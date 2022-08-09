Підстав для масової евакуації жителів Запоріжжя немає, - мерія

У мерії Запоріжжя спростували чутки про загрозу місту і необхідність евакуації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, відучора в Запоріжжі почали поширюватися панічні чутки про те, що з міста нібито евакуюватимуть людей. Причиною таких чуток є інформаційна кампанія та публікація алгоритмів дій населення у разі надзвичайної ситуації, розпочата місцевою владою.

"Справді, днями ми розпочали інформаційну кампанію щодо роз'яснення правил поведінки населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, зокрема й у разі евакуації. Проте зараз це лише превентивні заходи. Ми віримо в наші Збройні сили. Й у те, що знання, як поводитися в надзвичайній ситуації, нам не знадобляться", - наголосив Куртєв.

"Причин для масової евакуації жителів Запоріжжя немає", - підкреслив він.

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Також чиновник запевнив, що Запоріжжя надійно укріплене, й попросив зберігати спокій.