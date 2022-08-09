Кабмін оприлюднив перелік дозволених видів праці в окупації

Кабінет Міністрів України пропонує визначити види діяльності та заходи, які можна здійснювати на тимчасово окупованих територіях України, щоб при цьому не вчиняти пособництво Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у картці законопроєкту про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо особливостей діяльності на тимчасово окупованій території України.

На тимчасово окупованих територіях може провадитись така діяльність суб’єктів господарювання:

заходи із забезпечення прав і свобод людини і громадянина;



виплати та доставки пенсій та грошової допомоги;



заходи, спрямовані на розв’язання гуманітарних проблем, зокрема надання медичних і соціальних послуг;



виробництво лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;



благодійна діяльність, гуманітарна допомога;



надання житлово-комунальних послуг;



діяльність у галузі трубопровідного транспорту, нафтогазовій та вугільній галузі, інших видобувних галузях, на ринках електричної енергії та природного газу, у сфері енергетики, якщо при цьому електрична енергія, ресурси та корисні копалини не транспортуються на територію РФ;



освітня діяльність, якщо не здійснюється пропаганда проти України чи інші дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти РФ;



заходи, спрямовані на виконання і відбування кримінальних покарань;



заходи, спрямовані на дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об’єктів, джерел іонізуючого випромінювання;



діяльність з поховання померлих;



охорона територій та об’єктів природно-заповідного фонду;



діяльність банків, небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами;



діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;



перевезення вантажів та пасажирів;



діяльність у сфері сільськогосподарського товаровиробництва;



виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, зокрема у сфері торгівлі та громадського харчування.

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