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Новости Война
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Два человека ранены вследствие обстрела оккупантами Никопольского района из РСЗО

обстріл,дніпропетровщина

Два человека получили осколочные ранения вследствие обстрела оккупантами Мировской громады (Никопольский район) из РСЗО.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Обстреляли Мировскую громаду в Никопольском районе. 40 выстрелов из РСЗО. По предварительной информации, двое пострадавших: мужчина и женщина получили осколочные ранения. Поврежден газопровод. В настоящее время точная информация о разрушениях выясняется", написал Лукашук в телеграм-канале.

Читайте также: Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину, по Никополю трижды стреляли из "Градов", выпущено 120 реактивных снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

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обстрел (27699) Днепропетровская область (4057)


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Чому ви не знищуєте їхню техніку? Це не територія АЕС, це не територія росії. Яке цього разу виправдання? Немає чим? Так гради до 40 км стріляють, тому не може такого бути
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09.08.2022 23:16 Ответить
Це питання до ВАЗеленського.
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09.08.2022 23:47 Ответить
В мене немає його номеру, тому запитав тут
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09.08.2022 23:49 Ответить
Ситуация просто ****** , выхода нет ?
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09.08.2022 23:31 Ответить
То Миколаїв дозволяють трощити місяцями, то Нікополь! Задовбали бездарі!
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09.08.2022 23:34 Ответить
М777 може вести вогонь керованими снарядами Excalibur, дальність ефективної стрільби якими досягає 40-60 км, а можливе кругове відхилення від цілі становить 5 метрів.
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10.08.2022 00:37 Ответить
 
 