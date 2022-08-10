УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4501 відвідувач онлайн
Новини Війна
7 298 6

У Маріуполі зафіксовано перевезення окупантами систем ППО, - Андрющенко

рф,орки,окупанти,арміярф,рашисти,військарф

Росіяни перевозять системи протиповітряної оборони в Донецькому напрямку.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві мешканці повідомляють про те, що окупанти перекидають військову техніку по території міста та району. Відомо, що 9 серпня у проміжку з 8 до 8:20 ранку по проспекту Металургів і проспекту Нікопольському в Донецькому напрямку рухалися чотири тягачі, які були навантажені пусковими установками С-300 з позначками "V".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі хворі лежать надворі біля входу до лікарні, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО

Підтвердження ввозу цих установок в Маріуполь того ж дня немає, тож, імовірно, окупанти переміщували систему ППО ближче до лінії фронту, наголосив Андрющенко.

армія рф (17764) Маріуполь (3243) Донецька область (8765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вижу этот Андрющенко у мера Мариуполя как Андрей Елдак у зеленского
показати весь коментар
10.08.2022 09:42 Відповісти
Узеленського те чим він грає на роялі.
показати весь коментар
10.08.2022 09:46 Відповісти
люсина школа пустого трепа
показати весь коментар
10.08.2022 10:13 Відповісти
Не єрмак у зеленського, а зеленський у єрмака
показати весь коментар
10.08.2022 09:49 Відповісти
йой, знов по свому аеродрому самі жбурляти будуть ?
показати весь коментар
10.08.2022 09:54 Відповісти
«В ночь с 8 на 9 августа пока ВСУ отрабатывало по военным базам, расположенным в промзонах, около 22:00 взрыв прогремел и в самом центре города у штаба «Единой России». Он разместился в ТЦ «Фокстрот». Там гастролеры из рашки вместе с предателями готовятся к липовому голосованию. Штабу изрядно «подпортили фасад», - передает издание.
По данным СМИ, в этот раз обошлось без жертв, однако партизаны «передали привет» всем, кто вздумает поучаствовать в организации фейкового референдума.
«Пощады не будет никому! Это понимают местные предатели. Поэтому, есть информация, что некоторые руководители избиркома после фейерверка у штаба «Единой России» ушли в запой», - сказано в сообщении.
показати весь коментар
10.08.2022 09:58 Відповісти
 
 