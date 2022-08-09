Оснований для массовой эвакуации жителей Запорожья нет, - мэрия
В мэрии Запорожья опровергли слухи об угрозе городу и необходимости эвакуации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, со вчерашнего дня в Запорожье начали распространяться панические слухи о том, что из города будут эвакуировать людей. Причиной таких слухов является информационная кампания, начатая местными властями, и публикация алгоритмов действий населения в случае чрезвычайной ситуации.
"Действительно, на днях мы начали информационную кампанию по разъяснению правил поведения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе и в случае эвакуации. Однако сейчас это лишь превентивные меры. Мы верим в наши Вооруженные силы. И в то, что знания о том, как вести себя при чрезвычайной ситуации нам не понадобятся", - подчеркнул Куртев.
"Причин для массовой эвакуации жителей Запорожья нет", – подчеркнул он.
Также чиновник заверил, что Запорожье надежно укреплено и попросил сохранять спокойствие.
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После Новофедоровки я начала с вожделением поглядывать на перевалочный ж/д узел Джанкой.
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1557079201366347777 57 мин
это центральный перевалочный железнодорожный узел, где русня формирует эшелоны с техникой и личным составом и отправляет на оккупированный юг Украины
Окончательно всё запуталось
Только все уже поняли, что это просто блеф. Как и с ядреной бомбой.
Было бы желание взорвать - уже взорвал бы. казусов белли уже было более чем достаточно и Новофедоровка - один из них.