В Донецкой области остается еще около 50 тысяч детей, - ОП

На территории Донецкой области остается еще около 350 тысяч граждан, в том числе 50 тысяч детей.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С начала войны с территории Донецкой области было эвакуировано более 1 млн. 300 тысяч граждан. По данным областной военной администрации, сейчас на территории области находится около 350 тысяч населения, из них 50 тысяч детей", - сказал Тимошенко.

По его словам, АО "Укрзализныця" в рамках обязательной эвакуации из Донецкой области осуществляет ежедневные рейсы, по которым вывозит людей в более безопасные места. Так, за последние 6 дней было эвакуировано более 3 тысяч граждан, из них почти 600 детей и 1 400 женщин.

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Напомним, Кабинет Министров 2 августа ввел обязательную эвакуацию жителей из Донецкой области в безопасные регионы. Агрессор постоянно обстреливает Донбасс, убивая и травмируя граждан, уничтожая гражданскую инфраструктуру населенных пунктов области. В регионе уже давно нет газоснабжения, а во многих населенных пунктах – и водоснабжения.

До 24 февраля в Донецкой области постоянно проживали 1 млн 670 тыс. человек.