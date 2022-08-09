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Найближчим часом США не постачатимуть Україні додаткові HIMARS. Українці непогано справляються з вже наявною кількістю систем, - заступник міністра оборони Каль

himars

США найближчим часом не планують постачати українським Збройним Силам додаткові HIMARS, натомість зосередяться на забезпеченні безперервних поставок боєприпасів до них.

Про це повідомив заступник міністра оборони США Колін Каль (Colin Kahl), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Чому ми не бачимо більше HIMARS і більше гаубиць M777, на відміну від боєприпасів та GMLRS; наразі, я думаю - ви знаєте, по-перше, ми відправили 16 систем HIMARS, що насправді досить багато. Знову ж таки, це не ті системи, які, за нашими оцінками, вам потрібні сотнями, щоб мати такий ефект, який вони мають. Це високоточні системи для дуже конкретних типів цілей, і українці використовують їх як такі", - наголосив Каль.

Крім того, нагадав він, Велика Британія надасть Україні три системи M270 MRS, щоі створені на іншому типі шасі, проте використовують такі ж ракети, як і HIMARS, і ще три зобов'язалася надати Німеччина.

"Таким чином, наша оцінка насправді така, що українці непогано справляються з вже наявною кількістю систем, і насправді пріоритетом зараз є забезпечення постійного потоку GMLRS. Те саме стосується і гаубиць M777, де ми дійсно надали дуже велику кількість систем . Так само є союзники та партнери, і зараз пріоритетом є переконатися, що українці мають боєприпаси, щоб тримати їх у бою", - зазначив Каль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США надали Україні новий пакет допомоги на $1 мільярд: боєприпаси для HIMARS та NASAMS, 1 тис. Javelin, 50 медичних авто, - Пентагон

Автор: 

зброя (7522) допомога (8429) США (23326) HIMARS (309)


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Топ коментарі
+16
немає задачі я якою кмітливі українці не впораються у т ч з хімарс , а от , що дається з великими труднощами що межують з неможливістю так це встановлення і обрання для себе дійсно національної влади от тут пороблено чорт забирай
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09.08.2022 15:44
+13
Сообщают о трёх мощных хлопках в Крыму.

Предположительно, *****нуло по аэродрому в Новофёдоровке вблизи Сак
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09.08.2022 15:52
+9
Установок вдосталь - давайте Атакамси)
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09.08.2022 15:48
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немає задачі я якою кмітливі українці не впораються у т ч з хімарс , а от , що дається з великими труднощами що межують з неможливістю так це встановлення і обрання для себе дійсно національної влади от тут пороблено чорт забирай
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09.08.2022 15:44 Відповісти
Щоб обирати дійсно національну владу, треба почуватися українцем, а не "проживающімнаУкраінє". Еліта творить націю, нація обирає гідних влади. Еліта - ланка, якої Україні бракує. Українці непогано справляються з труднощами на рівні рефлексій. Щоб запобігати виникненню цих труднощів, потрібна голова. А голову кацапи відрізали.
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09.08.2022 16:18 Відповісти
однією рукою чиновнмкм США пишуть про те, що нажаль війна з рашкостаном затягнеться, бо Україна не має наразі достатньої кількості важкого озюроєння для контрнаступу, іншою рукою вони утримують певним чином цю зброю і кажуть, що нам і цієї поки достатньо.
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09.08.2022 16:19 Відповісти
я уже представляю этот долгожданный ленд-лиз
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09.08.2022 15:44 Відповісти
А что там такого нового в нём должно быть .Хаймарсов судя по всему больше не будет ну разве танки
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09.08.2022 15:49 Відповісти
Нового? Абрамси, Бредлі, винищувачі F-серії та А10, гелікоптери, ракети, снаряди, дуже багато ракет та снарядів, щоб орки заснути боялись на позиціях.
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09.08.2022 15:54 Відповісти
Перед цим треба якось зиму пережити. Коли кацапи будуть лупити по об'єктах теплопостачання у містах.
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09.08.2022 16:23 Відповісти
тим більше ви ж хаймарси "как орєхі щьолкаєтє". Самий час слухати по тєліку шо хаймарсів більше не буде бо коношенков їх всі знищив
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09.08.2022 16:09 Відповісти
Установок вдосталь - давайте Атакамси)
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09.08.2022 15:48 Відповісти
Можливо і дали вже, просто скажуть пізніше, як і про протирадарні ракети
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09.08.2022 15:51 Відповісти
Судячи по "хлопкам" в Криму - вже дали.
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09.08.2022 16:44 Відповісти
О, дякую)))
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09.08.2022 17:37 Відповісти
каль так каль
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09.08.2022 15:49 Відповісти
Значит пришлют и много.
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09.08.2022 15:49 Відповісти
Україна чекає на поставку для ЗСУ ракет MGM-140 ATACMS з дальністю враження 270 і 300 кілометрів.
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09.08.2022 15:49 Відповісти
Коротко кажучи, Коля, для хаймерсів ракети подавай!
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09.08.2022 15:50 Відповісти
Сообщают о трёх мощных хлопках в Крыму.

Предположительно, *****нуло по аэродрому в Новофёдоровке вблизи Сак
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09.08.2022 15:52 Відповісти
з Євпаторію чудово видно =)
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09.08.2022 16:11 Відповісти
Туди з Одеси десь на межі 300 км.
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09.08.2022 16:27 Відповісти
щас шольц скаже, шо в нього ракети не той системи й про їх поставки треба запитувати дозвіл у швейцарії )
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09.08.2022 15:54 Відповісти
24 комплекса вполне достаточно. На больше просто нет ракет
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09.08.2022 15:58 Відповісти
Не 2 штуки ППО. А 2 батареї, це, здається, 12 пускових.
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09.08.2022 16:46 Відповісти
Щоб дали більше потрібно було гірше використовувати?
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09.08.2022 15:56 Відповісти
30 Хімарс це досить, а не ніяк не 16
БРЄД СИВОЇ КОБИЛИ.
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09.08.2022 15:57 Відповісти
Еще есть 9 M270 MLRS и 3 РСЗО MARS II с двумя пакета против одного у HIMARS
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09.08.2022 16:02 Відповісти
Найближчим часом США не постачатимуть Україні додаткові HIMARS -"єрмаки" з ОП стараються
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09.08.2022 16:01 Відповісти
за руку зловив?
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09.08.2022 16:12 Відповісти
когда поймают-мало не покажется,шлимазл...
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09.08.2022 16:37 Відповісти
Як каже Арестович, zондер-карателі за добу вистрілюють по 50 тисяч снарядів 152-го калібру, як собі вважає пан заступник, чи можна 16 системами досягнути такого ж вогневого паритету, аби казати що цієї кількості достатньо.
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09.08.2022 16:02 Відповісти
А парітет досягається кількісттю?!!! Народився ти совковим дібілом, совковим дібілом і помреш.
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09.08.2022 16:08 Відповісти
какашки тупоріліе
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09.08.2022 16:04 Відповісти
Це означає, що не вистачає ракет для систем HIMARS, а ті, що є - повністю вистрілюють ті, які постачаються з США. І підприємства США не здатні своїми потужностями збільшити виробництво ракет...
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09.08.2022 16:04 Відповісти
Это может значить, что мы еще получим аналоги от Британии или Германии, а США будет обеспечивать ракетами...
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09.08.2022 16:06 Відповісти
також може бути
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09.08.2022 16:08 Відповісти
В США 50 тисяч є високоточних ракет в наявності і кожен рік виготовляє 9 тисяч. Маю на увазі, GMLRS.
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09.08.2022 16:13 Відповісти
Ну на такий довгий фронт це дуже мало(((Значить вам не потрібна перемога України вам тупо треба щоб ми не програли.
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09.08.2022 16:05 Відповісти
І це дуже погано, що не буде,тому що недостатньої їх, для вибитя москалів з нашої території. Крім того потрібні тактичні ракети до них.
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09.08.2022 16:05 Відповісти
Скільки було зрадофільного ниття, коли приїхали перші 4? Дали 16 і знову ниття. Це високомобільна та високоточна зброя, роботу якої ви бачите кожного дня. Звісно чим більше - тим краще, але поки і те що є це дуже добре.
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09.08.2022 16:11 Відповісти
16 + 6 МЛРС каждый из которых как два Хаймарса по количеству пусковых.
Им 30 дай всё равно будут ныть.
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09.08.2022 17:04 Відповісти
Лисиця🇺🇦Кіцуне
@lisitcya
·
8 серп.
А що мені з того, що все що накидувалося на п'ятого президента виявилося брехнею?
Мої мрії знищені, країна в руїнах, єрмак будує тут диктатуру.
І головне, що до людей не доходить що вони наробили.

Найстрашніше, що кращі гинуть, ті, на яких тримається нація.
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09.08.2022 16:08 Відповісти
Та ви тут виправдовуєте свою дурість.
Вашу пісаніну давно спростовано фактами. Поки гіві перевіряв бійців, наші провозили зброю іншими шляхами- така вже була ситуація, вимушена.
За Пороха ми звільнили багато територій, і вже були готові вводити миротворців. Масштабної війни би точно не було. Про парня із Вінниці дійсно смішно.
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09.08.2022 17:30 Відповісти
Северодонецкий сепарский сьезд 2004...

Секретарь РНБО 2005....

ст. 110 Конституции Украины.

держайте. гугл есть. и думайте)))

газовый шантаж. если неошибусь в 2005 и цена по 450 баксов... и что было сделано?

В 2013 году 7 школ Крыма осуществляли полный цикл обучения на украинском языке,

да были еще порядка 1к школ де был украинский... но наверно он был на уровне... раз в 2 недели...

да там есть и были предатели.. как и есть и были патриоты.

а вот кто ответит за то что. в Крыму и в восточных обслатях Украины ГОДАМИ. лиловсь раша-тв??? годами промывались мозги...

кто виноват за то что там промывались мозги... а "патриоты" с того ж 2004го багатели раза в 4 за 4 года...из жалких миллионеров вылазили в миллиардеры сидя на должностях сидя в депутатах...

будучи миллиардерами рассказуют сказчки про олигархов

и недумал как слезть с газовой иглы.... недумали .. как посадить сепаров за прямое нарушение конститукции где четко и ястно написано ТЮРЬМА! им свети!!

хороша ложка к обеду....

патриоты закрыли глаза.... а в кремле подумали... о так можно заниматся сепарством и "патриоты" закроют глаза..

кто виноват что "патриоты" не вели державницьку політику.

может какойто чудик из бедной семьи виновен что ему годами 24/7 показывали параша-тудей?
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09.08.2022 22:17 Відповісти
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09.08.2022 16:09 Відповісти
даже охранник на заднем плане офигел
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09.08.2022 16:16 Відповісти
Совсем Петрушка плохой стал.
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09.08.2022 16:36 Відповісти
На каждом окуляре бинокля - поляризирующие колпачки, повышающие чёткость изображения, если перед тем пару раз не закусывать.
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09.08.2022 20:21 Відповісти
Еге ж...

- Мамо, ви рибки хочете?
- Непогано б, синку, - залюбки поїла би!
- А де я вам її в сраці візьму?
- Ну що, синку - нема то й нема, я ж нічого не кажу!
- Ото сидіть, мамо, і не *******! (с)
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09.08.2022 16:11 Відповісти
Вал Мишель



Минобороны РФ сообщили об уничтожении под Николаевом склада с 45 тыс. тонн боеприпасов. Масса снаряда M549 калибра 155 мм - 43.5 кг. То есть Конашенков "уничтожил" эквивалент 1 млн снарядов! На одном складе!
Если бы у ВСУ было всего столько снарядов, бои уже шли бы под Ростовом.
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09.08.2022 16:15 Відповісти
Кацапская пропаганда рассчитана на имбецилов, умеющих считать максимум до 10.
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09.08.2022 20:14 Відповісти
Ну слава Богу хоть американцы показывают нашим доморощенным экспердам что надо меньше пистеть в эфирах о поставках оружия, а то словесный понос со стороны деятелей уже дошел до крайностей. Некоторые уже огласили о наступлении и чуть ли не о сроках наступления. Охфис прекраснейшего в этом плане впереди европы всей!!!
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09.08.2022 16:28 Відповісти
Дякуємо Єрмаку та всьому ОП! Поки друзі кремля у владі, постачання буде скорочуватись.
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09.08.2022 17:07 Відповісти
аби ракет вистачило
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09.08.2022 17:14 Відповісти
Ракети GMRLS фігачать на відстань в 150 кілометрів і це дуже не погано, а якщо їх буде багато, то це взагалі буде чудово.
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09.08.2022 17:16 Відповісти
Після масового розпродажу озброєння всіма президентами України, США вирішили перестрахуватись!
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09.08.2022 18:17 Відповісти
Перш за все треба подякувати за те що дають, бо це дуже дуже багато, а не писати чо в нас не 100 таких систем
Дякую народові США за цю зброю. Це мільярди доларів. Ми це получили безкоштовно
А наша влада яку ми обирали 30-ть років для армії робили майже ніхера.
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09.08.2022 18:59 Відповісти
 
 