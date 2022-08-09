Найближчим часом США не постачатимуть Україні додаткові HIMARS. Українці непогано справляються з вже наявною кількістю систем, - заступник міністра оборони Каль
США найближчим часом не планують постачати українським Збройним Силам додаткові HIMARS, натомість зосередяться на забезпеченні безперервних поставок боєприпасів до них.
Про це повідомив заступник міністра оборони США Колін Каль (Colin Kahl), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Чому ми не бачимо більше HIMARS і більше гаубиць M777, на відміну від боєприпасів та GMLRS; наразі, я думаю - ви знаєте, по-перше, ми відправили 16 систем HIMARS, що насправді досить багато. Знову ж таки, це не ті системи, які, за нашими оцінками, вам потрібні сотнями, щоб мати такий ефект, який вони мають. Це високоточні системи для дуже конкретних типів цілей, і українці використовують їх як такі", - наголосив Каль.
Крім того, нагадав він, Велика Британія надасть Україні три системи M270 MRS, щоі створені на іншому типі шасі, проте використовують такі ж ракети, як і HIMARS, і ще три зобов'язалася надати Німеччина.
"Таким чином, наша оцінка насправді така, що українці непогано справляються з вже наявною кількістю систем, і насправді пріоритетом зараз є забезпечення постійного потоку GMLRS. Те саме стосується і гаубиць M777, де ми дійсно надали дуже велику кількість систем . Так само є союзники та партнери, і зараз пріоритетом є переконатися, що українці мають боєприпаси, щоб тримати їх у бою", - зазначив Каль.
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Предположительно, *****нуло по аэродрому в Новофёдоровке вблизи Сак
БРЄД СИВОЇ КОБИЛИ.
Им 30 дай всё равно будут ныть.
@lisitcya
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8 серп.
А що мені з того, що все що накидувалося на п'ятого президента виявилося брехнею?
Мої мрії знищені, країна в руїнах, єрмак будує тут диктатуру.
І головне, що до людей не доходить що вони наробили.
Найстрашніше, що кращі гинуть, ті, на яких тримається нація.
Вашу пісаніну давно спростовано фактами. Поки гіві перевіряв бійців, наші провозили зброю іншими шляхами- така вже була ситуація, вимушена.
За Пороха ми звільнили багато територій, і вже були готові вводити миротворців. Масштабної війни би точно не було. Про парня із Вінниці дійсно смішно.
Секретарь РНБО 2005....
ст. 110 Конституции Украины.
держайте. гугл есть. и думайте)))
газовый шантаж. если неошибусь в 2005 и цена по 450 баксов... и что было сделано?
В 2013 году 7 школ Крыма осуществляли полный цикл обучения на украинском языке,
да были еще порядка 1к школ де был украинский... но наверно он был на уровне... раз в 2 недели...
да там есть и были предатели.. как и есть и были патриоты.
а вот кто ответит за то что. в Крыму и в восточных обслатях Украины ГОДАМИ. лиловсь раша-тв??? годами промывались мозги...
кто виноват за то что там промывались мозги... а "патриоты" с того ж 2004го багатели раза в 4 за 4 года...из жалких миллионеров вылазили в миллиардеры сидя на должностях сидя в депутатах...
будучи миллиардерами рассказуют сказчки про олигархов
и недумал как слезть с газовой иглы.... недумали .. как посадить сепаров за прямое нарушение конститукции где четко и ястно написано ТЮРЬМА! им свети!!
хороша ложка к обеду....
патриоты закрыли глаза.... а в кремле подумали... о так можно заниматся сепарством и "патриоты" закроют глаза..
кто виноват что "патриоты" не вели державницьку політику.
может какойто чудик из бедной семьи виновен что ему годами 24/7 показывали параша-тудей?
- Мамо, ви рибки хочете?
- Непогано б, синку, - залюбки поїла би!
- А де я вам її в сраці візьму?
- Ну що, синку - нема то й нема, я ж нічого не кажу!
- Ото сидіть, мамо, і не *******! (с)
Минобороны РФ сообщили об уничтожении под Николаевом склада с 45 тыс. тонн боеприпасов. Масса снаряда M549 калибра 155 мм - 43.5 кг. То есть Конашенков "уничтожил" эквивалент 1 млн снарядов! На одном складе!
Если бы у ВСУ было всего столько снарядов, бои уже шли бы под Ростовом.
Дякую народові США за цю зброю. Це мільярди доларів. Ми це получили безкоштовно
А наша влада яку ми обирали 30-ть років для армії робили майже ніхера.