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Новини
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Держдепартамент США ввів санкції проти 100 топчиновників Білорусі

білорусь

США оголосили про введення санкцій проти 100 високопоставлених посадовців режиму в Білорусі, причетних до підриву демократії в республіці, переслідування й репресій усіх, хто виступає за право на основні свободи.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми оголошуємо наступні кроки із запровадженням візових обмежень проти 100 офіційних осіб режиму та їхніх філій за участь у підриві, завданні шкоди демократичним інституціям або перешкоджанні демократичному переходу в Білорусі",- йдеться в заяві, приуроченій до двох років після фальсифікації президентських виборів у країні.

У цьому списку позначені, зокрема, високопоставлені посадовці адміністрації президента, МВС, КДБ, центральної виборчої комісії, генпрокуратури, головного апарату слідчого комітету, мінтрансзв'язку, головного управління по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Крім того, під санкції потрапили чиновники держтелерадіокомпанії "белтелерадіо", другої національної телестанції, а також представники командування ВПС і ППО республіки. У списку також опинилися члени парламенту, окружні судді, співробітники служби безпеки, члени виконавчих комітетів і адміністратори державних університетів.

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У заяві підкреслюється, що зазначені особи були причетні до тортур, насильницького арешту мирних протестувальників, обшуків будинків і офісів журналістів, опозиціонерів та активістів. Крім того, з їх допомогою вибивалися вимушені зізнання, чинилися фальсифікації виборів, виносилися політично мотивовані вироки політв'язням. На іншому рівні відраховувалися студенти за участь у мирних акціях протесту, викривлялися закони й права на основні свободи, мали місце акти транснаціональних репресій.

Автор: 

Білорусь (7964) Держдепартамент США (1647) санкції (12064) США (23326) Блінкен Ентоні (1157)


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Там есть топы? Я думал шо там есть только картофеледрочеры ну еще и нарит, который снимает ботинки, что бы стать на лавочку и поцы которые дарят силовикам цвяты
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09.08.2022 20:36 Відповісти
Беларусь покат что совкодрочеры, к сожалению...
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09.08.2022 20:52 Відповісти
не пока што, а назавжди, там вже ьілорусів немає, ******** і кацапня
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09.08.2022 21:41 Відповісти
там Колєньку одного накажіть на повну, бульбафюрер взвиє
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09.08.2022 20:45 Відповісти
Как зеиленгский Хатка? в Крыму стоит? а у таракана вилла?
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09.08.2022 22:38 Відповісти
 
 