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Оккупанты собрались "присоединить" территории Николаевщины к Херсонщине

херсонщина,херсонська

Коллаборантка Екатерина Губарева заявила о намерении России объединить захваченные территории Николаевской и Херсонской областей Украины.

Об этом сообщает TACС со ссылкой на Екатерину Губареву, которую оккупанты называют "заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области", передает Цензор.НЕТ.

Губарева, которая в 2014 году несколько месяцев возглавляла "МИД "ДНР", заявила о планах "присоединить" к Херсонской области захваченные части соседней Николаевской области, "чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью".

Читайте также: Россия начинает выдавать свои водительские права на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей

Ранее оккупационные власти заявляли о намерении провести псевдореферендумы в захваченных частях Херсонской и Запорожской областей Украины.

Автор: 

Николаевская область (2141) оккупация (10188) Херсонская область (4866)


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Топ комментарии
+30
ЗСУ закрили пляжний сезон...Розїзджаються кацапи по мухосранськах
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09.08.2022 21:06
+29
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09.08.2022 21:07
+26
Пусть лучше надувную лодку купит
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09.08.2022 21:03
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Пусть лучше надувную лодку купит
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09.08.2022 21:03 Ответить
а им надувных баб обещали подарить, сплавщики по лосевскому порогу на вуоксе ))
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09.08.2022 21:28 Ответить
короче ***** с Zопой.. вот же простите за китайский мой уе@ки абы что то спи"дить присобачить а на"уй сами сказать не могут....
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09.08.2022 21:31 Ответить
У цих орків свої плани. Але в України свої плани звільнення своїх територій незважаючи на референдуми.
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09.08.2022 21:03 Ответить
ахаха з Криму сьогодні довжелезні пробки ....на мосту ....
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09.08.2022 21:04 Ответить
ЗСУ закрили пляжний сезон...Розїзджаються кацапи по мухосранськах
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09.08.2022 21:06 Ответить
... на свої болота в орду
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09.08.2022 21:09 Ответить
Колаборантка Катерина Губарєва заявила про намір Росії об'єднати захоплені території Миколаївської та Херсонської областей України.

Колаборантка Катерина Губарєва заявила про намір російського теляти з"їсти українського вовка.
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09.08.2022 21:04 Ответить
isterikoi kacapskih urodov zadavolen
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09.08.2022 21:05 Ответить
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09.08.2022 21:07 Ответить
Губарева? Это фамилия или образ жизни?
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09.08.2022 21:09 Ответить
у нее с ее мужем куколдом семейный подряд по этим делам как у олега скобеева с олькой
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09.08.2022 21:13 Ответить
кстати где этот наркет с которым беня думал что по скайпу говорит?
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09.08.2022 22:44 Ответить
Приєднай свою пиз..ду до сусідського х..я
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09.08.2022 21:09 Ответить
Когда ее за ноги повесят?
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09.08.2022 21:11 Ответить
А Святу землю і штат Техас вони не хочуть приєднати?
"Дебіли бл@ть" 😆
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09.08.2022 21:14 Ответить
Это какая Катька Губарева? Неужели это та дамбаская *****, которая заразила сифилисом незабвенного Пашку Губарева- Деда Мороза , когда он вышел из харьковского СИЗО в 14 году, ОПЕТУШЕННЫЙ по полной программе!
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09.08.2022 21:14 Ответить
оце губошлепи -- треба іх гарненько шуганути
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09.08.2022 21:15 Ответить
Пупок розвяжется.
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09.08.2022 21:17 Ответить
Ватани імітують бурную деятельность....
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09.08.2022 21:17 Ответить
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09.08.2022 21:18 Ответить
Нехай вони свій *** до власних срак прісоєдінят
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09.08.2022 21:21 Ответить
Скоро тебя гнида приеднаем до кобздона.
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09.08.2022 21:26 Ответить
Ця тварина вже наговорила на смертний вирок.
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09.08.2022 21:28 Ответить
Колаборантка, колаборантка... Клацання пальцями - і ось мадам вже не колаборантка, а особа, яка працює не в оеупаційній адміністрації, а в органах, які здійснюють "заходи, спрямовані на розв'язання гуманітарних проблем" Джерело:
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09.08.2022 21:55 Ответить
Согласно секретному докладу АНБ США и данным Пентагона...рабZeя потеряла в Украине 85-90 тысяч убитыми и ранеными...
Слава ЗСУ...💙💪💛
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09.08.2022 22:23 Ответить
Україна не буде окуповувати ерефію тому що буде московія кацапія і т.д. і т.п.
мокшанське бридке болото
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09.08.2022 23:18 Ответить
 
 