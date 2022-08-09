Двоє людей поранені внаслідок обстрілу окупантами Нікопольського району з РСЗВ

Двоє людей дістали осколкових поранень унаслідок обстрілу окупантами Мирівської громади (Нікопольський район) із РСЗВ.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріляли Мирівську громаду в Нікопольському районі. 40 пострілів із РСЗВ. За попередньою інформацією, є двоє постраждалих: чоловік та жінка дістали осколкових поранень. Пошкоджено газопровід. Наразі точна інформація щодо руйнувань з'ясовується", написав Лукашук у телеграм-каналі.

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