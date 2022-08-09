ФБР обшукало маєток Трампа у справі про секретні документи
Справа стосується секретних документів, які колишній президент міг вивезти з Білого дому. Національний архів вимагав їх повернути, але Трамп віддав лише частину.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Колишній президент США Дональд Трамп повідомив про те, що співробітники ФБР провели обшук у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, в тому числі розкрили його особистий сейф. Дональд Трамп у цей час перебував у Нью-Йорку.
"Нічого подібного ніколи не відбувалося з колишніми президентами США. Цей рейд на мій дім, який стався, незважаючи на те, що ми співпрацювали з відповідними державними службами, не був необхідним чи доречним", - заявив Трамп.
Резиденція Трампа Мар-а-Лаго, яку обшукали співробітники ФБР
Федеральне бюро розслідувань поки офіційно не коментувало це повідомлення.
Американські ЗМІ, посилаючись на свої джерела, пишуть про те, що об’єктом уваги ФБР стали службові документи, в тому числі секретні, які колишній президент взяв із собою, залишаючи Білий дім. Згідно із законом, вони є державною власністю, і Національний архів США протягом тривалого часу вимагав повернути документи. Частину з них повернули. Кілька місяців тому Національний архів звернувся до прокуратури, звинувативши Дональда Трампа у відмові передати всю документацію.
Як пише New York Times, щоб отримати ордер на обшук, ФБР мало переконати суддю, що слідчі мають підстави вірити, що вони розслідують потенційні злочинні діяння. За словами експертів, якщо у розпорядженні колишнього президента необґрунтовано перебували секретні документи, то це може кваліфікуватись як злочинне діяння.
BBC пише, що у книзі "Упевнена людина", що готується до видання, журналіст New York Times Меггі Хаберман повідомить, що співробітники резиденції Білого дому іноді знаходили грудки паперу, що забивають унітаз, і вони вважали, що змивав їх Трамп.
Розслідування, пов’язане з документами, не єдине щодо колишнього президента Трампа. Останнім часом з’явилися повідомлення про те, що прокуратура розширила розслідування щодо спроб Дональда Трампа вплинути на процедуру затвердження результатів президентських виборів 2020 року, свій програш на яких він відмовлявся визнати.
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по поводу "преследования оппозиции" - Трамп не заседает в парламенте США, - ни в Сенате ни в Конгрессе.
упс.
Republicans Exposed
https://republicansexposed.org/trump-kissing-putins-butt-in-helsinki/ Trump Kissing Putin's Butt in Helsinki
Дональд Трамп сделал много ложных или вводящих в заблуждение заявлений, в том числе тысячи во время своего президентстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-WP-20200814-314 [313] . Комментаторы и специалисты по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 проверке фактов охарактеризовали это как нечто «беспрецедентное» в американской политикеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-:0-315 [314] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-:1-316 [315] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-Baker_3/17/2018-317 [316] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-Dale_10/22/2018-318 [317] ; постоянство лжи Трампа стало отличительной особенностью его деловой и политической деятельностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-itstrue-319 [318] . Известно, что Трамп делал противоречивые заявления и впоследствии отрицал этоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-320 [319] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-321 [320] , и к июню 2019 года многие новостные организации начали называть некоторые его заявления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D1%8C ложью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-lies-322 [321] . Газета https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post The Washington Post сообщила, что Трамп настолько часто повторял ложные заявления, что это равносильно кампании, основанной на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F дезинформации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-:2-323 [322] . К 5 ноября 2020 года база данных https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post The Washington Post Fact Checker насчитала 29508 ложных или вводящих в заблуждение заявленийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-324 [323] .
Дурака с себе строїть
в частности, недавно одного таможенника задержали на взятке - доил волонтеров на границе, брал взятки с фур. А до этого его взяли на взятки зимой этого года, дома нашли золота до фига, 250 тыс долларов кэшем.
Но увы - дало пришлось закрыть так как сгорело видео где он взял крупную взятку.
и это всего лишь одна мелкая сошка..
а ведь речь может идти о купле-продаже целых стран и о миллиардах долларов... тем более в США.
Сделать все чтобы он снова не стал президентом США и не помог Путину победить Украину.
https://zn.ua/WORLD/mirnyj-plan-trampa-dlja-ukrainy-otdat-krym-i-otkazatsja-ot-nato-.html Трамп предлагает Украине мир на условиях России
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина могла бы избежать нападения России, https://zn.ua/WORLD/kissindzher-rasskazal-o-trekh-vozmozhnykh-iskhodakh-vojny-v-ukraine.html согласившись на территориальные уступки и нейтральный статус.
«Как минимум, они должны были бы заключить сделку. Они могли отдать Крым. Они могли бы сделать что-то с НАТО, сказать - хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО, и тогда бы у них была бы страна, потому что, я считаю, Путин хотел достичь соглашения», - заявил он в эфире подкаста https://www.clayandbuck.com/full-interview-president-trump-talks-with-clay-and-buck-from-bedminster/ The Clay Trevis and Buck Sexton Show .
С началом полномасштабного российского вторжения «договориться» будет сложнее, считает Трамп.
Трамп относится к когорте лидеров, считающих, что войну в Украине можно было бы остановиться уступками президенту РФ, позволив диктатору «сохранить лицо». История знает много аналогичных примеров, но никогда еще уступки диктаторам не помогали остановить дальнейшую агрессию.
Согласно опросу, проведенному в июле, во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок, свидетельствует соцопрос.
в июле на Востоке Украины, где идут жестокие бои, патриотрические настроения населения лишь укрепились: с мая по июль количество тех, кто против любых уступок, в восточных областях увеличилось с 68% до 77% (готовы на уступки только 16%). Среди южан против уступок выступают 82% (готовы только 10%). В других регионах существенных изменений не было.
В мае граждан, заявлявших о недопустимости территориальных уступок, было 82%. Допускавших отказ от территорий было 10%. Таким образом, не допускающих территориальные уступки стало несколько больше за счет людей, ранее затруднявшихся с ответом.
На востоке, где идут жестокие бои, патриотические настроения населения лишь укрепились: с мая по июль количество тех, кто против любых уступок, в восточных областях увеличилось с 68% до 77% (готовы на уступки только 16%). Среди южан против уступок выступают 82% (готовы только 10%). В других регионах существенных изменений не было.
Если ФБР сможет довести дело хотя бы до половины - Трампа сольют сами республиканцы.
А його стіна з Мексикою чого варта? Підрядниками були точно друзі Трампа.
А чо тебе так хочется, чтобы Украине было как можно хуже, "доносок"?