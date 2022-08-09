Підстав для масової евакуації жителів Запоріжжя немає, - мерія
У мерії Запоріжжя спростували чутки про загрозу місту і необхідність евакуації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, відучора в Запоріжжі почали поширюватися панічні чутки про те, що з міста нібито евакуюватимуть людей. Причиною таких чуток є інформаційна кампанія та публікація алгоритмів дій населення у разі надзвичайної ситуації, розпочата місцевою владою.
"Справді, днями ми розпочали інформаційну кампанію щодо роз'яснення правил поведінки населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, зокрема й у разі евакуації. Проте зараз це лише превентивні заходи. Ми віримо в наші Збройні сили. Й у те, що знання, як поводитися в надзвичайній ситуації, нам не знадобляться", - наголосив Куртєв.
"Причин для масової евакуації жителів Запоріжжя немає", - підкреслив він.
Також чиновник запевнив, що Запоріжжя надійно укріплене, й попросив зберігати спокій.
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После Новофедоровки я начала с вожделением поглядывать на перевалочный ж/д узел Джанкой.
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1557079201366347777 57 мин
это центральный перевалочный железнодорожный узел, где русня формирует эшелоны с техникой и личным составом и отправляет на оккупированный юг Украины
Окончательно всё запуталось
Только все уже поняли, что это просто блеф. Как и с ядреной бомбой.
Было бы желание взорвать - уже взорвал бы. казусов белли уже было более чем достаточно и Новофедоровка - один из них.