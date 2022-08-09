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Продолжается подготовка к передаче систем NASAMS Украине, - Воздушные силы

про,nasams

Норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS пока находятся не в Украине, поскольку идет подготовка к их передаче.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ракеты для NASAMS - это ракеты американского производства: AIM-120 AMRAAM-ER, которые используются в зенитно-ракетном комплексе NASAMS. Безусловно, нам будут необходимы эти ракеты, когда придут эти системы. Пока они не у нас. Пока идет подготовка к передаче. Соответственно, уже принято решение правительством Норвегии. Ожидаем, речь идет о двух батареях", - сказал он в эфире национального телемарафона.

Как сообщалось, в понедельник президент США Джозеф Байден санкционировал дополнительный пакет помощи на сумму до $1 млрд для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. В частности, пакет включает в себя боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Также читайте: В ближайшее время США не будут поставлять Украине дополнительные HIMARS. Украинцы неплохо справляются с уже имеющимся количеством систем, - замминистра обороны Каль

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09.08.2022 16:29 Ответить
і троха бавовни
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09.08.2022 16:30 Ответить
кацапчики с большим приветом к вам ...Саки сегодня откланялись...Бойтесь суки!
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09.08.2022 16:30 Ответить
НьюФедорівка, це місто з яким в мене багато пов"язано.
Москалики, там вам дуже веселенько буде.
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09.08.2022 17:08 Ответить
Ой, мені здається, що вони уже у нас.
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09.08.2022 18:46 Ответить
 
 