В Мариуполе зафиксирована перевозка оккупантами систем ПВО, - Андрющенко
Россияне перевозят системы противовоздушной обороны в Донецком направлении.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, местные жители сообщают о том, что оккупанты перебрасывают военную технику по территории города и района. Известно, что 9 августа в промежутке с 8 до 8:20 утра по проспекту Металлургов и Никопольскому проспекту в Донецком направлении двигались четыре тягача, которые были нагружены пусковыми установками С-300 с отметками "V".
Подтверждения ввоза этих установок в Мариуполь в тот же день нет, поэтому, вероятно, оккупанты перемещали систему ПВО ближе к линии фронта, подчеркнул Андрющенко.
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