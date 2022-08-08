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Окупанти ракетними ударами знищили агрокомпанію у Нікопольському районі. ФОТО

Російські війська ракетними ударами знищили агрокомпанію у Нікопольському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, дві громади Нікопольського району ворог накрив "Градами" та вдарив ракетами. Під вогонь потрапили 4 села Марганецької та Червоногригорівської громади.

"І все це знову трапилося вночі, коли люди спали", - зауважили в ДСНС.

Також повідомляється, що по Червоногригорівській громаді російська армія вдарила двома ракетами Х-59 МК. Влучили по селу Кам’янське. Там знищили потужності аграрної компанії. Зокрема, зруйнований адміністративний корпус, технологічне приміщення та автомобіль. Сильно пошкоджені 4 склади, обладнання та до 10 одиниць техніки - трактор, навантажувач, штовхач, автокран, буксири.

Вибуховою хвилею та уламками ракети побиті 9 житлових будинків та господарча споруда, пошкоджена будівля насосної станції сусіднього села.

Читайте також: Війська РФ удруге за день обстріляли з "Градів" Нікопольський район: пошкоджена насосна станція, - ОВА

Окупанти ракетними ударами знищили агрокомпанію у Нікопольському районі 01
Окупанти ракетними ударами знищили агрокомпанію у Нікопольському районі 02
Окупанти ракетними ударами знищили агрокомпанію у Нікопольському районі 03

"Марганецьку громаду агресор обстріляв з "Градів". Здійснив понад 20 залпів. Цілив по двох селах. На щастя, обійшлося без жертв. Рятувальники обстежують території. Бив ворог вночі і по Криворізькому району. Зі ствольної артилерії гатили по Зеленодольській громаді. Всі люди цілі", - резюмують в ДСНС.

Автор: 

армія рф (17743) обстріл (29006) ДСНС (5139) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3831)


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Топ коментарі
+11
на ніч пів Нікополя виїздить по селам далі від обстрілів...
( та ще одна печаль з"явилася... мародери почали шастати... вбивати б їх на місці!!!)
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08.08.2022 11:01
+6
Тварі
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08.08.2022 10:56
+4
Головне щоб усі живі та не ушкодженні були.
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08.08.2022 10:54
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Головне щоб усі живі та не ушкодженні були.
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08.08.2022 10:54 Відповісти
Тварі
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08.08.2022 10:56 Відповісти
повісить усих
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08.08.2022 11:00 Відповісти
на ніч пів Нікополя виїздить по селам далі від обстрілів...
( та ще одна печаль з"явилася... мародери почали шастати... вбивати б їх на місці!!!)
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08.08.2022 11:01 Відповісти
Гради до 40 км б'ють, села не допоможуть
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08.08.2022 11:07 Відповісти
поки що (слава Богу) навіть не весь Нікополь прострілюється.... дістається тільки прибережним до водосховища районам... тому села, які за 20-30-40 км від міста рятують життя... зараз позаймали всі покинуті хати, наводять порядки і ночують...(я знаю що кажу, бо маю там родичів, деякі вже втікли до нас, деякі працюють і не хочуть поки що...)
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08.08.2022 12:10 Відповісти
Це як пощастить, вони і до Покрова і до Чистопілля без проблем можуть відправляти, обстріл Мирівської громади тому приклад. Хіба що щось більш далеке, за Чистопіллям. Бо лівіше обстрілюють з Херсонської області, правіше - з Запорізької.
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08.08.2022 12:19 Відповісти
Больше уже не печатаю по сто раз как за последние лет 8 на форуме, по части что просрали мы и закон о коротком огнестреле. Надоело. Та и другие старались. Не пошло хуторянским, хоть убей. Ну вот пришло время похлебать. А в Молдове с 1993 г. Даже допускаю что и кончилось там в приднестровье и по этой в том числе причине. Когда у народа есть оружие по закону. те у кого не по закону, погибают быстро, либо валять туда, где пока лохи-чертополохи ушами хлопают. Жаль.
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08.08.2022 11:41 Відповісти
Треба їх налякати,- якщо, ще хоть раз обстріляють, будь яке агро-підприємство... жодних переговорів з найвеличнійшим не буде!
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08.08.2022 11:04 Відповісти
Ага. Ще один удар і ніяких сватів на рашці
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08.08.2022 11:06 Відповісти
Ну и кто навел ???

Роман КОСТЕНКО про ворожу АГЕНТУРУ В УКРАЇНІ та оборону МИКОЛАЄВА

https://youtu.be/Lh2ZgM9-VSs

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08.08.2022 11:08 Відповісти
Який сенс наводити, якщо можна все знайти на гугл картах?
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08.08.2022 11:11 Відповісти
даже если и есть на карте, то не факт что точно попадет , поэтому корректировщики работают. У кацапов все не точное, отклонение самой пусковой установки будет на 200 м где то.
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08.08.2022 11:55 Відповісти
Так может все таки не нужно зерно вывозить? Чем сеять, с кем сеять, где сеять, чем пахать на следующий год?
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08.08.2022 11:09 Відповісти
цілком згідний. зерно зараз продадуть, гроші розкрадуть, а потім окрім війни ще й голод почнеться.
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08.08.2022 11:56 Відповісти
 
 