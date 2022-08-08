Окупанти ракетними ударами знищили агрокомпанію у Нікопольському районі. ФОТО

Російські війська ракетними ударами знищили агрокомпанію у Нікопольському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, дві громади Нікопольського району ворог накрив "Градами" та вдарив ракетами. Під вогонь потрапили 4 села Марганецької та Червоногригорівської громади.

"І все це знову трапилося вночі, коли люди спали", - зауважили в ДСНС.

Також повідомляється, що по Червоногригорівській громаді російська армія вдарила двома ракетами Х-59 МК. Влучили по селу Кам’янське. Там знищили потужності аграрної компанії. Зокрема, зруйнований адміністративний корпус, технологічне приміщення та автомобіль. Сильно пошкоджені 4 склади, обладнання та до 10 одиниць техніки - трактор, навантажувач, штовхач, автокран, буксири.

Вибуховою хвилею та уламками ракети побиті 9 житлових будинків та господарча споруда, пошкоджена будівля насосної станції сусіднього села.

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"Марганецьку громаду агресор обстріляв з "Градів". Здійснив понад 20 залпів. Цілив по двох селах. На щастя, обійшлося без жертв. Рятувальники обстежують території. Бив ворог вночі і по Криворізькому району. Зі ствольної артилерії гатили по Зеленодольській громаді. Всі люди цілі", - резюмують в ДСНС.