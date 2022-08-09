Окупанти зібралися "приєднати" території Миколаївщини до Херсонщини
Колаборантка Катерина Губарєва заявила про намір Росії об’єднати захоплені території Миколаївської та Херсонської областей України.
Про це повідомляє ТАCС із посиланням на Катерину Губарєву, яку окупанти називають "заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області", передає Цензор.НЕТ.
Губарєва, яка у 2014 році кілька місяців очолювала так зване "МЗС "ДНР", заявила про плани "приєднати" до Херсонської області захоплені частини сусідньої Миколаївської області, "щоб можна було там і пенсії платити, і соціальні виплати, і забезпечувати мобільним зв'язком".
Раніше окупаційна влада заявляла про намір провести псевдореферендуми у захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей України.
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Колаборантка Катерина Губарєва заявила про намір російського теляти з"їсти українського вовка.
"Дебіли бл@ть" 😆
Слава ЗСУ...💙💪💛
мокшанське бридке болото