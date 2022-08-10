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Новости Война
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Литовские вертолеты сопровождают российские поезда, идущие в Калининград, - WSJ

литва,калінінград

Вертолеты Литвы сопровождают российские поезда, направляющиеся в Калининградскую область.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, это делается для того, чтобы убедиться, что российские поезда не останавливаются и ничем не загружают или не разгружают.

Также в НАТО озабочены польско-литовским приграничным регионом между Калининградом и Беларусью. Западные военные стратеги называют эту территорию Сувалкским коридором. Их беспокоит то, что Россия, которая аннексировала Крым в 2014 году и вторглась в Украину, может прибегнуть к силе, чтобы попытаться захватить приграничный регион, который бы соединил Калининград с Беларусью.

Экс-заммэра города Сувалки Ева Сидорек сказала, что многие местные жители волновались, когда Россия напала на Украину. Беспокойство усилилось в июне, когда Россия и Литва вступили в спор вокруг транзита товаров в Калининград.

Также читайте: В Литве прогнозируют очередную волну беженцев из Украины с наступлением холодов

Литва (2498) россия (96095) вертолёт (1108)


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Топ комментарии
+21
Вся Европа молча наблюдает как рашисты укрепляют *калининград*, а потом будут хвататься за голову и кричать что нужно пойти на компромысы ато в *калининграде* большая бимба
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10.08.2022 12:08
+14
Оказывается в *цивилизованном* мире, если ты террорист с ножом то тебя убьют и зароют всем на потеху. А если ты террорист с Ядерной бомбой то ты уважаемый человек и перед тобой пляшут и танцуют и выполняют все твои капризы
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10.08.2022 12:12
+12
Щоб сарана не розбіглась по Литві в не наробила якої шкоди.
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10.08.2022 12:09
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Вся Европа молча наблюдает как рашисты укрепляют *калининград*, а потом будут хвататься за голову и кричать что нужно пойти на компромысы ато в *калининграде* большая бимба
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10.08.2022 12:08 Ответить
Там ще при совку було напхано різних в/ч як на собаці бліх.
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10.08.2022 12:28 Ответить
Уся Європа робить усе по закону,а не по бажанню Ставки.
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10.08.2022 12:29 Ответить
А нічого що саме із-за таких інфантильно-тупорилих законів Європа й буде в майбутньому жити саме по бажанню Ставки?! Московитської-мразовитської ставки же звісно...
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10.08.2022 12:52 Ответить
Звійсно у московитів на це кішка тонка.
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10.08.2022 14:18 Ответить
не п.зди

по закону ті потяги не повинні йти...
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10.08.2022 16:27 Ответить
Бимба давно в Калининграде. При малейшем поползновении в сторону НАТО, Калининград моментально станет Кенигсбергом.
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10.08.2022 14:16 Ответить
Щоб сарана не розбіглась по Литві в не наробила якої шкоди.
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10.08.2022 12:09 Ответить
Литва Європу не переперла -- рух іде
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10.08.2022 12:09 Ответить
Коридор - это НАТО, а кацапы в связи с этим идут на...уй
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10.08.2022 12:09 Ответить
Оказывается в *цивилизованном* мире, если ты террорист с ножом то тебя убьют и зароют всем на потеху. А если ты террорист с Ядерной бомбой то ты уважаемый человек и перед тобой пляшут и танцуют и выполняют все твои капризы
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10.08.2022 12:12 Ответить
Так завжді було, є і буде, тільки інфантильно-тупорилі українці, яких зовсім не 73%, а всі 99,9% цього не розуміли, коли в них все це БУЛО і вони з радістю все распілили на металобрухт! Бо такий народ, який далі свого селюківського носа не бачить і не прогнозуе. У московитів народ-гопнік, тому в них найбільший в світі ядерний потенціал, а в нас нажаль народ-ЛОХнік, який вірив в туалетний папірець під назвою "Будапештський Меморандум" і з радістю розпилив, розпродав за безцінок, та й банально розікрав, що "погано лежало".
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10.08.2022 13:04 Ответить
сам ти інфантильно-тупорилий
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10.08.2022 13:41 Ответить
Він походу звичайний тоталітараст.
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10.08.2022 14:27 Ответить
Вірно він пише, давно треба було мозок вмикать, а голосувать за клованів та клептоманів.
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10.08.2022 15:40 Ответить
Це вологі мрїї інфантільних тоталітарастів про "є і буде". Рашку вже душать і петля тільки затягується.
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10.08.2022 14:20 Ответить
А плевать на "цивилизованных" мадьяров и турков, о которых ты кукарек ведёшь. Главное, что цивилизованный мир нам помогает оружием, деньгами и санкциями.
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10.08.2022 14:21 Ответить
поки супроводжують..але руки так і тягнуться до гашетки
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10.08.2022 12:25 Ответить
Экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.
"После украинского ковёрного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тётка: "Посещение Европы - это привилегия, а не право человека". Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы сейчас на свободе, это не ваша заслуга, а наша недоработка", - "дипломатично" высказался экс-президент России Медведев.
"Новый европейский нацизм - это сочетание русофобии, мании величия и комплекса неполноценности," - вторил ему российский пропагандист Владимир Соловьев.
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10.08.2022 12:29 Ответить
Умняка корчить неохота. То что сказано вами, известно очень давно. Очень. Еще в начале 20 века в империи кацапской, продвинутые люди это называли великодержавным российским шовинизмом. Даже дедушка членин к этому выражению как бы высказывал согласие. Мы имеем дело с очень сложной проблемой---мировой она стала. Только вот мир пока не хочет это принимать. А пора. Распоясались совсем утырки.
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10.08.2022 12:45 Ответить
Никто и не просит вас "корчить" здесь "умняка", это событие произошло только что и они на весь мир ещё раз продемонстрировали своё видение мира, и пусть мир ещё раз убедится с кем, с каким злом имеем дело.. А Ленин здесь ни причем, это он дал в 17-году "свободу" и Финляндии и Прибалтийским странам, а если бы он "к этому выражению как бы тоже высказывал согласие", то из "царских застенок" он никого бы не выпускал..
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10.08.2022 13:50 Ответить
Пилять, литовці, та оголосіть вже ТЕРМІНОВЕ ПЕРЕВЕДЕННЯ колії схід-захід на 1435 мм!!! Почніть ремонтні роботи прямо зараз. Ну й не поспішайте, добряче так все робіть, з розумом, надійно.
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10.08.2022 12:41 Ответить
спочатку плюсонув, а потім подумав: а якщо війна не надовго, то може ж слід залишити ширину колій так як є? Адже це може бути якраз отой шлях Балтика - Чорне море, але в залізничному виконанні. Україна - Білорусь без "лукашенка" - Литва. Тоді як водний - Польща, Білорусь, Україна.
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10.08.2022 13:51 Ответить
Балтика -- Чорне море повинно бути тільки на колії 1435 мм. Почитайте про проєкт Rail Baltica; він поки буде по осі північ-південь, але в підсумку у балтійських країнах всі колії перероблять на євростандарт.

Україна з цим запізнилася років на тридцять, на жаль...
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10.08.2022 14:06 Ответить
Я только вернулся с недельного отдыха в литовском Друскининкае - городе-курорте, который находится в в районе "Сувалкского коридора". Подсадил ублюдочный сосед турбизнес, народу меньше, чем обычно. Машин с латышскими или эстонскими номерами почти нет, выручают поляки, которые в аквапарк ездят. Но тем не менее прямо сейчас там проходит театральный фестиваль и (О БОЖЕ! Вы фсё врёти, у фашистов такого не может быть!) - часть спектаклей на русском языке - латышских, украинских, литовских театров!
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10.08.2022 13:15 Ответить
Ну, и что ты хотел этим сказать, типа, "давайте жить с руссофашистами дружно", невзирая на войну с Украиной? А деньги можно и таким способом зарабатывать, как на овощном рынке, и актеры в тех спектаклях были, уверен, все русские, они тоже есть хотят, так будем к ним милосердны, так, руссофашистик?..
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10.08.2022 13:57 Ответить
Nascjet sravnjenjija dvuh teroristov: odjin s nozhjem, drugoij s atomnoij bomboij.
Eto mnje napominajet staruju pogovorku:
'Jeslji vi v dolgu u banka milljion €, u vas boljshije probljemi. Jeslji vi v dolgu u banka 1 miljiard € -
boljshije probljemi u banka!'
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10.08.2022 13:42 Ответить
Це порівняння - маячня без сенсу, демагогія. У цього терориста відібрали 300 міл'ярдів резерву і його атомна бомба була до сраки. Так і далі буде продовжуватись, ті хто його давлять, вже в курсі, як парашу правильно давити до розвалу: мають досвід.
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10.08.2022 14:42 Ответить
Партизанів там ще немає? "Лісових братів"?
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10.08.2022 13:57 Ответить
на вертолётах установлены Browning M3 или FN MAG?
Вообще, охота с вертолёта - азартное занятие.
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10.08.2022 18:24 Ответить
 
 