Школы в Польше могут принять 200-300 тыс. детей из Украины

С сентября польские школы будут готовы принять на обучение 200-300 тысяч украинских детей.

Об этом заявил министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Мы систематически к этому готовимся. У нас очень эластичная система, созданная совместно с самоуправлением и ответственными органами", – сказал Чарнек.

Министр отметил, что вероятные проблемы могут появиться в крупных городах, таких как Варшава или Краков, где возможны ситуации, когда слишком многие обратятся к директору одной школы с просьбой принять детей.

"Тогда мы будем предлагать другие школы, где, вероятно, можно будет принять украинских детей", - пояснил он.

Чарнек сказал, что, согласно данным Министерства, в Польше находится около 700-800 тысяч украинских детей школьного возраста. Министр добавил, что около 500-600 тысяч из них учатся дистанционно в своих украинских школах.

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