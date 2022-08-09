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Громадянам РФ заборонили відвідувати Венсенський замок у Франції

франція

Після вторгнення Росії в Україну влада Франції заборонила росіянам відвідувати Венсенський замок поблизу Парижа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання 20 Minutes.

У замку розміщені архіви Міністерства оборони Франції. Тож після російського вторгнення була видана директива про заборону росіянам відвідувати пам’ятку.

Замок, розташований на південний схід від Парижа, містить, зокрема, один із центрів Історичної служби оборони, бібліотеки та архіви, доступні для громадськості за певних умов.

У Міноборони пояснили, що після вторгнення в Україну "обмежили доступ до військових приміщень міністерства громадянам Росії".

Водночас у відомстві наголосили, що свої запити щодо документів можуть робити журналісти.

Венсенський замок був побудований для королів Франції в XIV-XVII століттях у Венсенському лісі, на місці мисливського угіддя XII століття.

Також читайте: Офіційний Париж визнав відповідальність РФ за вибух в окупованій Оленівці, - ЗМІ

Автор: 

заборона (1461) росія (65908) Франція (3098)


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Топ коментарі
+20
Повторюю-всіх кацапських свиней потрібно взагалі повикидати з усього цивілізованого світу взад-в радной свінарнік...
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09.08.2022 11:09
+9
їм ще треба заборонити відвідувати усі европейські вбиральні... тільки чартер до дірки в матушку...
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09.08.2022 11:10
+7
Борис, Вы не уловили глубину мысли. Конечно, 99% жителей запоребрика (как, впрочем, и я) вообще не знали о существовании этого замка. Но теперь, узнав о такой дискриминации, они поднимут настоящий росийский бунт - бессмысленный и беспощадный.
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09.08.2022 11:32
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Повторюю-всіх кацапських свиней потрібно взагалі повикидати з усього цивілізованого світу взад-в радной свінарнік...
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09.08.2022 11:09 Відповісти
ото й я вже говорила про це - ізолювати..вирити рови і замінувати кордон..вони ж капець які, чума 21 століття
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09.08.2022 11:23 Відповісти
СКОРО ПО ВСЕМУ МИРУ БУДУТ НАДПИСИ - ВХОД С СОБАКАМИ И РУССКИМ ЗАПРЕЩЁН.
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09.08.2022 12:14 Відповісти

Як на мене, від песиків шкоди набагато менше, ніж від кацапів.
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09.08.2022 13:27 Відповісти
їм ще треба заборонити відвідувати усі европейські вбиральні... тільки чартер до дірки в матушку...
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09.08.2022 11:10 Відповісти
Они по примеру пула чемоданы для фекалий будут с собой возить)))) кацапская смекалка
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09.08.2022 11:39 Відповісти
Ну недарма ж фінни у своїх туалетах розвісили плакати російською мовою - "как нельзя пользоваться унитазом" Товариш якось хвалився таким - їздив по запрошенню на полювання до Фінляндії так випросив у власника мисливського будинку - як сувенір
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09.08.2022 12:59 Відповісти
«Русский человек за тысячу лет не успел надеть штаны и до сих пор еще ходит в подштанниках.» С. Сыромятников (Сигма) © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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09.08.2022 11:19 Відповісти
Ох и крепко достали знатоков замков в РФ этим запретом. Прямо в глаз. Годами туда ездили, очередя на запись в мацкве, с провинций особенно. Вотена! Сильно патрон--- макрон кольнул! Никто так не догадался. Но нам поможет очень.
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09.08.2022 11:21 Відповісти
Борис, Вы не уловили глубину мысли. Конечно, 99% жителей запоребрика (как, впрочем, и я) вообще не знали о существовании этого замка. Но теперь, узнав о такой дискриминации, они поднимут настоящий росийский бунт - бессмысленный и беспощадный.
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09.08.2022 11:32 Відповісти
Є певний прошарок москаликів, які стрибнули вище інших( мали можливість накрасти) і вважають себе людьми, це для них вказівка знати своє місце.
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09.08.2022 11:55 Відповісти
Так это что,и на шпили глянуть не дадут?
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09.08.2022 11:23 Відповісти
на шпили вили точно нет, а на горлышки бутылок - не русофашистам привыкать....
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09.08.2022 11:32 Відповісти
Зате в нас "харошімруССкім" паспорти роздають!
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09.08.2022 11:26 Відповісти
вот именно такие и поедут
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09.08.2022 11:35 Відповісти
граждане Украины, которые с 2014 года нахватали паспортов с курицей, и поедут, только покажут где нужно украинский.
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09.08.2022 11:37 Відповісти
Їм треба взагалі заборонити відвідувати Європу. А тим, хто там є - повна перевірка. Є хоч один пост в соцмережах про підтримку "руского міра" чи щось подібне в історії - анулювання ВНЖ та депортація, без варіантів.
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09.08.2022 11:28 Відповісти
Треба розуміти що орків мало цікавлять історичні місця . Це алкоголіки. Їм взагалі треба заборони вїзд до Европи. Нехай їдуть у Венесуелу де їх сприймають лояльно.
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09.08.2022 11:41 Відповісти
Туди літаком через Європу - не пустять. Хіба що через Турцію і Африку.
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09.08.2022 12:51 Відповісти
Какие прям мощные у легушатников санкции против варваров, аж страшно.
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09.08.2022 11:43 Відповісти
Взагалі нєхай шастать свиням кацапським по світу
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09.08.2022 11:44 Відповісти
Ну натуральные и беспринципные гандоны.
Запрещать нужно посещение Франции, суки.
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09.08.2022 11:50 Відповісти
кацапов даже в туалет пристойный нельзя пускать: всё обгадят и стены Этим же испишут, оставив отпечатки пальцев, думая "а пусть докажут"
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09.08.2022 12:12 Відповісти
Какая жестокая "санкция"!
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09.08.2022 12:31 Відповісти
Свиньям и лапотным вход воспрещен.
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09.08.2022 12:32 Відповісти
🤣
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09.08.2022 14:08 Відповісти
А то після них там тиждень гівном смердить і не вивітрюється...
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09.08.2022 14:24 Відповісти
На#уй з пляжу ...
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09.08.2022 14:36 Відповісти
 
 