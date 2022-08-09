ФБР обшукало маєток Трампа у справі про секретні документи

Справа стосується секретних документів, які колишній президент міг вивезти з Білого дому. Національний архів вимагав їх повернути, але Трамп віддав лише частину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Колишній президент США Дональд Трамп повідомив про те, що співробітники ФБР провели обшук у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, в тому числі розкрили його особистий сейф. Дональд Трамп у цей час перебував у Нью-Йорку.

"Нічого подібного ніколи не відбувалося з колишніми президентами США. Цей рейд на мій дім, який стався, незважаючи на те, що ми співпрацювали з відповідними державними службами, не був необхідним чи доречним", - заявив Трамп.

Читайте: Трамп розповів, як Україна мала уникнути війни з РФ: Вони могли віддати Крим і відмовитись від НАТО

Резиденція Трампа Мар-а-Лаго, яку обшукали співробітники ФБР

Федеральне бюро розслідувань поки офіційно не коментувало це повідомлення.

Американські ЗМІ, посилаючись на свої джерела, пишуть про те, що об’єктом уваги ФБР стали службові документи, в тому числі секретні, які колишній президент взяв із собою, залишаючи Білий дім. Згідно із законом, вони є державною власністю, і Національний архів США протягом тривалого часу вимагав повернути документи. Частину з них повернули. Кілька місяців тому Національний архів звернувся до прокуратури, звинувативши Дональда Трампа у відмові передати всю документацію.

Також читайте: Будинок російського олігарха Дерипаски в США обшукує ФБР. ФОТО

Як пише New York Times, щоб отримати ордер на обшук, ФБР мало переконати суддю, що слідчі мають підстави вірити, що вони розслідують потенційні злочинні діяння. За словами експертів, якщо у розпорядженні колишнього президента необґрунтовано перебували секретні документи, то це може кваліфікуватись як злочинне діяння.

BBC пише, що у книзі "Упевнена людина", що готується до видання, журналіст New York Times Меггі Хаберман повідомить, що співробітники резиденції Білого дому іноді знаходили грудки паперу, що забивають унітаз, і вони вважали, що змивав їх Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий пакет військової допомоги від США спростовує наративи РФ про брак довіри до України, - Кулеба

Розслідування, пов’язане з документами, не єдине щодо колишнього президента Трампа. Останнім часом з’явилися повідомлення про те, що прокуратура розширила розслідування щодо спроб Дональда Трампа вплинути на процедуру затвердження результатів президентських виборів 2020 року, свій програш на яких він відмовлявся визнати.