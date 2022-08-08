Із 1 вересня в Німеччині діятимуть нові правила перебування громадян України

Німеччина із 1 вересня починає обліковувати безвізові дні, протягом яких українці, які рятуються від війни, перебувають на території країни.

Відповідний документ оприлюднено урядом ФРН, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається у його тексті, громадяни України зможуть вільно перебувати у Німеччині до 31 серпня, однак починаючи з 1 вересня тим із них, в кого добігає кінця термін перебування, дозволений чинною угодою про безвізовий режим між Україною та ЄС, доведеться виїздити на 90 днів або ж отримувати реєстрацію тимчасового захисту, щоб мати змогу легально залишатись у країні.

"Якщо у вас є українське громадянство, перетин кордону на федеральну територію має бути спрощений та здійснюватися без бюрократії. Водночас потрібно бути зареєстрованим одразу після в'їзду до Німеччини, наприклад, при поданні заявки на посвідку на проживання у міграційних органах. Відтак перебування в Німеччині має бути можливим для всіх постраждалих лише протягом 90 днів без посвідки на проживання", - пояснили у німецькому уряді.

Ті громадяни України, безвізове перебування яких в Німеччині завершиться у проміжку із 1 вересня до 1 грудня, також повинні будуть подати заявку на реєстрацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У суботу Чехія вперше з початку війни не видала жодної візи українським біженцям