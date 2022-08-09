Паспорт РФ, полученный на ВОТ, - билет во вражеское войско, - Минреинтеграции

Уже несколько месяцев российские оккупанты пытаются принудительно проводить паспортизацию на ВОТ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минреинтеграции, об этом сообщает Донецкая ОГА.

"Их стратегическая цель - легализовать свою временную "власть" и подготовить почву для проведения псевдореферендумов, а также внести в списки как можно больше украинцев, чтобы насильственно мобилизовать в свое войско".

Все граждане трудоспособного возраста, получающие паспорт РФ, автоматически попадают в ряды потенциальных бойцов оккупационной армии. У оккупантов огромные потери на фронте – по данным Минобороны Украины, с 24 февраля они уже превысили 42 тысячи человек. Так что враг насильственной мобилизацией все чаще будет обновлять свое войско за счет "паспортизированных" украинцев", - говорится в сообщении.

Так, ранее вице-премьер Ирина Верещук заявила, что принудительная паспортизация населения ВОТ - преступление международного уровня и Украина уже готовит иски в суды. Все причастные к преступлению понесут ответственность.

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