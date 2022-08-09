Гражданам РФ запретили посещать Венсенский замок во Франции

После вторжения России в Украину власти Франции запретили россиянам посещать Венсенский замок вблизи Парижа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание 20 Minutes.

В замке размещены архивы Министерства обороны Франции. После российского вторжения была издана директива о запрете россиянам посещать памятник.

Замок, расположенный юго-восточнее Парижа, содержит, в частности, один из центров Исторической службы обороны, библиотеки и архивы, доступные для общественности при определенных условиях.

В Минобороны объяснили, что после вторжения в Украину "ограничили доступ к военным помещениям министерства гражданам России".

В то же время, в ведомстве подчеркнули, что свои запросы относительно документов могут делать журналисты.

Венсенский замок был построен для королей Франции в XIV-XVII веках в Венсенском лесу, на месте охотничьего угодья XII века.

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