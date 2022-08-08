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Оккупанты ракетными ударами уничтожили агрокомпанию в Никопольском районе. ФОТО

Российские войска ракетными ударами уничтожили агрокомпанию в Никопольском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, две общины Никопольского района враг накрыл "Градами" и ударил ракетами. Под огонь попали 4 села Марганецкой и Красногригорьевской громады.

"И все это снова произошло ночью, когда люди спали", - отметили в ГСЧС.

Также сообщается, что по Красногригоревской громаде российская армия ударила двумя ракетами Х-59 МК. Попали по селу Каменское. Там были уничтожены мощности аграрной компании. В частности, разрушен административный корпус, технологическое здание и автомобиль. Сильно повреждены 4 склада, оборудование и до 10 единиц техники - трактор, погрузчик, толкатель, автокран, буксиры.

Взрывной волной и обломками ракеты избиты 9 жилых домов и хозяйственная постройка, повреждено здание насосной станции соседнего села.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в регионах: враг обстреливает деоккупированные села в Херсонской области. Удары по окрестностям Николаева, Винницкой области, Днепропетровщине, Харьковщине и Сумщине

Оккупанты ракетными ударами уничтожили агрокомпанию в Никопольском районе 01
Оккупанты ракетными ударами уничтожили агрокомпанию в Никопольском районе 02
Оккупанты ракетными ударами уничтожили агрокомпанию в Никопольском районе 03

"Марганецкую громаду агрессор обстрелял из "Градов". Совершил более 20 залпов. Целил по двум селам. К счастью, обошлось без жертв. Спасатели обследуют территории. Бил враг ночью и по Криворожскому району. Из ствольной артиллерии гатили по Зеленодольской громаде. Все люди целые", – резюмируют в ГСЧС.

армия РФ (19578) обстрел (27672) ГСЧС (5001) Никополь (1060) Днепропетровская область (4050)


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Топ комментарии
+11
на ніч пів Нікополя виїздить по селам далі від обстрілів...
( та ще одна печаль з"явилася... мародери почали шастати... вбивати б їх на місці!!!)
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08.08.2022 11:01
+6
Тварі
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08.08.2022 10:56
+4
Головне щоб усі живі та не ушкодженні були.
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08.08.2022 10:54
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Правила форума Совет форумчан
Головне щоб усі живі та не ушкодженні були.
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08.08.2022 10:54 Ответить
Тварі
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08.08.2022 10:56 Ответить
повісить усих
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08.08.2022 11:00 Ответить
на ніч пів Нікополя виїздить по селам далі від обстрілів...
( та ще одна печаль з"явилася... мародери почали шастати... вбивати б їх на місці!!!)
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08.08.2022 11:01 Ответить
Гради до 40 км б'ють, села не допоможуть
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08.08.2022 11:07 Ответить
поки що (слава Богу) навіть не весь Нікополь прострілюється.... дістається тільки прибережним до водосховища районам... тому села, які за 20-30-40 км від міста рятують життя... зараз позаймали всі покинуті хати, наводять порядки і ночують...(я знаю що кажу, бо маю там родичів, деякі вже втікли до нас, деякі працюють і не хочуть поки що...)
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08.08.2022 12:10 Ответить
Це як пощастить, вони і до Покрова і до Чистопілля без проблем можуть відправляти, обстріл Мирівської громади тому приклад. Хіба що щось більш далеке, за Чистопіллям. Бо лівіше обстрілюють з Херсонської області, правіше - з Запорізької.
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08.08.2022 12:19 Ответить
Больше уже не печатаю по сто раз как за последние лет 8 на форуме, по части что просрали мы и закон о коротком огнестреле. Надоело. Та и другие старались. Не пошло хуторянским, хоть убей. Ну вот пришло время похлебать. А в Молдове с 1993 г. Даже допускаю что и кончилось там в приднестровье и по этой в том числе причине. Когда у народа есть оружие по закону. те у кого не по закону, погибают быстро, либо валять туда, где пока лохи-чертополохи ушами хлопают. Жаль.
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08.08.2022 11:41 Ответить
Треба їх налякати,- якщо, ще хоть раз обстріляють, будь яке агро-підприємство... жодних переговорів з найвеличнійшим не буде!
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08.08.2022 11:04 Ответить
Ага. Ще один удар і ніяких сватів на рашці
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08.08.2022 11:06 Ответить
Ну и кто навел ???

Роман КОСТЕНКО про ворожу АГЕНТУРУ В УКРАЇНІ та оборону МИКОЛАЄВА

https://youtu.be/Lh2ZgM9-VSs

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08.08.2022 11:08 Ответить
Який сенс наводити, якщо можна все знайти на гугл картах?
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08.08.2022 11:11 Ответить
даже если и есть на карте, то не факт что точно попадет , поэтому корректировщики работают. У кацапов все не точное, отклонение самой пусковой установки будет на 200 м где то.
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08.08.2022 11:55 Ответить
Так может все таки не нужно зерно вывозить? Чем сеять, с кем сеять, где сеять, чем пахать на следующий год?
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08.08.2022 11:09 Ответить
цілком згідний. зерно зараз продадуть, гроші розкрадуть, а потім окрім війни ще й голод почнеться.
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08.08.2022 11:56 Ответить
 
 