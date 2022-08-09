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Новини Війна
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Двоє людей поранені внаслідок обстрілу окупантами Нікопольського району з РСЗВ

обстріл,дніпропетровщина

Двоє людей дістали осколкових поранень унаслідок обстрілу окупантами Мирівської громади (Нікопольський район) із РСЗВ.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріляли Мирівську громаду в Нікопольському районі. 40 пострілів із РСЗВ. За попередньою інформацією, є двоє постраждалих: чоловік та жінка дістали осколкових поранень. Пошкоджено газопровід. Наразі точна інформація щодо руйнувань з'ясовується", написав Лукашук у телеграм-каналі.

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Автор: 

обстріл (29021) Дніпропетровська область (3836)


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Чому ви не знищуєте їхню техніку? Це не територія АЕС, це не територія росії. Яке цього разу виправдання? Немає чим? Так гради до 40 км стріляють, тому не може такого бути
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09.08.2022 23:16 Відповісти
Це питання до ВАЗеленського.
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09.08.2022 23:47 Відповісти
В мене немає його номеру, тому запитав тут
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09.08.2022 23:49 Відповісти
Ситуация просто ****** , выхода нет ?
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09.08.2022 23:31 Відповісти
То Миколаїв дозволяють трощити місяцями, то Нікополь! Задовбали бездарі!
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09.08.2022 23:34 Відповісти
М777 може вести вогонь керованими снарядами Excalibur, дальність ефективної стрільби якими досягає 40-60 км, а можливе кругове відхилення від цілі становить 5 метрів.
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10.08.2022 00:37 Відповісти
 
 