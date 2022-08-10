Литовские вертолеты сопровождают российские поезда, идущие в Калининград, - WSJ
Вертолеты Литвы сопровождают российские поезда, направляющиеся в Калининградскую область.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, это делается для того, чтобы убедиться, что российские поезда не останавливаются и ничем не загружают или не разгружают.
Также в НАТО озабочены польско-литовским приграничным регионом между Калининградом и Беларусью. Западные военные стратеги называют эту территорию Сувалкским коридором. Их беспокоит то, что Россия, которая аннексировала Крым в 2014 году и вторглась в Украину, может прибегнуть к силе, чтобы попытаться захватить приграничный регион, который бы соединил Калининград с Беларусью.
Экс-заммэра города Сувалки Ева Сидорек сказала, что многие местные жители волновались, когда Россия напала на Украину. Беспокойство усилилось в июне, когда Россия и Литва вступили в спор вокруг транзита товаров в Калининград.
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"После украинского ковёрного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тётка: "Посещение Европы - это привилегия, а не право человека". Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы сейчас на свободе, это не ваша заслуга, а наша недоработка", - "дипломатично" высказался экс-президент России Медведев.
"Новый европейский нацизм - это сочетание русофобии, мании величия и комплекса неполноценности," - вторил ему российский пропагандист Владимир Соловьев.
Україна з цим запізнилася років на тридцять, на жаль...
Eto mnje napominajet staruju pogovorku:
'Jeslji vi v dolgu u banka milljion €, u vas boljshije probljemi. Jeslji vi v dolgu u banka 1 miljiard € -
boljshije probljemi u banka!'
Вообще, охота с вертолёта - азартное занятие.