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Триває підготовка до передачі систем NASAMS Україні, - Повітряні сили

про,nasams

Норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS поки що перебувають не в Україні, оскільки триває підготовка до їх передачі.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ракети для NASAMS - це ракети американського виробництва: AIM-120 AMRAAM-ER, які використовуються в зенітно-ракетному комплексі NASAMS. Безумовно, нам будуть необхідні ці ракети, коли прийдуть ці системи. Поки що вони не у нас. Поки що триває підготовка до передачі. Відповідно, вже ухвалено рішення урядом Норвегії. Очікуємо, йдеться про дві батареї", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Як повідомлялося, у понеділок президент США Джозеф Байден санкціонував додатковий пакет допомоги на суму до $1 млрд для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони. Зокрема, пакет включить в себе боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

Також читайте: Найближчим часом США не постачатимуть Україні додаткові HIMARS. Українці непогано справляються з вже наявною кількістю систем, - заступник міністра оборони Каль

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09.08.2022 16:29 Відповісти
і троха бавовни
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09.08.2022 16:30 Відповісти
кацапчики с большим приветом к вам ...Саки сегодня откланялись...Бойтесь суки!
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09.08.2022 16:30 Відповісти
НьюФедорівка, це місто з яким в мене багато пов"язано.
Москалики, там вам дуже веселенько буде.
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09.08.2022 17:08 Відповісти
Ой, мені здається, що вони уже у нас.
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09.08.2022 18:46 Відповісти
 
 