Оккупанты собрались "присоединить" территории Николаевщины к Херсонщине
Коллаборантка Екатерина Губарева заявила о намерении России объединить захваченные территории Николаевской и Херсонской областей Украины.
Об этом сообщает TACС со ссылкой на Екатерину Губареву, которую оккупанты называют "заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области", передает Цензор.НЕТ.
Губарева, которая в 2014 году несколько месяцев возглавляла "МИД "ДНР", заявила о планах "присоединить" к Херсонской области захваченные части соседней Николаевской области, "чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью".
Ранее оккупационные власти заявляли о намерении провести псевдореферендумы в захваченных частях Херсонской и Запорожской областей Украины.
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Колаборантка Катерина Губарєва заявила про намір російського теляти з"їсти українського вовка.
"Дебіли бл@ть" 😆
Слава ЗСУ...💙💪💛
мокшанське бридке болото