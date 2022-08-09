РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9550 посетителей онлайн
Новости
1 639 19

Школы в Польше могут принять 200-300 тыс. детей из Украины

чарнек

С сентября польские школы будут готовы принять на обучение 200-300 тысяч украинских детей.

Об этом заявил министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Мы систематически к этому готовимся. У нас очень эластичная система, созданная совместно с самоуправлением и ответственными органами", – сказал Чарнек.

Министр отметил, что вероятные проблемы могут появиться в крупных городах, таких как Варшава или Краков, где возможны ситуации, когда слишком многие обратятся к директору одной школы с просьбой принять детей.

"Тогда мы будем предлагать другие школы, где, вероятно, можно будет принять украинских детей", - пояснил он.

Чарнек сказал, что, согласно данным Министерства, в Польше находится около 700-800 тысяч украинских детей школьного возраста. Министр добавил, что около 500-600 тысяч из них учатся дистанционно в своих украинских школах.

Читайте также: Статус временной защиты для украинцев в ЕС будет действовать до весны 2024 года, - Стефанишина

Автор: 

беженцы (1651) дети (6558) Польша (8498) школа (3020)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Дякуємо Польщі за підтримку українських школярів.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:56
+8
Повернуться тільки якісь пришиблені.
Адекватні-руками і ногами чиплятимуться, шоб дітям гарантувати нормальне майбутнє
показать весь комментарий
09.08.2022 15:58
+5
В Україні ВСІ знають українську мову.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Власть даже не чешется, чтобы подумать что ей делать чтобы вернуть всех сбежавших от войны в Украину после.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:53 Ответить
Повернуться тільки якісь пришиблені.
Адекватні-руками і ногами чиплятимуться, шоб дітям гарантувати нормальне майбутнє
показать весь комментарий
09.08.2022 15:58 Ответить
Якщо у польщі все так класно, то чому мільйон поляків не повертаються із Великобританії? А 10 млн із США? Чому поляки досі їздять на заробітки в Ірландію, Норвегію, Нідерланди, Швецію...?
показать весь комментарий
09.08.2022 18:16 Ответить
Бо там ще краще)
показать весь комментарий
09.08.2022 22:47 Ответить
Скільки жінок і дітей залишаться в Польщі один Бог знає.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:56 Ответить
Так поїдеш після війни чпокати польок у польщу, якщо в Україні дівчат не залишаться. Польські кобіти мають же якось продовжувати рід, якщо їхню цільову нішу зайняли українки.
показать весь комментарий
09.08.2022 18:21 Ответить
Дякуємо Польщі за підтримку українських школярів.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:56 Ответить
может на территории Польше их кто ни будь научит государственному украинскому?
показать весь комментарий
09.08.2022 15:59 Ответить
В Україні ВСІ знають українську мову.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:02 Ответить
знают может не только в Украине, а говорить в быту свободно общаться не знают и не хотят.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:06 Ответить
це ви про себе написали ?
показать весь комментарий
09.08.2022 16:14 Ответить
про вас
показать весь комментарий
09.08.2022 16:21 Ответить
Я знаю таке уявлення русскіх про українців.
показать весь комментарий
09.08.2022 17:38 Ответить
или наоборот польскому, так что со временем украинские дети забудуть свою рідну українську мову!
показать весь комментарий
09.08.2022 16:02 Ответить
З одного боку це нібито і добре, а другого боку це просто жах.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:04 Ответить
W każdym razie bardzo drzękujemy polskim rodakom za wsparcie! 🇵🇱👍
показать весь комментарий
09.08.2022 16:06 Ответить
Как бы это такой же акт геноцида как у России. Польша просто высасывает наше будущее. Можно сказать что это делается при обоюдном согласии, но это прямое участие в уничтожении украинского народа.
показать весь комментарий
09.08.2022 16:13 Ответить
Как вариант восстановить Речь Посполиту...
показать весь комментарий
09.08.2022 17:10 Ответить
...та Магдебурзьке Право. "Право встановлювало порядок виборів і функції органів міського самоуправління, суду, купецьких об'єднань, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%85 цехів , регулювало питання торгівлі, опіки, спадкування, визначало покарання за різні види злочинів тощо. Воно не мало поширення на жінок, бідняків, незаконно народжених та юдеїв." - в Україні у Середні Віки було приблизно 50 міст з Магдебурзьким Правом. У росії - лише Смоленськ, але тоді він росією ще не був.
показать весь комментарий
09.08.2022 17:43 Ответить
 
 