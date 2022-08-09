Госдепартамент США ввел санкции против 100 топ-чиновников Беларуси

США объявили о введении санкций против 100 высокопоставленных чиновников режима в Беларуси, причастных к подрыву демократии в республике, преследованиям и репрессиям всех, кто выступает за право на основные свободы.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы объявляем следующие шаги по введению визовых ограничений против 100 официальных лиц режима и их филиалов за участие в подрыве, причинении вреда демократическим институтам или препятствовании демократическому переходу в Беларуси",- говорится в заявлении, приуроченном к двум годам после фальсификации президентских выборов в стране..

В этом списке обозначены, в частности, высокопоставленные должностные лица Администрации президента, МВД, КГБ, Центральной избирательной комиссии, генпрокуратуры, Главного аппарата следственного комитета, Минтранссвязи, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Кроме того, под санкции попали чиновники Гостелерадиокомпании "Белтелерадио", Второй национальной телестанции, а также представители командования ВВС и ПВО республики. В списке оказались члены парламента, окружные судьи, сотрудники Службы безопасности, члены исполнительных комитетов и администраторы государственных университетов.

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В заявлении подчеркивается, что указанные лица были причастны к пыткам, насильственному аресту мирных протестующих, обыскам домов и офисов журналистов, оппозиционеров и активистов. Кроме того, с их помощью выбивались вынужденные признания, совершалась фальсификация выборов, выносились политически мотивированные приговоры политзаключенным. На другом уровне отчислялись студенты за участие в мирных акциях протеста, искажались законы и права на основные свободы, имели место акты транснациональных репрессий.