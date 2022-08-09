Школи в Польщі можуть прийняти 200-300 тис. дітей з України

З вересня польські школи будуть готові прийняти на навчання 200-300 тисяч українських дітей.

Про це заявив міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Польське радіо.

"Ми систематично до цього готуємось. У нас дуже еластична система, створена спільно з самоврядуванням і відповідальними органами", - сказав Чарнек.

Міністр зазначив, що ймовірні проблеми можуть з’явитися у великих містах, таких як Варшава чи Краків, де можливими є ситуації, коли надто багато осіб звернеться до директора однієї школи з проханням прийняти дітей.

"Тоді ми будемо пропонувати інші школи, де ймовірно можна буде прийняти українських дітей", - пояснив він.

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Чарнек сказав, що відповідно до даних Міністерства, у Польщі перебуває близько 700-800 тисяч українських дітей шкільного віку. Міністр додав, що близько 500-600 тисяч з них навчаються дистанційно у своїх українських школах.