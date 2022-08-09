Два человека ранены вследствие обстрела оккупантами Никопольского района из РСЗО

Два человека получили осколочные ранения вследствие обстрела оккупантами Мировской громады (Никопольский район) из РСЗО.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Обстреляли Мировскую громаду в Никопольском районе. 40 выстрелов из РСЗО. По предварительной информации, двое пострадавших: мужчина и женщина получили осколочные ранения. Поврежден газопровод. В настоящее время точная информация о разрушениях выясняется", написал Лукашук в телеграм-канале.

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