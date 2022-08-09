УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11574 відвідувача онлайн
Новини
6 594 32

ФБР обшукало маєток Трампа у справі про секретні документи

дональд,трамп

Справа стосується секретних документів, які колишній президент міг вивезти з Білого дому. Національний архів вимагав їх повернути, але Трамп віддав лише частину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Колишній президент США Дональд Трамп повідомив про те, що співробітники ФБР провели обшук у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, в тому числі розкрили його особистий сейф. Дональд Трамп у цей час перебував у Нью-Йорку.

"Нічого подібного ніколи не відбувалося з колишніми президентами США. Цей рейд на мій дім, який стався, незважаючи на те, що ми співпрацювали з відповідними державними службами, не був необхідним чи доречним", - заявив Трамп.

Читайте: Трамп розповів, як Україна мала уникнути війни з РФ: Вони могли віддати Крим і відмовитись від НАТО

ФБР обшукало маєток Трампа у справі про секретні документи 01

Резиденція Трампа Мар-а-Лаго, яку обшукали співробітники ФБР

Федеральне бюро розслідувань поки офіційно не коментувало це повідомлення.

Американські ЗМІ, посилаючись на свої джерела, пишуть про те, що об’єктом уваги ФБР стали службові документи, в тому числі секретні, які колишній президент взяв із собою, залишаючи Білий дім. Згідно із законом, вони є державною власністю, і Національний архів США протягом тривалого часу вимагав повернути документи. Частину з них повернули. Кілька місяців тому Національний архів звернувся до прокуратури, звинувативши Дональда Трампа у відмові передати всю документацію.

Також читайте: Будинок російського олігарха Дерипаски в США обшукує ФБР. ФОТО

Як пише New York Times, щоб отримати ордер на обшук, ФБР мало переконати суддю, що слідчі мають підстави вірити, що вони розслідують потенційні злочинні діяння. За словами експертів, якщо у розпорядженні колишнього президента необґрунтовано перебували секретні документи, то це може кваліфікуватись як злочинне діяння.

BBC пише, що у книзі "Упевнена людина", що готується до видання, журналіст New York Times Меггі Хаберман повідомить, що співробітники резиденції Білого дому іноді знаходили грудки паперу, що забивають унітаз, і вони вважали, що змивав їх Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий пакет військової допомоги від США спростовує наративи РФ про брак довіри до України, - Кулеба

Розслідування, пов’язане з документами, не єдине щодо колишнього президента Трампа. Останнім часом з’явилися повідомлення про те, що прокуратура розширила розслідування щодо спроб Дональда Трампа вплинути на процедуру затвердження результатів президентських виборів 2020 року, свій програш на яких він відмовлявся визнати.

Автор: 

обшук (1979) США (23326) ФБР (175) Трамп Дональд (6054)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
нет. Это попытка защитить мир от того чтобы этот прикормыш Путина второй раз не стал президентом самой могущественной страны в мире и не похоронил Украину в частности и демократию в мире в целом.
показати весь коментар
09.08.2022 09:12
+30
нет. таким образом я поддерживаю необходимость наказать преступника, кем бы он в прошлом ни был и на какой бы пост в будущем он не претендовал.
по поводу "преследования оппозиции" - Трамп не заседает в парламенте США, - ни в Сенате ни в Конгрессе.
упс.
показати весь коментар
09.08.2022 09:20
+23
показати весь коментар
09.08.2022 09:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нет. Это попытка защитить мир от того чтобы этот прикормыш Путина второй раз не стал президентом самой могущественной страны в мире и не похоронил Украину в частности и демократию в мире в целом.
показати весь коментар
09.08.2022 09:12 Відповісти
Таким чином, ви визнаєте це політичною справою, яка на вашу думку, йде на користь Україні та світу
показати весь коментар
09.08.2022 09:18 Відповісти
нет. таким образом я поддерживаю необходимость наказать преступника, кем бы он в прошлом ни был и на какой бы пост в будущем он не претендовал.
по поводу "преследования оппозиции" - Трамп не заседает в парламенте США, - ни в Сенате ни в Конгрессе.
упс.
показати весь коментар
09.08.2022 09:20 Відповісти


Republicans Exposed

https://republicansexposed.org/trump-kissing-putins-butt-in-helsinki/ Trump Kissing Putin's Butt in Helsinki

показати весь коментар
09.08.2022 09:21 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0 Достоверность заявлений Дональда Трампа

Дональд Трамп сделал много ложных или вводящих в заблуждение заявлений, в том числе тысячи во время своего президентстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-WP-20200814-314 [313] . Комментаторы и специалисты по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 проверке фактов охарактеризовали это как нечто «беспрецедентное» в американской политикеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-:0-315 [314] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-:1-316 [315] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-Baker_3/17/2018-317 [316] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-Dale_10/22/2018-318 [317] ; постоянство лжи Трампа стало отличительной особенностью его деловой и политической деятельностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-itstrue-319 [318] . Известно, что Трамп делал противоречивые заявления и впоследствии отрицал этоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-320 [319] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-321 [320] , и к июню 2019 года многие новостные организации начали называть некоторые его заявления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D1%8C ложью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-lies-322 [321] . Газета https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post The Washington Post сообщила, что Трамп настолько часто повторял ложные заявления, что это равносильно кампании, основанной на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F дезинформации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-:2-323 [322] . К 5 ноября 2020 года база данных https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post The Washington Post Fact Checker насчитала 29508 ложных или вводящих в заблуждение заявленийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-324 [323] .
показати весь коментар
09.08.2022 09:27 Відповісти
Та хіба ж я з вами сперечаюся? Якщо якась критична частина влади та суспільства вважає негідника викормишем путіна, який при своєму можливому другому президенстві може знищити Україну, то його будь-якими способами не дати знову долізти до влади, не дивлячись на маргінальну чи не дуже маргінальну купку його прихильників, які вчиняють лемент про політичні переслідування. Щодо опозиції, то зрозуміло ж, що вона як кажуть "так звана", тому що справжня опозиція повинна мати депутатський мандат. Яка ж без цього опозиція?
показати весь коментар
09.08.2022 09:36 Відповісти
все правильно сделали, когда идет речь о безопасности страны. Все средства хороши.
показати весь коментар
09.08.2022 09:04 Відповісти
он просто путинская шавка.
показати весь коментар
09.08.2022 09:15 Відповісти
американський януковощь
показати весь коментар
09.08.2022 09:08 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2022 09:18 Відповісти
Що означає що при других президентів не було такого?! В Америці діє закон, архів просив тривалий час вернути документи які стосуватися країни, не вернув -це означає злочин....

Дурака с себе строїть
показати весь коментар
09.08.2022 09:18 Відповісти
Ай маладєц трамп. Вивіз з собою, як Янукович. Згадаймо, що Зєля на початку війни наказав ДБР знищити цілі купи секретних документів, в тому числі - стосовно сліжки за опозицією. Ті рапортували, що знищили. Тепер питання - де ті документи - у Зєлі чи у ДБР чи десь іще. Бо відомо, що секретні документи не горять.
показати весь коментар
09.08.2022 09:22 Відповісти
почему же, еще как горят. Именно поэтому они и не должны попадать в чужие руки.
в частности, недавно одного таможенника задержали на взятке - доил волонтеров на границе, брал взятки с фур. А до этого его взяли на взятки зимой этого года, дома нашли золота до фига, 250 тыс долларов кэшем.
Но увы - дало пришлось закрыть так как сгорело видео где он взял крупную взятку.
и это всего лишь одна мелкая сошка..
а ведь речь может идти о купле-продаже целых стран и о миллиардах долларов... тем более в США.
показати весь коментар
09.08.2022 09:29 Відповісти
Та не згоріло воно. Його використовують, щоб доїти того митника.
показати весь коментар
09.08.2022 09:42 Відповісти
Оскільки ДБР - це єрмак, то документи, мабуть, у єрмака.
показати весь коментар
09.08.2022 09:27 Відповісти
Боятся Трампа, как огня, ничего не докажут как и с фейковым "русским досье"
показати весь коментар
09.08.2022 09:28 Відповісти
может доказать и не так важно. Главное - создать резонанс в прессе, замазать репутацию.
Сделать все чтобы он снова не стал президентом США и не помог Путину победить Украину.
https://zn.ua/WORLD/mirnyj-plan-trampa-dlja-ukrainy-otdat-krym-i-otkazatsja-ot-nato-.html Трамп предлагает Украине мир на условиях России

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина могла бы избежать нападения России, https://zn.ua/WORLD/kissindzher-rasskazal-o-trekh-vozmozhnykh-iskhodakh-vojny-v-ukraine.html согласившись на территориальные уступки и нейтральный статус.

«Как минимум, они должны были бы заключить сделку. Они могли отдать Крым. Они могли бы сделать что-то с НАТО, сказать - хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО, и тогда бы у них была бы страна, потому что, я считаю, Путин хотел достичь соглашения», - заявил он в эфире подкаста https://www.clayandbuck.com/full-interview-president-trump-talks-with-clay-and-buck-from-bedminster/ The Clay Trevis and Buck Sexton Show .

С началом полномасштабного российского вторжения «договориться» будет сложнее, считает Трамп.

Трамп относится к когорте лидеров, считающих, что войну в Украине можно было бы остановиться уступками президенту РФ, позволив диктатору «сохранить лицо». История знает много аналогичных примеров, но никогда еще уступки диктаторам не помогали остановить дальнейшую агрессию.
показати весь коментар
09.08.2022 09:32 Відповісти
Количество украинцев, не готовых к территориальным уступкам, увеличилось до 84% - опрос
Согласно опросу, проведенному в июле, во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок, свидетельствует соцопрос.
в июле на Востоке Украины, где идут жестокие бои, патриотрические настроения населения лишь укрепились: с мая по июль количество тех, кто против любых уступок, в восточных областях увеличилось с 68% до 77% (готовы на уступки только 16%). Среди южан против уступок выступают 82% (готовы только 10%). В других регионах существенных изменений не было.

В мае граждан, заявлявших о недопустимости территориальных уступок, было 82%. Допускавших отказ от территорий было 10%. Таким образом, не допускающих территориальные уступки стало несколько больше за счет людей, ранее затруднявшихся с ответом.
На востоке, где идут жестокие бои, патриотические настроения населения лишь укрепились: с мая по июль количество тех, кто против любых уступок, в восточных областях увеличилось с 68% до 77% (готовы на уступки только 16%). Среди южан против уступок выступают 82% (готовы только 10%). В других регионах существенных изменений не было.
показати весь коментар
09.08.2022 09:34 Відповісти
Не в первый раз. Злее будут на выборах. Ни и придется распускать и переформатировать с нуля FBI
показати весь коментар
09.08.2022 11:02 Відповісти
а с чего вы взяли что Республиканская партия захочет иметь дело с Трампом и его испорченной репутацией?
Если ФБР сможет довести дело хотя бы до половины - Трампа сольют сами республиканцы.
показати весь коментар
09.08.2022 16:14 Відповісти
Старе падло
показати весь коментар
09.08.2022 09:52 Відповісти
Трапм - це сором США. Ви справді вважаєте, що це нормально так поводитися? Не визнавати поразку на виборах? Влаштовувати безлад і погроми в Вашингтоні?

А його стіна з Мексикою чого варта? Підрядниками були точно друзі Трампа.
показати весь коментар
09.08.2022 09:54 Відповісти
Трамп эта прошлая, исчезающая Америка, которая никогда больше не должна возрождаться.
показати весь коментар
09.08.2022 10:12 Відповісти
Эта традиционная Америка еще тебя переживет, недоносок.
показати весь коментар
09.08.2022 11:00 Відповісти
Традиционная Америка уходит в прошлое вместе со старыми пердунами-реакционерами типа Трампа. Кремлевское ***** тоже кстати мечтает о возрождении прошлого, совка. Когда же они все передохнут и оставят этот мир в покое.
показати весь коментар
09.08.2022 11:19 Відповісти
надеюсь что нет. Потому что для Украины Трамп был самым плохим президентом США. И по фигу каким он был для самих США.
А чо тебе так хочется, чтобы Украине было как можно хуже, "доносок"?
показати весь коментар
09.08.2022 16:26 Відповісти
Стыд - это одно. Главное - это угроза всей цивилизации, миропорядку. Спасло то, что штаты - это не только Президент и страна вполне может обойтись без него. Но крови он успел попить.
показати весь коментар
09.08.2022 10:38 Відповісти
Трамп конечно тот еще фрукт, но ФБР красавцы, как дети ей богу... Товарищ вывез секретные документы из Белого Дома, ну где он будет их хранить? Конечно в своей резиденции, вот в том большом сейфе... ну, а где еще? )) конечно именно там )) Под кроватью еще поищите олухи...
показати весь коментар
09.08.2022 10:25 Відповісти
это была показательная акция. Не чтобы найти, а для создания резонанса в СМИ и порчи репутации этого мудака.
показати весь коментар
09.08.2022 16:33 Відповісти
 
 