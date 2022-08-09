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Новини Війна
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Підстав для масової евакуації жителів Запоріжжя немає, - мерія

запоріжжя

У мерії Запоріжжя спростували чутки про загрозу місту і необхідність евакуації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, відучора в Запоріжжі почали поширюватися панічні чутки про те, що з міста нібито евакуюватимуть людей. Причиною таких чуток є інформаційна кампанія та публікація алгоритмів дій населення у разі надзвичайної ситуації, розпочата місцевою владою.

"Справді, днями ми розпочали інформаційну кампанію щодо роз'яснення правил поведінки населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, зокрема й у разі евакуації. Проте зараз це лише превентивні заходи. Ми віримо в наші Збройні сили. Й у те, що знання, як поводитися в надзвичайній ситуації, нам не знадобляться", - наголосив Куртєв.

"Причин для масової евакуації жителів Запоріжжя немає", - підкреслив він.

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Також чиновник запевнив, що Запоріжжя надійно укріплене, й попросив зберігати спокій.

Автор: 

Запоріжжя (2291) евакуація (2336)


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Топ коментарі
+6
Hellis@13Hellis_13

После Новофедоровки я начала с вожделением поглядывать на перевалочный ж/д узел Джанкой.
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09.08.2022 22:56
+3
Куртєв такий же як і вся зелень.
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09.08.2022 22:47
+3
Hellis@13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1557079201366347777 57 мин

это центральный перевалочный железнодорожный узел, где русня формирует эшелоны с техникой и личным составом и отправляет на оккупированный юг Украины

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09.08.2022 22:57
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Куртєв такий же як і вся зелень.
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09.08.2022 22:47 Відповісти
Він патологоанатом по спеціальності. І з живими людьми не дуже адекватно поводиться.
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09.08.2022 23:10 Відповісти
ну отлично. Значит наши не только под Херсоном пойдут вперед.
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09.08.2022 22:48 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

После Новофедоровки я начала с вожделением поглядывать на перевалочный ж/д узел Джанкой.
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09.08.2022 22:56 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1557079201366347777 57 мин

это центральный перевалочный железнодорожный узел, где русня формирует эшелоны с техникой и личным составом и отправляет на оккупированный юг Украины

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09.08.2022 22:57 Відповісти
А это Таганрог
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09.08.2022 23:15 Відповісти
на кой нам таганрог
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10.08.2022 00:01 Відповісти
В Кирялівці теж бавовна.
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09.08.2022 23:17 Відповісти
А шо там?
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09.08.2022 23:39 Відповісти
склады и живая сила. были.
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10.08.2022 00:03 Відповісти
То есть угрозы взрыва русскими ЗАЭС больше нет или не было ?!
Окончательно всё запуталось
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09.08.2022 23:34 Відповісти
есть и была.
Только все уже поняли, что это просто блеф. Как и с ядреной бомбой.
Было бы желание взорвать - уже взорвал бы. казусов белли уже было более чем достаточно и Новофедоровка - один из них.
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10.08.2022 00:07 Відповісти
У каждого козьіря есть препаскудное свойство - как только тьі его использовал, то єто уже не козьірь.
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10.08.2022 00:29 Відповісти
а потім - "пр@**@лі"....
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10.08.2022 08:54 Відповісти
 
 