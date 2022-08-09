На Донеччині залишаються ще близько 50 тисяч дітей, - ОП

На території Донецької області залишаються ще близько 350 тисяч громадян, в тому числі 50 тисяч дітей.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З початку війни з території Донецької області було евакуйовано понад 1 млн 300 тисяч громадян. За даними обласної військової адміністрації, зараз на території області знаходиться близько 350 тисяч населення, із них 50 тисяч дітей", - сказав Тимошенко.

За його словами, АТ "Укрзалізниця" у рамках обов'язкової евакуації із Донецької області здійснює щоденні рейси, якими вивозить людей у більш безпечні місця. Так, за останні 6 днів було евакуйовано понад 3 тисячі громадян, із них майже 600 дітей та 1 400 жінок.

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Нагадуємо, Кабінет Міністрів 2 серпня запровадив обов'язкову евакуацію жителів з Донецької області у безпечні регіони. Агресор постійно обстрілює Донеччину, вбиваючи та травмуючи громадян, знищуючи цивільну інфраструктуру населених пунктів області. У регіоні вже давно немає газопостачання, а в багатьох населених пунктах - і водопостачання.

До 24 лютого на Донеччині постійно проживали 1 млн 670 тис. осіб.