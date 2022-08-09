Оснований для массовой эвакуации жителей Запорожья нет, - мэрия

В мэрии Запорожья опровергли слухи об угрозе городу и необходимости эвакуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, со вчерашнего дня в Запорожье начали распространяться панические слухи о том, что из города будут эвакуировать людей. Причиной таких слухов является информационная кампания, начатая местными властями, и публикация алгоритмов действий населения в случае чрезвычайной ситуации.

"Действительно, на днях мы начали информационную кампанию по разъяснению правил поведения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе и в случае эвакуации. Однако сейчас это лишь превентивные меры. Мы верим в наши Вооруженные силы. И в то, что знания о том, как вести себя при чрезвычайной ситуации нам не понадобятся", - подчеркнул Куртев.

"Причин для массовой эвакуации жителей Запорожья нет", – подчеркнул он.

Смотрите также: Идентифицированы все коллаборанты, вступившие в ряды оккупационного "МВД РФ" в Запорожской области, - СБУ. ФОТО

Также чиновник заверил, что Запорожье надежно укреплено и попросил сохранять спокойствие.