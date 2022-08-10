У Маріуполі зафіксовано перевезення окупантами систем ППО, - Андрющенко
Росіяни перевозять системи протиповітряної оборони в Донецькому напрямку.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, місцеві мешканці повідомляють про те, що окупанти перекидають військову техніку по території міста та району. Відомо, що 9 серпня у проміжку з 8 до 8:20 ранку по проспекту Металургів і проспекту Нікопольському в Донецькому напрямку рухалися чотири тягачі, які були навантажені пусковими установками С-300 з позначками "V".
Підтвердження ввозу цих установок в Маріуполь того ж дня немає, тож, імовірно, окупанти переміщували систему ППО ближче до лінії фронту, наголосив Андрющенко.
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