Литовские вертолеты сопровождают российские поезда, идущие в Калининград, - WSJ

Вертолеты Литвы сопровождают российские поезда, направляющиеся в Калининградскую область.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, это делается для того, чтобы убедиться, что российские поезда не останавливаются и ничем не загружают или не разгружают.

Также в НАТО озабочены польско-литовским приграничным регионом между Калининградом и Беларусью. Западные военные стратеги называют эту территорию Сувалкским коридором. Их беспокоит то, что Россия, которая аннексировала Крым в 2014 году и вторглась в Украину, может прибегнуть к силе, чтобы попытаться захватить приграничный регион, который бы соединил Калининград с Беларусью.

Экс-заммэра города Сувалки Ева Сидорек сказала, что многие местные жители волновались, когда Россия напала на Украину. Беспокойство усилилось в июне, когда Россия и Литва вступили в спор вокруг транзита товаров в Калининград.

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