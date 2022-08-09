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Паспорт РФ, полученный на ВОТ, - билет во вражеское войско, - Минреинтеграции

паспорт,рф

Уже несколько месяцев российские оккупанты пытаются принудительно проводить паспортизацию на ВОТ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минреинтеграции, об этом сообщает Донецкая ОГА.

"Их стратегическая цель - легализовать свою временную "власть" и подготовить почву для проведения псевдореферендумов, а также внести в списки как можно больше украинцев, чтобы насильственно мобилизовать в свое войско".

Все граждане трудоспособного возраста, получающие паспорт РФ, автоматически попадают в ряды потенциальных бойцов оккупационной армии. У оккупантов огромные потери на фронте – по данным Минобороны Украины, с 24 февраля они уже превысили 42 тысячи человек. Так что враг насильственной мобилизацией все чаще будет обновлять свое войско за счет "паспортизированных" украинцев", - говорится в сообщении.

Так, ранее вице-премьер Ирина Верещук заявила, что принудительная паспортизация населения ВОТ - преступление международного уровня и Украина уже готовит иски в суды. Все причастные к преступлению понесут ответственность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты завозят в Мелитополь массовку для проведения пророссийского "форума", - мэр Федоров

Автор: 

оккупация (10188) паспорт (1181) россия (96074) Министерство реинтеграции (278)


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Аусвайс з куркою квиток в один кінець.
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09.08.2022 13:05 Ответить
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09.08.2022 13:09 Ответить
В давние времена, проезжая там, в командировку, набирали
Пленку, шоколад, детям домой. Не везде была, а там почти всегда. Хороший городок.
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09.08.2022 14:34 Ответить
Аленка, ошибку исправил как отправил.
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09.08.2022 14:35 Ответить
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09.08.2022 13:15 Ответить
хватит врать, что примусово. Не отмазывайте их. Если вы не знаете что делать с паспортизацией половины населения Украины с 2014 года, это не значит, что они не виноваты.
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09.08.2022 14:09 Ответить
Якщо ти не знаєш про що говориш, краще помовчати. І не відмазуйся,що це не так.
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09.08.2022 14:27 Ответить
пам'ятаємо - півдню нічого не загрожує, евакуація не потрібна. Зараз - робіть що хочете, але без нас, а потім по обставинам.
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09.08.2022 14:30 Ответить
 
 