 6520 число погибших в октябре 1993 года в Москве неизвестно до сих пор...,впрочем как всегда...
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08.01.2021 09:49 Відповісти
Следующим президентом раши будет Руцкой.
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08.01.2021 09:58 Відповісти
Борис Ельцин наградил защитника Белого дома в Москве Шамиля Басаева цацкой герой РАБссии.....
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08.01.2021 10:01 Відповісти
Штурм Капітолію: міністерка освіти США Девос також подала у відставку - Цензор.НЕТ 6602за защиту Москвы в декабре 1941 года генерал Власов получил орден чЛенина...
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08.01.2021 10:05 Відповісти
Рыжий клоун настроил против себя весь истэблишмент, и уходит, опозорившись.
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08.01.2021 10:12 Відповісти
Трамп уходит с кровью, не оставляя себе ни одного шанса на кам бэк, который вполне мог бы состояться через четыре года. Спровоцировал взятие Капитолия, стал копией позорного Лукашенко и практически дотянул до тупого яныка.
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08.01.2021 10:29 Відповісти
Министр образования США подала в отставку.А вот Украинского министра который разговаривает на кацапском и не состоянии обяснить,,исконно русскую пословицу,, расставим все крапки над ,,І,, учит украинцев как нам жить не выгониш и констуционым судом из его должности.
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08.01.2021 10:50 Відповісти
Республиканской администрации и партии в целом поздно " пить боржоми", этот шаг нужно было сделать через неделю после выборов и последующих действий Трампа. Сейчас это только желание уйти от коллективной ответственности. Увы.
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08.01.2021 10:55 Відповісти
Надеется, что её Байден вернет в кресло министра образования
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09.01.2021 00:53 Відповісти
 
 