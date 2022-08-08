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Із 1 вересня в Німеччині діятимуть нові правила перебування громадян України

біженці,німеччина

Німеччина із 1 вересня починає обліковувати безвізові дні, протягом яких українці, які рятуються від війни, перебувають на території країни.

Відповідний документ оприлюднено урядом ФРН, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається у його тексті, громадяни України зможуть вільно перебувати у Німеччині до 31 серпня, однак починаючи з 1 вересня тим із них, в кого добігає кінця термін перебування, дозволений чинною угодою про безвізовий режим між Україною та ЄС, доведеться виїздити на 90 днів або ж отримувати реєстрацію тимчасового захисту, щоб мати змогу легально залишатись у країні.

"Якщо у вас є українське громадянство, перетин кордону на федеральну територію має бути спрощений та здійснюватися без бюрократії. Водночас потрібно бути зареєстрованим одразу після в'їзду до Німеччини, наприклад, при поданні заявки на посвідку на проживання у міграційних органах. Відтак перебування в Німеччині має бути можливим для всіх постраждалих лише протягом 90 днів без посвідки на проживання", - пояснили у німецькому уряді.

Ті громадяни України, безвізове перебування яких в Німеччині завершиться у проміжку із 1 вересня до 1 грудня, також повинні будуть подати заявку на реєстрацію.

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Автор: 

біженці (1888) Німеччина (7449)


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Топ коментарі
+10
"або ж отримувати реєстрацію тимчасового захисту"

не треба зради. Приходиш в спеціальну організацію, отримуєш стікер в паспорт, спокійно сидиш ще рік. Знайомі біженці в НЛ отримали - вся процедура зайняла 10 хвилин по запису.
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08.08.2022 14:16
+8
Мабуть, вже вкумекали, що "біженці зі сходу України" - це біженці не від кацапів, які їм рідні, а від бомбувань. Ці біженці в більшості своєй такі самі кацапи, як і "новиє нємци" з "німецької" та "єврейської" еміграції. Виховані в совку бажають його привнести в Європу. "Путін прійдєт - парядак навєдйот".
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08.08.2022 14:00
+8
Але ж самі вони жити на кацапстані нехочуть. От парадокс?...
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08.08.2022 14:07
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Эзопов язык, нельзя ли просто послать, не выпиливая узоры?
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08.08.2022 14:00 Відповісти
Ніхто нікого не посилає, просто хотять аби люди зареєструвались, якщо вони планують залишатись на території Німеччини більше 90 діб
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08.08.2022 16:45 Відповісти
Мабуть, вже вкумекали, що "біженці зі сходу України" - це біженці не від кацапів, які їм рідні, а від бомбувань. Ці біженці в більшості своєй такі самі кацапи, як і "новиє нємци" з "німецької" та "єврейської" еміграції. Виховані в совку бажають його привнести в Європу. "Путін прійдєт - парядак навєдйот".
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08.08.2022 14:00 Відповісти
Але ж самі вони жити на кацапстані нехочуть. От парадокс?...
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08.08.2022 14:07 Відповісти
Хто - "вони"?
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08.08.2022 14:09 Відповісти
Ну ти ж сам сказав ("новиє нємци" з "німецької" та "єврейської" еміграції. Виховані в совку)
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08.08.2022 14:19 Відповісти
Ви, мабуть, не були в Німеччині, або, якщо були, не бачили тих "нових нємцев". Вони хочуть користуватись німецьким добробутом, але водночас жити як в совку - засераючи все навколо. В громадському транспорті в тих районах Берліна, де їх компактно розселювали - Адлєрсоф, Марцанн - сидіння так само обірвані і обписані кацапськими матюками, як і в "сталінграді". Вони приносять "совок" з собою, і німці вже починають це розуміти.
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08.08.2022 14:23 Відповісти
Та згодний я з вами. Ви просто незрозуміли мене. Я про те шо ці свині не хочуть жити на кацапії. Вони хочуть користуватись всіма благами цивілізації, а поводити себе як кацапи.
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08.08.2022 14:35 Відповісти
тоді чого русскіє в Німеччині їм зовсім не заважають? ціла Меркель совок до Європи тягнула, і нічого.
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08.08.2022 14:20 Відповісти
чи то справа біженці з західної України - ці біженці не від бомбардувань, а від своєї батьківщини. Ці біженці підзароблять бабла в ЄС та ще й квартирки свої здадуть східнякам, теж копійка
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08.08.2022 14:35 Відповісти
Ось тут Ви "не в темі". Вони і раніше їздили на Захід заробляти, а гроші йшли в Україну, тобто в кінцевому рахунку вливались в економіку". Згадайте, цо при совку і януковичах розвиток Західної України цілеспрямовано гальмувався. Прикладом може бути створення автопідприємства, відомого як ВАЗ. Спочатку планували створити його на Західній Україні, але Суслов і Пельше були категорично проти: "нєзачем развівать етіх бандєровцев". За 30 років незалежності не було зроблено практично НІЧОГО для Західної України. Люди ще мали навички з часів його Апостолічної Величності (Найяснішого Цісаря) і "панської?" Польщі. Зелені ж, як прийшли до влади, посилили податковий гніт на дрібний приват, який загнувся. Тому й виїжджали на заробітки.

Під час першої фази війни вони вивезли сім'ї, бо думали, що будуть бомбити так, як на Соді. Тепер майже всі сім'ї повернулись. Чоловіки періодично вертаються, щоб мати відповідь у воєнкоматі "ще не час".

Також, до вашого відома: у Львові біля 30% житлового фонду зайнято нащадками "асвобадитєлєй", яких заселили на місце поляків (яких вигнали) і української інтелігенції (яку розстріляли). Так ото ж саме вони стали "біженцями", приєднавшись до "нових нємцев", і перечікують, коли путін прідєт і парядок навєдєт, тимчасом здаючи своє житло справжнім біженцям з України, які не бажають кидати принаймні велику Батьківщину, хоча їм і довелось тимчасово виїхати з рідних місць.
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08.08.2022 15:19 Відповісти
Ты пишешь галиматью совершенно не понимая суть приведенной новости. А суть очень простая. Есть угода про безвиз. 90 дней можешь сидеть в шенгене. Если хочешь больше-ПРОСТО ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ КАК БЕЖЕНЕЦ. Вот и вся алгебра с геомертией.
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08.08.2022 15:59 Відповісти
це від циган
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08.08.2022 14:05 Відповісти
"або ж отримувати реєстрацію тимчасового захисту"

не треба зради. Приходиш в спеціальну організацію, отримуєш стікер в паспорт, спокійно сидиш ще рік. Знайомі біженці в НЛ отримали - вся процедура зайняла 10 хвилин по запису.
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08.08.2022 14:16 Відповісти
З.І. і так, від заробітчан, які здали свою хату і сидять на виплатах в європах це не допоможе.
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08.08.2022 14:17 Відповісти
Знову не в темі. "Заробітчани" працюють, роблять внесок в економіку тих країн, де заробляють, і одночасно в економіку України, бо їх гроші, які вони надсилають сім'ям, обертаються тут. Вчи політекономію, змій. до речі, згідно східних вірувань, змій (щоправда не зелений) є втіленням мудрості. А от "біженці", які чекають, що путін прідєт - парядок наведйот - таке саме лайно, як і переважна більшість (не всі) нових нємцєв.
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08.08.2022 15:37 Відповісти
А в чому проблема зареєструватися на тимчасовий захист? Мої родичі і знайомі, що евакуйовувалися з дітьми та літніми по різних країнах від Італії до Швеції, включно з Німеччиною, ще навесні реєструвалися у Червоному хресті і місцевих міграційках. У чому зрада?
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08.08.2022 14:24 Відповісти
Немає ніякої зради.

Приїхав - маєш визначитися - чи ти то біженець, чи то турист.
Зареєструвався біженцем - та й живи спокійно.
Реєструються в державних установах, а не в червоному хресті.
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08.08.2022 15:27 Відповісти
Ні, окрім державних структур, до моїх приходили з Червоного хреста також
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08.08.2022 16:06 Відповісти
Є чимало тих, хто допомагає біженцям. Може навіть і червоний хрест допомагає.
Але в повідомленні мова йде саме про офіційний статус.
Принаймні німці доки не чіпають тих, хто сидить в Німеччині більше 90 днів та не оформився належним чином. Потім питання до них почнуться.
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08.08.2022 16:42 Відповісти
Не має з цим жодних проблем. Має бути порядок, а не як у криворізького сіплого наркомана в ОПі
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08.08.2022 14:36 Відповісти
Они к порядку шли столетиями,а мы скакали .......капитализм-социализм-капитализм.
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08.08.2022 15:30 Відповісти
***** вам путін і війна з кацапами, ви бидло судячи по коментарях один одного самі повбиваєте, один пише "східняки це друзі кацапів", інший "західняки біжать до Європи щоб здавати свої хати східнякам". ***** вам єдина Україна, якщо ви тупі хвойди, замість того, щоб зрозуміти, що й на сході, і в центрі, і на заході і на півночі, скрізь є своя паскуда, ви тут влаштовуєте словісні махачі, дійсно невиліковні скажені тварини
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08.08.2022 17:57 Відповісти
Семья в Германии я не понял как єто работает? у кого нет статуса беженца всех обратно в Украину??
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08.08.2022 18:07 Відповісти
 
 