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Новости Война
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В Мариуполе зафиксирована перевозка оккупантами систем ПВО, - Андрющенко

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Россияне перевозят системы противовоздушной обороны в Донецком направлении.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местные жители сообщают о том, что оккупанты перебрасывают военную технику по территории города и района. Известно, что 9 августа в промежутке с 8 до 8:20 утра по проспекту Металлургов и Никопольскому проспекту в Донецком направлении двигались четыре тягача, которые были нагружены пусковыми установками С-300 с отметками "V".

Смотрите: В российском Ейске, откуда оккупанты планировали завозить боеприпасы в Мариуполь, слышны взрывы, - Андрющенко. ФОТО

Подтверждения ввоза этих установок в Мариуполь в тот же день нет, поэтому, вероятно, оккупанты перемещали систему ПВО ближе к линии фронта, подчеркнул Андрющенко.

армия РФ (19613) Мариуполь (5724) Донецкая область (9950)


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Я вижу этот Андрющенко у мера Мариуполя как Андрей Елдак у зеленского
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10.08.2022 09:42 Ответить
Узеленського те чим він грає на роялі.
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10.08.2022 09:46 Ответить
люсина школа пустого трепа
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10.08.2022 10:13 Ответить
Не єрмак у зеленського, а зеленський у єрмака
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10.08.2022 09:49 Ответить
йой, знов по свому аеродрому самі жбурляти будуть ?
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10.08.2022 09:54 Ответить
«В ночь с 8 на 9 августа пока ВСУ отрабатывало по военным базам, расположенным в промзонах, около 22:00 взрыв прогремел и в самом центре города у штаба «Единой России». Он разместился в ТЦ «Фокстрот». Там гастролеры из рашки вместе с предателями готовятся к липовому голосованию. Штабу изрядно «подпортили фасад», - передает издание.
По данным СМИ, в этот раз обошлось без жертв, однако партизаны «передали привет» всем, кто вздумает поучаствовать в организации фейкового референдума.
«Пощады не будет никому! Это понимают местные предатели. Поэтому, есть информация, что некоторые руководители избиркома после фейерверка у штаба «Единой России» ушли в запой», - сказано в сообщении.
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10.08.2022 09:58 Ответить
 
 