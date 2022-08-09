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Новости Война
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Кабмин обнародовал перечень разрешенных видов труда в оккупации

закон

Кабинет Министров предлагает определить виды деятельности и мероприятия, которые можно осуществлять на временно оккупированных территориях Украины, чтобы при этом не совершать пособничество России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в карточке законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" об особенностях деятельности на временно оккупированной территории Украины.

На временно оккупированных территориях может осуществляться такая деятельность хозяйствующих субъектов:

    • меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина;
    • выплаты и доставки пенсий и пособий;
    • мероприятия, направленные на решение гуманитарных проблем, в частности, предоставление медицинских и социальных услуг;
    • производство лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами;
    • благотворительная деятельность, гуманитарная помощь;
    • предоставление жилищно-коммунальных услуг;
    • деятельность в области трубопроводного транспорта, нефтегазовой и угольной отрасли, других добывающих отраслях, на рынках электрической энергии и природного газа, в сфере энергетики, если при этом электрическая энергия, ресурсы и ископаемые не транспортируются на территорию РФ;
    • образовательная деятельность, если не совершается пропаганда против Украины или другие действия, направленные на внедрение стандартов образования РФ;
    • мероприятия, направленные на исполнение и отбывание уголовных наказаний;
    • мероприятия, направленные на соблюдение требований ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, урановых объектов, источников ионизирующего излучения;
    • деятельность по погребению умерших;
    • охрана территорий и объектов природно-заповедного фонда;
    • деятельность банков, небанковских финансовых учреждений и других лиц, не являющихся финансовыми учреждениями;
    • деятельность в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи;
    • перевозка грузов и пассажиров;
    • деятельность в сфере сельскохозяйственного товаропроизводства;
    • производство товаров, выполнения работ и услуг, в частности в сфере торговли и общественного питания.

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    Также в пояснительной записке определяется, что в случае принятия законопроекта Верховной Радой жители временно оккупированных территорий будут иметь доступ к товарам, работам и услугам от субъектов хозяйствования, которые не будут бояться уголовного преследования.
Кабмин (14033) оккупация (10188) труд (107)


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Топ комментарии
+12
В окупації також дозволяється різати, вішати, топити в гімні рашистів.
Інші види подібної діяльності також дозволяються.
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09.08.2022 17:38
+9
якісь у нас у КабМіні довбойоби (а може просто жиди?) окопалися


тобто відкрити банк та надавати кредіти русні - можна
а от наприклад працювати у IT-індустрії на амеріканців - неможна
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09.08.2022 17:43
+9
- діяльність у сфері сільськогосподарського товаровиробництва;


теперь можна:
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09.08.2022 17:44
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В окупації також дозволяється різати, вішати, топити в гімні рашистів.
Інші види подібної діяльності також дозволяються.
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09.08.2022 17:38 Ответить
а в свободное от работы время предавать Украину
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09.08.2022 17:39 Ответить
Треба вибирати охорона теритиріі
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09.08.2022 17:40 Ответить
якісь у нас у КабМіні довбойоби (а може просто жиди?) окопалися


тобто відкрити банк та надавати кредіти русні - можна
а от наприклад працювати у IT-індустрії на амеріканців - неможна
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09.08.2022 17:43 Ответить
- діяльність у сфері сільськогосподарського товаровиробництва;


теперь можна:
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09.08.2022 17:44 Ответить
Способность приспосабливаться к новым обстоятельствам - достижение эволюции. ***************** = выживание. Активные и ориентированные на личный успех приспосабливаются особенно быстро. Тут главное угадать. А то вдруг все станет как раньше.
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10.08.2022 00:54 Ответить
легализация всего и всех, а еще паспорта можно получать с курицей, если подпадаешь под этот список
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09.08.2022 17:47 Ответить
Хороший перелік. Видно, що здаємо території "всерйоз і надолґо". Але чогось не знайшов "приготування та поїдання шашликів на майскіє".
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09.08.2022 18:07 Ответить
Тобто якщо я вставлятиму шибки комусь у вікна, або зашпаклюю понівечині стіни, то я колаборант?

Дебіли, бл@!

Я в Одесі, якщо що!
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09.08.2022 17:59 Ответить
не, не так. если ты работаешь в жеке, официально, то можешь работать и делать свою работу. ну, как говорится - проститутки и извозчики работают при любой власти.
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09.08.2022 18:03 Ответить
А якщо я не працюю в ЖЕКу, а в приватній будівельный конторі? Або навіть сам на себе?

Як на мене, то ліпше характеристику колаборантства дати як " любе співробітництво з керівництвом окупаційної влади", у тому числі укладання будь-яких договорів, отримання грошей від них за ціми договорами, чи щось подібне!

І взагалі - "Все, що не заборонене, те дозволене", тобто простіше перелічити те, чим не можна займатись - це буде і коротше, і більш зрозуміле!
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09.08.2022 19:26 Ответить
"діяльність банків, небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами" Джерело:
Інші особи - це хто? Валютні міняли? "Обнальщікі"?
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09.08.2022 18:02 Ответить
коллекторы. какое широкое поле деятельности для этих ублюдков открылось.
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09.08.2022 18:04 Ответить
Точно, а я про них і не згадав... Вони ж точно "не є фінансовими установами".
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09.08.2022 18:15 Ответить
Прочитал. Вывод. Очередное проявление зебилизма... Кроме как "діяльність з поховання померлих" остальное есть прямое пособничество рашистам-оккупантам; 100% список лично Дермак курировал
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09.08.2022 18:03 Ответить
Список містить протиріччя, але скільки продуктів, чи ліків Ви особисто доставили на окуповані тереторії у вигляді гуматарної допомоги з 24.02? Якщо не Ви то може знаєте таких?
Барига в продуктовому,ще той колаборант))) відповісти повинен, але то не то що ви собі уявили.
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09.08.2022 18:50 Ответить
о чем это ты? какие на хер продукты на оккупированные территории? Шоблу Пушилина и Пасечника кормить? Признайся, ты болен?
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09.08.2022 20:39 Ответить
що за тупорилий недоукраїнець складав цю маячню?
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09.08.2022 18:18 Ответить
Освітня діяльність без пропаганди-хм це в кацапів нереально.
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09.08.2022 18:20 Ответить
меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина

Тобто якщо мешканець Луганська служить в лавах т.з. "народной милиции ЛНР", то це все нормально. Бо він допомогає забеспечити захист прав та свобод !?!?

Ви там зовсім їбануті ?
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09.08.2022 18:20 Ответить
А ще прокуратура, суди , ФСБ (там теж є правоохоронні функції). Це - 100% виправдання колаборціоністів і зрадників. ЖЕКи на окупованих територіях допомагають віджимати житло у громадян, що виїхали з окупованих територій. Може вже час на нари і авторам цієї постанови?
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09.08.2022 18:33 Ответить
Так само потрібно відмазати, як і "перевезення вантажів та пасажирів; " - рашистські загони, їх озброєння і БК.
Можна і танком покермувати. А шо? Дебілів в уряді на всіх колаборантів вистачить.
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09.08.2022 18:48 Ответить
не транспортуються на територію РФ - А що, рашисти звітуються, куди потрапляють результати праці українців?
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09.08.2022 19:00 Ответить
Гниди пропонують узаконити бізнес на крові.
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09.08.2022 19:20 Ответить
а де робота партизаном???
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09.08.2022 20:05 Ответить
В оккупации разрешаются работать артистом, кучером и проституткой
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09.08.2022 20:25 Ответить
 
 