Штурм Капітолію: міністерка освіти США Девос також подала у відставку
Міністерка освіти США Бетсі Девос заявила про відставку через штурм Капітолію прихильниками президента країни Дональда Трампа.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомляє газета The Wall Street Journal і телеканал CNN.
За даними видання, відповідний лист вона направила Трампу.
"Немає сумнівів щодо того, який вплив ваші заяви здійснили на ситуацію, для мене це стало переломним моментом", - йдеться в тексті міністерки.
"Усе це бачать вразливі діти, вони вчаться на нашому прикладі", - додала вона.
Раніше про свою відставку заявила міністерка транспорту США Елейн Чао. Вона пояснила, що йде у зв'язку із заворушеннями в Капітолії.
"Вчора наша країна пережила травму, якої можна було уникнути, - прихильники президента штурмували будівлю Капітолію після його звернення. Як і, думаю, багатьох з вас, це стурбувало мене, і я не можу не думати про це", - написала у Twitter Чао. Офіційно міністерка залишить пост 11 січня.
До Чао про свою можливу відставку говорили спецпосланець з питань Північної Ірландії і колишній глава адміністрації Трампа Мік Малвені, старший директор ради нацбезпеки США по Європі і Росії Брайан Туллі, заступник радника з національної безпеки Роберта О'Брайена Метью Поттінджер, глава адміністрації першої леді Меланії Трамп і ексдиректор зі зв'язків із громадськістю Білого дому Стефані Грішем, заступник прессекретаря Білого дому Сара Метьюз, секретар Білого дому з протокольних питань Ріккі Ніcета.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
текст с одного кацапского ресурса со ссылкой на телеграм канал. перевод машинный
активно форсится с сру-сегменте
Из сообщения Q известно, что есть несколько шагов, которые произойдут перед блэкаутом или перед тем, как будет использована *** (система экстренного вещания).
Согласно Q мы сейчас вошли в фазы RED (перевод в посте ниже). Твиттер собирается закрыть аккаунт Трампа и уже удалил три его твита.
Q в июле прошлого года сообщил, что будет 6 RED (красных) событий, что означает шесть событий, связанных с приближающимся ***. *** скоро появится.
Также было сказано, что Трамп выступит с речью: «Мои соотечественники, американцы...», или «Мои сограждане-американцы...».
Проходят крупные аресты. Они всех посадят. Остальные болотные твари исчезнут. Большинство этих политиков, некоторые из которых уже являются клонами, будут арестованы и привлечены к суду.
Это последний этап главных арестов. Когда наступит эта фаза, «весь ад разверзнется».
Если бы Патриоты не организовали и не спланировали эти мероприятия ничего бы не вышло. Antifa и BLM были бы крупнее, лучше финансировались и сильнее. Патриоты уже арестовали людей, стоящих за ними, и перекрыли им источники денег, насколько могли. Беспорядки были не такими масштабными, как среди многих других контратак.
Эти мероприятия были запланированы и инсценированы. Последние четыре года Патриоты подготовили череду событий таким образом, чтобы показать людям, чтобы они могли видеть вещи в реальном времени, чтобы они проснулись и чтобы аресты происходили поэтапно. Один арест приведет к другому аресту, тот еще к одному и так далее, поскольку люди сдавали друг к друга. Все было продумано до мелочей, и большинство контратак учтено.
Скоро это закончится, и оставшиеся в Вашингтоне болотные существа окончательно исчезнут. После этого все затихнет.
Грядет «Трампсара/TRUMPSARA». Это будет Трампсара, а не Несара/ NESARA. Это будет версия новой финансовой системы Трампа.
Патриотам удалось ускорить старт Трампсары. Границы времени теперь будут более «компактными» (весна-лето), и некоторые события будут скорее частично совпадать по времени - перехода на золотой стандарт, медицинских кроватей и т. д. В целом все происходит немного быстрее, чем ожидалось ранее.
и что они жрут что бы такое писать...
Столица была заблокирована, так как члены Antifa переоделись сторонниками Трампа и штурмовали здание. Они носили кепки MAGA задом наперед. Когда Трамп предоставил информацию о мошенничестве с избирателями, каналы, освещающие это, не транслировали эфир.
Члены BLM напали на сторонников Трампа на митинге.
Для жителей округа Колумбия было отправлено экстренное сообщение. Царил хаос, и пришлось вызывать Национальную гвардию.
Появились новости, что Майк Пенс и Нэнси Пелоси были удалены из соображений безопасности. Это означает, что они были арестованы. Роль "Пенса" играл другой человек (маска).
ну и себя за жопу можешь взять.все.
К власти дорвались фотографы с дискжокеями и аниматорами, , где они ещё столько бабла на тырят
хотя Эль Мюрид высрал шо выборы могли и реально быть, как Трамп кажет....
Правда Эль Мюрид кацапское говно.
х.з., Трампу бы затаиться шоб не тягали по судам, но уже наверное не получится....
Прямо як у нас в 1991, комуняки в демократів перефарбовувались...