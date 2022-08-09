Кабмин обнародовал перечень разрешенных видов труда в оккупации
Кабинет Министров предлагает определить виды деятельности и мероприятия, которые можно осуществлять на временно оккупированных территориях Украины, чтобы при этом не совершать пособничество России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в карточке законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" об особенностях деятельности на временно оккупированной территории Украины.
На временно оккупированных территориях может осуществляться такая деятельность хозяйствующих субъектов:
- меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина;
- выплаты и доставки пенсий и пособий;
- мероприятия, направленные на решение гуманитарных проблем, в частности, предоставление медицинских и социальных услуг;
- производство лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами;
- благотворительная деятельность, гуманитарная помощь;
- предоставление жилищно-коммунальных услуг;
- деятельность в области трубопроводного транспорта, нефтегазовой и угольной отрасли, других добывающих отраслях, на рынках электрической энергии и природного газа, в сфере энергетики, если при этом электрическая энергия, ресурсы и ископаемые не транспортируются на территорию РФ;
- образовательная деятельность, если не совершается пропаганда против Украины или другие действия, направленные на внедрение стандартов образования РФ;
- мероприятия, направленные на исполнение и отбывание уголовных наказаний;
- мероприятия, направленные на соблюдение требований ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, урановых объектов, источников ионизирующего излучения;
- деятельность по погребению умерших;
- охрана территорий и объектов природно-заповедного фонда;
- деятельность банков, небанковских финансовых учреждений и других лиц, не являющихся финансовыми учреждениями;
- деятельность в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи;
- перевозка грузов и пассажиров;
- деятельность в сфере сельскохозяйственного товаропроизводства;
- производство товаров, выполнения работ и услуг, в частности в сфере торговли и общественного питания.
- Также в пояснительной записке определяется, что в случае принятия законопроекта Верховной Радой жители временно оккупированных территорий будут иметь доступ к товарам, работам и услугам от субъектов хозяйствования, которые не будут бояться уголовного преследования.
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Інші види подібної діяльності також дозволяються.
тобто відкрити банк та надавати кредіти русні - можна
а от наприклад працювати у IT-індустрії на амеріканців - неможна
теперь можна:
Дебіли, бл@!
Я в Одесі, якщо що!
Як на мене, то ліпше характеристику колаборантства дати як " любе співробітництво з керівництвом окупаційної влади", у тому числі укладання будь-яких договорів, отримання грошей від них за ціми договорами, чи щось подібне!
І взагалі - "Все, що не заборонене, те дозволене", тобто простіше перелічити те, чим не можна займатись - це буде і коротше, і більш зрозуміле!
Інші особи - це хто? Валютні міняли? "Обнальщікі"?
Барига в продуктовому,ще той колаборант))) відповісти повинен, але то не то що ви собі уявили.
Тобто якщо мешканець Луганська служить в лавах т.з. "народной милиции ЛНР", то це все нормально. Бо він допомогає забеспечити захист прав та свобод !?!?
Ви там зовсім їбануті ?
Можна і танком покермувати. А шо? Дебілів в уряді на всіх колаборантів вистачить.