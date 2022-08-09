Громадянам РФ заборонили відвідувати Венсенський замок у Франції

Після вторгнення Росії в Україну влада Франції заборонила росіянам відвідувати Венсенський замок поблизу Парижа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання 20 Minutes.

У замку розміщені архіви Міністерства оборони Франції. Тож після російського вторгнення була видана директива про заборону росіянам відвідувати пам’ятку.

Замок, розташований на південний схід від Парижа, містить, зокрема, один із центрів Історичної служби оборони, бібліотеки та архіви, доступні для громадськості за певних умов.

У Міноборони пояснили, що після вторгнення в Україну "обмежили доступ до військових приміщень міністерства громадянам Росії".

Водночас у відомстві наголосили, що свої запити щодо документів можуть робити журналісти.

Венсенський замок був побудований для королів Франції в XIV-XVII століттях у Венсенському лісі, на місці мисливського угіддя XII століття.

Також читайте: Офіційний Париж визнав відповідальність РФ за вибух в окупованій Оленівці, - ЗМІ