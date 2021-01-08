Штурм Капітолію: міністерка освіти США Девос також подала у відставку

Міністерка освіти США Бетсі Девос заявила про відставку через штурм Капітолію прихильниками президента країни Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомляє газета The Wall Street Journal і телеканал CNN.

За даними видання, відповідний лист вона направила Трампу.

"Немає сумнівів щодо того, який вплив ваші заяви здійснили на ситуацію, для мене це стало переломним моментом", - йдеться в тексті міністерки.

"Усе це бачать вразливі діти, вони вчаться на нашому прикладі", - додала вона.

Раніше про свою відставку заявила міністерка транспорту США Елейн Чао. Вона пояснила, що йде у зв'язку із заворушеннями в Капітолії.

"Вчора наша країна пережила травму, якої можна було уникнути, - прихильники президента штурмували будівлю Капітолію після його звернення. Як і, думаю, багатьох з вас, це стурбувало мене, і я не можу не думати про це", - написала у Twitter Чао. Офіційно міністерка залишить пост 11 січня.

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До Чао про свою можливу відставку говорили спецпосланець з питань Північної Ірландії і колишній глава адміністрації Трампа Мік Малвені, старший директор ради нацбезпеки США по Європі і Росії Брайан Туллі, заступник радника з національної безпеки Роберта О'Брайена Метью Поттінджер, глава адміністрації першої леді Меланії Трамп і ексдиректор зі зв'язків із громадськістю Білого дому Стефані Грішем, заступник прессекретаря Білого дому Сара Метьюз, секретар Білого дому з протокольних питань Ріккі Ніcета.