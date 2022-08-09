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Новини
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Школи в Польщі можуть прийняти 200-300 тис. дітей з України

чарнек

З вересня польські школи будуть готові прийняти на навчання 200-300 тисяч українських дітей.

Про це заявив міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Польське радіо.

"Ми систематично до цього готуємось. У нас дуже еластична система, створена спільно з самоврядуванням і відповідальними органами", - сказав Чарнек.

Міністр зазначив, що ймовірні проблеми можуть з’явитися у великих містах, таких як Варшава чи Краків, де можливими є ситуації, коли надто багато осіб звернеться до директора однієї школи з проханням прийняти дітей.

"Тоді ми будемо пропонувати інші школи, де ймовірно можна буде прийняти українських дітей", - пояснив він.

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Чарнек сказав, що відповідно до даних Міністерства, у Польщі перебуває близько 700-800 тисяч українських дітей шкільного віку. Міністр додав, що близько 500-600 тисяч з них навчаються дистанційно у своїх українських школах.

Автор: 

біженці (1891) діти (5132) Польща (8615) школа (2224)


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Топ коментарі
+9
Дякуємо Польщі за підтримку українських школярів.
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09.08.2022 15:56
+8
Повернуться тільки якісь пришиблені.
Адекватні-руками і ногами чиплятимуться, шоб дітям гарантувати нормальне майбутнє
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09.08.2022 15:58
+5
В Україні ВСІ знають українську мову.
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09.08.2022 16:02
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Власть даже не чешется, чтобы подумать что ей делать чтобы вернуть всех сбежавших от войны в Украину после.
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09.08.2022 15:53 Відповісти
Повернуться тільки якісь пришиблені.
Адекватні-руками і ногами чиплятимуться, шоб дітям гарантувати нормальне майбутнє
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09.08.2022 15:58 Відповісти
Якщо у польщі все так класно, то чому мільйон поляків не повертаються із Великобританії? А 10 млн із США? Чому поляки досі їздять на заробітки в Ірландію, Норвегію, Нідерланди, Швецію...?
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09.08.2022 18:16 Відповісти
Бо там ще краще)
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09.08.2022 22:47 Відповісти
Скільки жінок і дітей залишаться в Польщі один Бог знає.
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09.08.2022 15:56 Відповісти
Так поїдеш після війни чпокати польок у польщу, якщо в Україні дівчат не залишаться. Польські кобіти мають же якось продовжувати рід, якщо їхню цільову нішу зайняли українки.
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09.08.2022 18:21 Відповісти
Дякуємо Польщі за підтримку українських школярів.
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09.08.2022 15:56 Відповісти
может на территории Польше их кто ни будь научит государственному украинскому?
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09.08.2022 15:59 Відповісти
В Україні ВСІ знають українську мову.
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09.08.2022 16:02 Відповісти
знают может не только в Украине, а говорить в быту свободно общаться не знают и не хотят.
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09.08.2022 16:06 Відповісти
це ви про себе написали ?
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09.08.2022 16:14 Відповісти
про вас
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09.08.2022 16:21 Відповісти
Я знаю таке уявлення русскіх про українців.
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09.08.2022 17:38 Відповісти
или наоборот польскому, так что со временем украинские дети забудуть свою рідну українську мову!
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09.08.2022 16:02 Відповісти
З одного боку це нібито і добре, а другого боку це просто жах.
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09.08.2022 16:04 Відповісти
W każdym razie bardzo drzękujemy polskim rodakom za wsparcie! 🇵🇱👍
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09.08.2022 16:06 Відповісти
Как бы это такой же акт геноцида как у России. Польша просто высасывает наше будущее. Можно сказать что это делается при обоюдном согласии, но это прямое участие в уничтожении украинского народа.
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09.08.2022 16:13 Відповісти
Как вариант восстановить Речь Посполиту...
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09.08.2022 17:10 Відповісти
...та Магдебурзьке Право. "Право встановлювало порядок виборів і функції органів міського самоуправління, суду, купецьких об'єднань, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%85 цехів , регулювало питання торгівлі, опіки, спадкування, визначало покарання за різні види злочинів тощо. Воно не мало поширення на жінок, бідняків, незаконно народжених та юдеїв." - в Україні у Середні Віки було приблизно 50 міст з Магдебурзьким Правом. У росії - лише Смоленськ, але тоді він росією ще не був.
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09.08.2022 17:43 Відповісти
 
 