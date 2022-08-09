Гражданам РФ запретили посещать Венсенский замок во Франции
После вторжения России в Украину власти Франции запретили россиянам посещать Венсенский замок вблизи Парижа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание 20 Minutes.
В замке размещены архивы Министерства обороны Франции. После российского вторжения была издана директива о запрете россиянам посещать памятник.
Замок, расположенный юго-восточнее Парижа, содержит, в частности, один из центров Исторической службы обороны, библиотеки и архивы, доступные для общественности при определенных условиях.
В Минобороны объяснили, что после вторжения в Украину "ограничили доступ к военным помещениям министерства гражданам России".
В то же время, в ведомстве подчеркнули, что свои запросы относительно документов могут делать журналисты.
Венсенский замок был построен для королей Франции в XIV-XVII веках в Венсенском лесу, на месте охотничьего угодья XII века.
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Як на мене, від песиків шкоди набагато менше, ніж від кацапів.
Запрещать нужно посещение Франции, суки.