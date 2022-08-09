Кабмин обнародовал перечень разрешенных видов труда в оккупации

Кабинет Министров предлагает определить виды деятельности и мероприятия, которые можно осуществлять на временно оккупированных территориях Украины, чтобы при этом не совершать пособничество России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в карточке законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" об особенностях деятельности на временно оккупированной территории Украины.

На временно оккупированных территориях может осуществляться такая деятельность хозяйствующих субъектов:

меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина;



выплаты и доставки пенсий и пособий;



мероприятия, направленные на решение гуманитарных проблем, в частности, предоставление медицинских и социальных услуг;



производство лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами;



благотворительная деятельность, гуманитарная помощь;



предоставление жилищно-коммунальных услуг;



деятельность в области трубопроводного транспорта, нефтегазовой и угольной отрасли, других добывающих отраслях, на рынках электрической энергии и природного газа, в сфере энергетики, если при этом электрическая энергия, ресурсы и ископаемые не транспортируются на территорию РФ;



образовательная деятельность, если не совершается пропаганда против Украины или другие действия, направленные на внедрение стандартов образования РФ;



мероприятия, направленные на исполнение и отбывание уголовных наказаний;



мероприятия, направленные на соблюдение требований ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, урановых объектов, источников ионизирующего излучения;



деятельность по погребению умерших;



охрана территорий и объектов природно-заповедного фонда;



деятельность банков, небанковских финансовых учреждений и других лиц, не являющихся финансовыми учреждениями;



деятельность в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи;



перевозка грузов и пассажиров;



деятельность в сфере сельскохозяйственного товаропроизводства;



производство товаров, выполнения работ и услуг, в частности в сфере торговли и общественного питания.

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Также в пояснительной записке определяется, что в случае принятия законопроекта Верховной Радой жители временно оккупированных территорий будут иметь доступ к товарам, работам и услугам от субъектов хозяйствования, которые не будут бояться уголовного преследования.