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Новини Війна
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Окупанти зібралися "приєднати" території Миколаївщини до Херсонщини

херсонщина,херсонська

Колаборантка Катерина Губарєва заявила про намір Росії об’єднати захоплені території Миколаївської та Херсонської областей України.

Про це повідомляє ТАCС із посиланням на Катерину Губарєву, яку окупанти називають "заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області", передає Цензор.НЕТ.

Губарєва, яка у 2014 році кілька місяців очолювала так зване "МЗС "ДНР", заявила про плани "приєднати" до Херсонської області захоплені частини сусідньої Миколаївської області, "щоб можна було там і пенсії платити, і соціальні виплати, і забезпечувати мобільним зв'язком".

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Раніше окупаційна влада заявляла про намір провести псевдореферендуми у захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей України.

Автор: 

Миколаївська область (2293) окупація (6740) Херсонська область (5856)


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Топ коментарі
+30
ЗСУ закрили пляжний сезон...Розїзджаються кацапи по мухосранськах
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09.08.2022 21:06
+29
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09.08.2022 21:07
+26
Пусть лучше надувную лодку купит
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09.08.2022 21:03
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Пусть лучше надувную лодку купит
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09.08.2022 21:03 Відповісти
а им надувных баб обещали подарить, сплавщики по лосевскому порогу на вуоксе ))
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09.08.2022 21:28 Відповісти
короче ***** с Zопой.. вот же простите за китайский мой уе@ки абы что то спи"дить присобачить а на"уй сами сказать не могут....
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09.08.2022 21:31 Відповісти
У цих орків свої плани. Але в України свої плани звільнення своїх територій незважаючи на референдуми.
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09.08.2022 21:03 Відповісти
ахаха з Криму сьогодні довжелезні пробки ....на мосту ....
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09.08.2022 21:04 Відповісти
ЗСУ закрили пляжний сезон...Розїзджаються кацапи по мухосранськах
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09.08.2022 21:06 Відповісти
... на свої болота в орду
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09.08.2022 21:09 Відповісти
Колаборантка Катерина Губарєва заявила про намір Росії об'єднати захоплені території Миколаївської та Херсонської областей України.

Колаборантка Катерина Губарєва заявила про намір російського теляти з"їсти українського вовка.
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09.08.2022 21:04 Відповісти
isterikoi kacapskih urodov zadavolen
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09.08.2022 21:05 Відповісти
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09.08.2022 21:07 Відповісти
Губарева? Это фамилия или образ жизни?
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09.08.2022 21:09 Відповісти
у нее с ее мужем куколдом семейный подряд по этим делам как у олега скобеева с олькой
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09.08.2022 21:13 Відповісти
кстати где этот наркет с которым беня думал что по скайпу говорит?
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09.08.2022 22:44 Відповісти
Приєднай свою пиз..ду до сусідського х..я
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09.08.2022 21:09 Відповісти
Когда ее за ноги повесят?
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09.08.2022 21:11 Відповісти
А Святу землю і штат Техас вони не хочуть приєднати?
"Дебіли бл@ть" 😆
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09.08.2022 21:14 Відповісти
Это какая Катька Губарева? Неужели это та дамбаская *****, которая заразила сифилисом незабвенного Пашку Губарева- Деда Мороза , когда он вышел из харьковского СИЗО в 14 году, ОПЕТУШЕННЫЙ по полной программе!
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09.08.2022 21:14 Відповісти
оце губошлепи -- треба іх гарненько шуганути
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09.08.2022 21:15 Відповісти
Пупок розвяжется.
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09.08.2022 21:17 Відповісти
Ватани імітують бурную деятельность....
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09.08.2022 21:17 Відповісти
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09.08.2022 21:18 Відповісти
Нехай вони свій *** до власних срак прісоєдінят
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09.08.2022 21:21 Відповісти
Скоро тебя гнида приеднаем до кобздона.
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09.08.2022 21:26 Відповісти
Ця тварина вже наговорила на смертний вирок.
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09.08.2022 21:28 Відповісти
Колаборантка, колаборантка... Клацання пальцями - і ось мадам вже не колаборантка, а особа, яка працює не в оеупаційній адміністрації, а в органах, які здійснюють "заходи, спрямовані на розв'язання гуманітарних проблем" Джерело:
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09.08.2022 21:55 Відповісти
Согласно секретному докладу АНБ США и данным Пентагона...рабZeя потеряла в Украине 85-90 тысяч убитыми и ранеными...
Слава ЗСУ...💙💪💛
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09.08.2022 22:23 Відповісти
Україна не буде окуповувати ерефію тому що буде московія кацапія і т.д. і т.п.
мокшанське бридке болото
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09.08.2022 23:18 Відповісти
 
 