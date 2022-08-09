Найближчим часом США не постачатимуть Україні додаткові HIMARS. Українці непогано справляються з вже наявною кількістю систем, - заступник міністра оборони Каль

США найближчим часом не планують постачати українським Збройним Силам додаткові HIMARS, натомість зосередяться на забезпеченні безперервних поставок боєприпасів до них.

Про це повідомив заступник міністра оборони США Колін Каль (Colin Kahl), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Чому ми не бачимо більше HIMARS і більше гаубиць M777, на відміну від боєприпасів та GMLRS; наразі, я думаю - ви знаєте, по-перше, ми відправили 16 систем HIMARS, що насправді досить багато. Знову ж таки, це не ті системи, які, за нашими оцінками, вам потрібні сотнями, щоб мати такий ефект, який вони мають. Це високоточні системи для дуже конкретних типів цілей, і українці використовують їх як такі", - наголосив Каль.

Крім того, нагадав він, Велика Британія надасть Україні три системи M270 MRS, щоі створені на іншому типі шасі, проте використовують такі ж ракети, як і HIMARS, і ще три зобов'язалася надати Німеччина.

"Таким чином, наша оцінка насправді така, що українці непогано справляються з вже наявною кількістю систем, і насправді пріоритетом зараз є забезпечення постійного потоку GMLRS. Те саме стосується і гаубиць M777, де ми дійсно надали дуже велику кількість систем . Так само є союзники та партнери, і зараз пріоритетом є переконатися, що українці мають боєприпаси, щоб тримати їх у бою", - зазначив Каль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США надали Україні новий пакет допомоги на $1 мільярд: боєприпаси для HIMARS та NASAMS, 1 тис. Javelin, 50 медичних авто, - Пентагон