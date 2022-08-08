Із 1 вересня в Німеччині діятимуть нові правила перебування громадян України
Німеччина із 1 вересня починає обліковувати безвізові дні, протягом яких українці, які рятуються від війни, перебувають на території країни.
Відповідний документ оприлюднено урядом ФРН, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається у його тексті, громадяни України зможуть вільно перебувати у Німеччині до 31 серпня, однак починаючи з 1 вересня тим із них, в кого добігає кінця термін перебування, дозволений чинною угодою про безвізовий режим між Україною та ЄС, доведеться виїздити на 90 днів або ж отримувати реєстрацію тимчасового захисту, щоб мати змогу легально залишатись у країні.
"Якщо у вас є українське громадянство, перетин кордону на федеральну територію має бути спрощений та здійснюватися без бюрократії. Водночас потрібно бути зареєстрованим одразу після в'їзду до Німеччини, наприклад, при поданні заявки на посвідку на проживання у міграційних органах. Відтак перебування в Німеччині має бути можливим для всіх постраждалих лише протягом 90 днів без посвідки на проживання", - пояснили у німецькому уряді.
Ті громадяни України, безвізове перебування яких в Німеччині завершиться у проміжку із 1 вересня до 1 грудня, також повинні будуть подати заявку на реєстрацію.
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Під час першої фази війни вони вивезли сім'ї, бо думали, що будуть бомбити так, як на Соді. Тепер майже всі сім'ї повернулись. Чоловіки періодично вертаються, щоб мати відповідь у воєнкоматі "ще не час".
Також, до вашого відома: у Львові біля 30% житлового фонду зайнято нащадками "асвобадитєлєй", яких заселили на місце поляків (яких вигнали) і української інтелігенції (яку розстріляли). Так ото ж саме вони стали "біженцями", приєднавшись до "нових нємцев", і перечікують, коли путін прідєт і парядок навєдєт, тимчасом здаючи своє житло справжнім біженцям з України, які не бажають кидати принаймні велику Батьківщину, хоча їм і довелось тимчасово виїхати з рідних місць.
не треба зради. Приходиш в спеціальну організацію, отримуєш стікер в паспорт, спокійно сидиш ще рік. Знайомі біженці в НЛ отримали - вся процедура зайняла 10 хвилин по запису.
Приїхав - маєш визначитися - чи ти то біженець, чи то турист.
Зареєструвався біженцем - та й живи спокійно.
Реєструються в державних установах, а не в червоному хресті.
Але в повідомленні мова йде саме про офіційний статус.
Принаймні німці доки не чіпають тих, хто сидить в Німеччині більше 90 днів та не оформився належним чином. Потім питання до них почнуться.