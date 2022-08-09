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Кабмін оприлюднив перелік дозволених видів праці в окупації

закон

Кабінет Міністрів України пропонує визначити види діяльності та заходи, які можна здійснювати на тимчасово окупованих територіях України, щоб при цьому не вчиняти пособництво Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у картці законопроєкту про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо особливостей діяльності на тимчасово окупованій території України.

На тимчасово окупованих територіях може провадитись така діяльність суб’єктів господарювання:

    • заходи із забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
    • виплати та доставки пенсій та грошової допомоги;
    • заходи, спрямовані на розв’язання гуманітарних проблем, зокрема надання медичних і соціальних послуг;
    • виробництво лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
    • благодійна діяльність, гуманітарна допомога;
    • надання житлово-комунальних послуг;
    • діяльність у галузі трубопровідного транспорту, нафтогазовій та вугільній галузі, інших видобувних галузях, на ринках електричної енергії та природного газу, у сфері енергетики, якщо при цьому електрична енергія, ресурси та корисні копалини не транспортуються на територію РФ;
    • освітня діяльність, якщо не здійснюється пропаганда проти України чи інші дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти РФ;
    • заходи, спрямовані на виконання і відбування кримінальних покарань;
    • заходи, спрямовані на дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об’єктів, джерел іонізуючого випромінювання;
    • діяльність з поховання померлих;
    • охорона територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
    • діяльність банків, небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами;
    • діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;
    • перевезення вантажів та пасажирів;
    • діяльність у сфері сільськогосподарського товаровиробництва;
    • виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, зокрема у сфері торгівлі та громадського харчування.

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      Також у пояснювальній записці визначається, що у разі прийняття законопроєкту Верховною Радою мешканці тимчасова окупованих територій матимуть доступ до товарів, робіт і послуг від суб’єктів господарювання, які не боятимуться кримінального переслідування.

Автор: 

Кабмін (14141) окупація (6740) праця (98)


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Топ коментарі
+12
В окупації також дозволяється різати, вішати, топити в гімні рашистів.
Інші види подібної діяльності також дозволяються.
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09.08.2022 17:38
+9
якісь у нас у КабМіні довбойоби (а може просто жиди?) окопалися


тобто відкрити банк та надавати кредіти русні - можна
а от наприклад працювати у IT-індустрії на амеріканців - неможна
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09.08.2022 17:43
+9
- діяльність у сфері сільськогосподарського товаровиробництва;


теперь можна:
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09.08.2022 17:44
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В окупації також дозволяється різати, вішати, топити в гімні рашистів.
Інші види подібної діяльності також дозволяються.
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09.08.2022 17:38 Відповісти
а в свободное от работы время предавать Украину
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09.08.2022 17:39 Відповісти
Треба вибирати охорона теритиріі
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09.08.2022 17:40 Відповісти
якісь у нас у КабМіні довбойоби (а може просто жиди?) окопалися


тобто відкрити банк та надавати кредіти русні - можна
а от наприклад працювати у IT-індустрії на амеріканців - неможна
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09.08.2022 17:43 Відповісти
- діяльність у сфері сільськогосподарського товаровиробництва;


теперь можна:
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09.08.2022 17:44 Відповісти
Способность приспосабливаться к новым обстоятельствам - достижение эволюции. ***************** = выживание. Активные и ориентированные на личный успех приспосабливаются особенно быстро. Тут главное угадать. А то вдруг все станет как раньше.
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10.08.2022 00:54 Відповісти
легализация всего и всех, а еще паспорта можно получать с курицей, если подпадаешь под этот список
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09.08.2022 17:47 Відповісти
Хороший перелік. Видно, що здаємо території "всерйоз і надолґо". Але чогось не знайшов "приготування та поїдання шашликів на майскіє".
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09.08.2022 18:07 Відповісти
Тобто якщо я вставлятиму шибки комусь у вікна, або зашпаклюю понівечині стіни, то я колаборант?

Дебіли, бл@!

Я в Одесі, якщо що!
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09.08.2022 17:59 Відповісти
не, не так. если ты работаешь в жеке, официально, то можешь работать и делать свою работу. ну, как говорится - проститутки и извозчики работают при любой власти.
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09.08.2022 18:03 Відповісти
А якщо я не працюю в ЖЕКу, а в приватній будівельный конторі? Або навіть сам на себе?

Як на мене, то ліпше характеристику колаборантства дати як " любе співробітництво з керівництвом окупаційної влади", у тому числі укладання будь-яких договорів, отримання грошей від них за ціми договорами, чи щось подібне!

І взагалі - "Все, що не заборонене, те дозволене", тобто простіше перелічити те, чим не можна займатись - це буде і коротше, і більш зрозуміле!
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09.08.2022 19:26 Відповісти
"діяльність банків, небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами" Джерело:
Інші особи - це хто? Валютні міняли? "Обнальщікі"?
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09.08.2022 18:02 Відповісти
коллекторы. какое широкое поле деятельности для этих ублюдков открылось.
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09.08.2022 18:04 Відповісти
Точно, а я про них і не згадав... Вони ж точно "не є фінансовими установами".
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09.08.2022 18:15 Відповісти
Прочитал. Вывод. Очередное проявление зебилизма... Кроме как "діяльність з поховання померлих" остальное есть прямое пособничество рашистам-оккупантам; 100% список лично Дермак курировал
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09.08.2022 18:03 Відповісти
Список містить протиріччя, але скільки продуктів, чи ліків Ви особисто доставили на окуповані тереторії у вигляді гуматарної допомоги з 24.02? Якщо не Ви то може знаєте таких?
Барига в продуктовому,ще той колаборант))) відповісти повинен, але то не то що ви собі уявили.
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09.08.2022 18:50 Відповісти
о чем это ты? какие на хер продукты на оккупированные территории? Шоблу Пушилина и Пасечника кормить? Признайся, ты болен?
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09.08.2022 20:39 Відповісти
що за тупорилий недоукраїнець складав цю маячню?
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09.08.2022 18:18 Відповісти
Освітня діяльність без пропаганди-хм це в кацапів нереально.
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09.08.2022 18:20 Відповісти
меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина

Тобто якщо мешканець Луганська служить в лавах т.з. "народной милиции ЛНР", то це все нормально. Бо він допомогає забеспечити захист прав та свобод !?!?

Ви там зовсім їбануті ?
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09.08.2022 18:20 Відповісти
А ще прокуратура, суди , ФСБ (там теж є правоохоронні функції). Це - 100% виправдання колаборціоністів і зрадників. ЖЕКи на окупованих територіях допомагають віджимати житло у громадян, що виїхали з окупованих територій. Може вже час на нари і авторам цієї постанови?
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09.08.2022 18:33 Відповісти
Так само потрібно відмазати, як і "перевезення вантажів та пасажирів; " - рашистські загони, їх озброєння і БК.
Можна і танком покермувати. А шо? Дебілів в уряді на всіх колаборантів вистачить.
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09.08.2022 18:48 Відповісти
не транспортуються на територію РФ - А що, рашисти звітуються, куди потрапляють результати праці українців?
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09.08.2022 19:00 Відповісти
Гниди пропонують узаконити бізнес на крові.
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09.08.2022 19:20 Відповісти
а де робота партизаном???
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09.08.2022 20:05 Відповісти
В оккупации разрешаются работать артистом, кучером и проституткой
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09.08.2022 20:25 Відповісти
 
 