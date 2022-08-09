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Новости Агрессия России против Украины Война
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Гражданам РФ запретили посещать Венсенский замок во Франции

франція

После вторжения России в Украину власти Франции запретили россиянам посещать Венсенский замок вблизи Парижа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание 20 Minutes.

В замке размещены архивы Министерства обороны Франции. После российского вторжения была издана директива о запрете россиянам посещать памятник.

Замок, расположенный юго-восточнее Парижа, содержит, в частности, один из центров Исторической службы обороны, библиотеки и архивы, доступные для общественности при определенных условиях.

В Минобороны объяснили, что после вторжения в Украину "ограничили доступ к военным помещениям министерства гражданам России".

В то же время, в ведомстве подчеркнули, что свои запросы относительно документов могут делать журналисты.

Венсенский замок был построен для королей Франции в XIV-XVII веках в Венсенском лесу, на месте охотничьего угодья XII века.

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запрет (1708) россия (96057) Франция (3540)


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Топ комментарии
+20
Повторюю-всіх кацапських свиней потрібно взагалі повикидати з усього цивілізованого світу взад-в радной свінарнік...
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09.08.2022 11:09
+9
їм ще треба заборонити відвідувати усі европейські вбиральні... тільки чартер до дірки в матушку...
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09.08.2022 11:10
+7
Борис, Вы не уловили глубину мысли. Конечно, 99% жителей запоребрика (как, впрочем, и я) вообще не знали о существовании этого замка. Но теперь, узнав о такой дискриминации, они поднимут настоящий росийский бунт - бессмысленный и беспощадный.
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09.08.2022 11:32
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Повторюю-всіх кацапських свиней потрібно взагалі повикидати з усього цивілізованого світу взад-в радной свінарнік...
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09.08.2022 11:09 Ответить
ото й я вже говорила про це - ізолювати..вирити рови і замінувати кордон..вони ж капець які, чума 21 століття
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09.08.2022 11:23 Ответить
СКОРО ПО ВСЕМУ МИРУ БУДУТ НАДПИСИ - ВХОД С СОБАКАМИ И РУССКИМ ЗАПРЕЩЁН.
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09.08.2022 12:14 Ответить

Як на мене, від песиків шкоди набагато менше, ніж від кацапів.
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09.08.2022 13:27 Ответить
їм ще треба заборонити відвідувати усі европейські вбиральні... тільки чартер до дірки в матушку...
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09.08.2022 11:10 Ответить
Они по примеру пула чемоданы для фекалий будут с собой возить)))) кацапская смекалка
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09.08.2022 11:39 Ответить
Ну недарма ж фінни у своїх туалетах розвісили плакати російською мовою - "как нельзя пользоваться унитазом" Товариш якось хвалився таким - їздив по запрошенню на полювання до Фінляндії так випросив у власника мисливського будинку - як сувенір
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09.08.2022 12:59 Ответить
«Русский человек за тысячу лет не успел надеть штаны и до сих пор еще ходит в подштанниках.» С. Сыромятников (Сигма) © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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09.08.2022 11:19 Ответить
Ох и крепко достали знатоков замков в РФ этим запретом. Прямо в глаз. Годами туда ездили, очередя на запись в мацкве, с провинций особенно. Вотена! Сильно патрон--- макрон кольнул! Никто так не догадался. Но нам поможет очень.
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09.08.2022 11:21 Ответить
Борис, Вы не уловили глубину мысли. Конечно, 99% жителей запоребрика (как, впрочем, и я) вообще не знали о существовании этого замка. Но теперь, узнав о такой дискриминации, они поднимут настоящий росийский бунт - бессмысленный и беспощадный.
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09.08.2022 11:32 Ответить
Є певний прошарок москаликів, які стрибнули вище інших( мали можливість накрасти) і вважають себе людьми, це для них вказівка знати своє місце.
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09.08.2022 11:55 Ответить
Так это что,и на шпили глянуть не дадут?
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09.08.2022 11:23 Ответить
на шпили вили точно нет, а на горлышки бутылок - не русофашистам привыкать....
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09.08.2022 11:32 Ответить
Зате в нас "харошімруССкім" паспорти роздають!
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09.08.2022 11:26 Ответить
вот именно такие и поедут
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09.08.2022 11:35 Ответить
граждане Украины, которые с 2014 года нахватали паспортов с курицей, и поедут, только покажут где нужно украинский.
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09.08.2022 11:37 Ответить
Їм треба взагалі заборонити відвідувати Європу. А тим, хто там є - повна перевірка. Є хоч один пост в соцмережах про підтримку "руского міра" чи щось подібне в історії - анулювання ВНЖ та депортація, без варіантів.
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09.08.2022 11:28 Ответить
Треба розуміти що орків мало цікавлять історичні місця . Це алкоголіки. Їм взагалі треба заборони вїзд до Европи. Нехай їдуть у Венесуелу де їх сприймають лояльно.
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09.08.2022 11:41 Ответить
Туди літаком через Європу - не пустять. Хіба що через Турцію і Африку.
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09.08.2022 12:51 Ответить
Какие прям мощные у легушатников санкции против варваров, аж страшно.
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09.08.2022 11:43 Ответить
Взагалі нєхай шастать свиням кацапським по світу
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09.08.2022 11:44 Ответить
Ну натуральные и беспринципные гандоны.
Запрещать нужно посещение Франции, суки.
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09.08.2022 11:50 Ответить
кацапов даже в туалет пристойный нельзя пускать: всё обгадят и стены Этим же испишут, оставив отпечатки пальцев, думая "а пусть докажут"
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09.08.2022 12:12 Ответить
Какая жестокая "санкция"!
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09.08.2022 12:31 Ответить
Свиньям и лапотным вход воспрещен.
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09.08.2022 12:32 Ответить
🤣
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09.08.2022 14:08 Ответить
А то після них там тиждень гівном смердить і не вивітрюється...
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09.08.2022 14:24 Ответить
На#уй з пляжу ...
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09.08.2022 14:36 Ответить
 
 