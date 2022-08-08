Оккупанты ракетными ударами уничтожили агрокомпанию в Никопольском районе. ФОТО

Российские войска ракетными ударами уничтожили агрокомпанию в Никопольском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, две общины Никопольского района враг накрыл "Градами" и ударил ракетами. Под огонь попали 4 села Марганецкой и Красногригорьевской громады.

"И все это снова произошло ночью, когда люди спали", - отметили в ГСЧС.

Также сообщается, что по Красногригоревской громаде российская армия ударила двумя ракетами Х-59 МК. Попали по селу Каменское. Там были уничтожены мощности аграрной компании. В частности, разрушен административный корпус, технологическое здание и автомобиль. Сильно повреждены 4 склада, оборудование и до 10 единиц техники - трактор, погрузчик, толкатель, автокран, буксиры.

Взрывной волной и обломками ракеты избиты 9 жилых домов и хозяйственная постройка, повреждено здание насосной станции соседнего села.

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"Марганецкую громаду агрессор обстрелял из "Градов". Совершил более 20 залпов. Целил по двум селам. К счастью, обошлось без жертв. Спасатели обследуют территории. Бил враг ночью и по Криворожскому району. Из ствольной артиллерии гатили по Зеленодольской громаде. Все люди целые", – резюмируют в ГСЧС.