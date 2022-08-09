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Новости Война
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Оснований для массовой эвакуации жителей Запорожья нет, - мэрия

запоріжжя

В мэрии Запорожья опровергли слухи об угрозе городу и необходимости эвакуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, со вчерашнего дня в Запорожье начали распространяться панические слухи о том, что из города будут эвакуировать людей. Причиной таких слухов является информационная кампания, начатая местными властями, и публикация алгоритмов действий населения в случае чрезвычайной ситуации.

"Действительно, на днях мы начали информационную кампанию по разъяснению правил поведения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе и в случае эвакуации. Однако сейчас это лишь превентивные меры. Мы верим в наши Вооруженные силы. И в то, что знания о том, как вести себя при чрезвычайной ситуации нам не понадобятся", - подчеркнул Куртев.

"Причин для массовой эвакуации жителей Запорожья нет", – подчеркнул он.

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Также чиновник заверил, что Запорожье надежно укреплено и попросил сохранять спокойствие.

Автор: 

Запорожье (2676) эвакуация (2096)


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Топ комментарии
+6
Hellis@13Hellis_13

После Новофедоровки я начала с вожделением поглядывать на перевалочный ж/д узел Джанкой.
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09.08.2022 22:56
+3
Куртєв такий же як і вся зелень.
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09.08.2022 22:47
+3
Hellis@13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1557079201366347777 57 мин

это центральный перевалочный железнодорожный узел, где русня формирует эшелоны с техникой и личным составом и отправляет на оккупированный юг Украины

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09.08.2022 22:57
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Куртєв такий же як і вся зелень.
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09.08.2022 22:47 Ответить
Він патологоанатом по спеціальності. І з живими людьми не дуже адекватно поводиться.
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09.08.2022 23:10 Ответить
ну отлично. Значит наши не только под Херсоном пойдут вперед.
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09.08.2022 22:48 Ответить
Hellis@13Hellis_13

После Новофедоровки я начала с вожделением поглядывать на перевалочный ж/д узел Джанкой.
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09.08.2022 22:56 Ответить
Hellis@13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1557079201366347777 57 мин

это центральный перевалочный железнодорожный узел, где русня формирует эшелоны с техникой и личным составом и отправляет на оккупированный юг Украины

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09.08.2022 22:57 Ответить
А это Таганрог
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09.08.2022 23:15 Ответить
на кой нам таганрог
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10.08.2022 00:01 Ответить
В Кирялівці теж бавовна.
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09.08.2022 23:17 Ответить
А шо там?
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09.08.2022 23:39 Ответить
склады и живая сила. были.
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10.08.2022 00:03 Ответить
То есть угрозы взрыва русскими ЗАЭС больше нет или не было ?!
Окончательно всё запуталось
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09.08.2022 23:34 Ответить
есть и была.
Только все уже поняли, что это просто блеф. Как и с ядреной бомбой.
Было бы желание взорвать - уже взорвал бы. казусов белли уже было более чем достаточно и Новофедоровка - один из них.
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10.08.2022 00:07 Ответить
У каждого козьіря есть препаскудное свойство - как только тьі его использовал, то єто уже не козьірь.
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10.08.2022 00:29 Ответить
а потім - "пр@**@лі"....
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10.08.2022 08:54 Ответить
 
 