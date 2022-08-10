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Новини Війна
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Литовські вертольоти супроводжують російські потяги, які йдуть до Калінінграда, - WSJ

литва,калінінград

Вертольоти Литви супроводжують російські потяги, які прямують до Калінінградської області.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, це робиться для того, аби переконатися, що російські потяги не зупиняються і їх нічим не завантажують або не розвантажують.

Також у НАТО стурбовані польсько-литовським прикордонним регіоном між Калінінградом і Білоруссю. Західні військові стратеги називають цю територію Сувалкським коридором. Їх непокоїть те, що Росія, яка анексувала Крим у 2014 році та вторглася в Україну, може вдатися до сили, щоб спробувати захопити прикордонний регіон, який з’єднав би Калінінград з Білоруссю.

Ексзаступник мера міста Сувалки Єва Сідорек сказала, що багато місцевих жителів хвилювались, коли Росія напала на Україну. Занепокоєння посилилося в червні, коли Росія та Литва вступили у суперечку навколо транзиту товарів у Калінінград.

Читайте: Міністр оборони Литви Анушаускас розкритикував звіт Amnesty International: "Спроба виправдати дії Росії"

Автор: 

Литва (2441) росія (65934) вертоліт (881)


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Топ коментарі
+21
Вся Европа молча наблюдает как рашисты укрепляют *калининград*, а потом будут хвататься за голову и кричать что нужно пойти на компромысы ато в *калининграде* большая бимба
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10.08.2022 12:08
+14
Оказывается в *цивилизованном* мире, если ты террорист с ножом то тебя убьют и зароют всем на потеху. А если ты террорист с Ядерной бомбой то ты уважаемый человек и перед тобой пляшут и танцуют и выполняют все твои капризы
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10.08.2022 12:12
+12
Щоб сарана не розбіглась по Литві в не наробила якої шкоди.
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10.08.2022 12:09
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Вся Европа молча наблюдает как рашисты укрепляют *калининград*, а потом будут хвататься за голову и кричать что нужно пойти на компромысы ато в *калининграде* большая бимба
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10.08.2022 12:08 Відповісти
Там ще при совку було напхано різних в/ч як на собаці бліх.
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10.08.2022 12:28 Відповісти
Уся Європа робить усе по закону,а не по бажанню Ставки.
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10.08.2022 12:29 Відповісти
А нічого що саме із-за таких інфантильно-тупорилих законів Європа й буде в майбутньому жити саме по бажанню Ставки?! Московитської-мразовитської ставки же звісно...
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10.08.2022 12:52 Відповісти
Звійсно у московитів на це кішка тонка.
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10.08.2022 14:18 Відповісти
не п.зди

по закону ті потяги не повинні йти...
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10.08.2022 16:27 Відповісти
Бимба давно в Калининграде. При малейшем поползновении в сторону НАТО, Калининград моментально станет Кенигсбергом.
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10.08.2022 14:16 Відповісти
Щоб сарана не розбіглась по Литві в не наробила якої шкоди.
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10.08.2022 12:09 Відповісти
Литва Європу не переперла -- рух іде
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10.08.2022 12:09 Відповісти
Коридор - это НАТО, а кацапы в связи с этим идут на...уй
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10.08.2022 12:09 Відповісти
Оказывается в *цивилизованном* мире, если ты террорист с ножом то тебя убьют и зароют всем на потеху. А если ты террорист с Ядерной бомбой то ты уважаемый человек и перед тобой пляшут и танцуют и выполняют все твои капризы
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10.08.2022 12:12 Відповісти
Так завжді було, є і буде, тільки інфантильно-тупорилі українці, яких зовсім не 73%, а всі 99,9% цього не розуміли, коли в них все це БУЛО і вони з радістю все распілили на металобрухт! Бо такий народ, який далі свого селюківського носа не бачить і не прогнозуе. У московитів народ-гопнік, тому в них найбільший в світі ядерний потенціал, а в нас нажаль народ-ЛОХнік, який вірив в туалетний папірець під назвою "Будапештський Меморандум" і з радістю розпилив, розпродав за безцінок, та й банально розікрав, що "погано лежало".
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10.08.2022 13:04 Відповісти
сам ти інфантильно-тупорилий
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10.08.2022 13:41 Відповісти
Він походу звичайний тоталітараст.
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10.08.2022 14:27 Відповісти
Вірно він пише, давно треба було мозок вмикать, а голосувать за клованів та клептоманів.
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10.08.2022 15:40 Відповісти
Це вологі мрїї інфантільних тоталітарастів про "є і буде". Рашку вже душать і петля тільки затягується.
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10.08.2022 14:20 Відповісти
А плевать на "цивилизованных" мадьяров и турков, о которых ты кукарек ведёшь. Главное, что цивилизованный мир нам помогает оружием, деньгами и санкциями.
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10.08.2022 14:21 Відповісти
поки супроводжують..але руки так і тягнуться до гашетки
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10.08.2022 12:25 Відповісти
Экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.
"После украинского ковёрного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тётка: "Посещение Европы - это привилегия, а не право человека". Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы сейчас на свободе, это не ваша заслуга, а наша недоработка", - "дипломатично" высказался экс-президент России Медведев.
"Новый европейский нацизм - это сочетание русофобии, мании величия и комплекса неполноценности," - вторил ему российский пропагандист Владимир Соловьев.
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10.08.2022 12:29 Відповісти
Умняка корчить неохота. То что сказано вами, известно очень давно. Очень. Еще в начале 20 века в империи кацапской, продвинутые люди это называли великодержавным российским шовинизмом. Даже дедушка членин к этому выражению как бы высказывал согласие. Мы имеем дело с очень сложной проблемой---мировой она стала. Только вот мир пока не хочет это принимать. А пора. Распоясались совсем утырки.
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10.08.2022 12:45 Відповісти
Никто и не просит вас "корчить" здесь "умняка", это событие произошло только что и они на весь мир ещё раз продемонстрировали своё видение мира, и пусть мир ещё раз убедится с кем, с каким злом имеем дело.. А Ленин здесь ни причем, это он дал в 17-году "свободу" и Финляндии и Прибалтийским странам, а если бы он "к этому выражению как бы тоже высказывал согласие", то из "царских застенок" он никого бы не выпускал..
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10.08.2022 13:50 Відповісти
Пилять, литовці, та оголосіть вже ТЕРМІНОВЕ ПЕРЕВЕДЕННЯ колії схід-захід на 1435 мм!!! Почніть ремонтні роботи прямо зараз. Ну й не поспішайте, добряче так все робіть, з розумом, надійно.
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10.08.2022 12:41 Відповісти
спочатку плюсонув, а потім подумав: а якщо війна не надовго, то може ж слід залишити ширину колій так як є? Адже це може бути якраз отой шлях Балтика - Чорне море, але в залізничному виконанні. Україна - Білорусь без "лукашенка" - Литва. Тоді як водний - Польща, Білорусь, Україна.
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10.08.2022 13:51 Відповісти
Балтика -- Чорне море повинно бути тільки на колії 1435 мм. Почитайте про проєкт Rail Baltica; він поки буде по осі північ-південь, але в підсумку у балтійських країнах всі колії перероблять на євростандарт.

Україна з цим запізнилася років на тридцять, на жаль...
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10.08.2022 14:06 Відповісти
Я только вернулся с недельного отдыха в литовском Друскининкае - городе-курорте, который находится в в районе "Сувалкского коридора". Подсадил ублюдочный сосед турбизнес, народу меньше, чем обычно. Машин с латышскими или эстонскими номерами почти нет, выручают поляки, которые в аквапарк ездят. Но тем не менее прямо сейчас там проходит театральный фестиваль и (О БОЖЕ! Вы фсё врёти, у фашистов такого не может быть!) - часть спектаклей на русском языке - латышских, украинских, литовских театров!
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10.08.2022 13:15 Відповісти
Ну, и что ты хотел этим сказать, типа, "давайте жить с руссофашистами дружно", невзирая на войну с Украиной? А деньги можно и таким способом зарабатывать, как на овощном рынке, и актеры в тех спектаклях были, уверен, все русские, они тоже есть хотят, так будем к ним милосердны, так, руссофашистик?..
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10.08.2022 13:57 Відповісти
Nascjet sravnjenjija dvuh teroristov: odjin s nozhjem, drugoij s atomnoij bomboij.
Eto mnje napominajet staruju pogovorku:
'Jeslji vi v dolgu u banka milljion €, u vas boljshije probljemi. Jeslji vi v dolgu u banka 1 miljiard € -
boljshije probljemi u banka!'
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10.08.2022 13:42 Відповісти
Це порівняння - маячня без сенсу, демагогія. У цього терориста відібрали 300 міл'ярдів резерву і його атомна бомба була до сраки. Так і далі буде продовжуватись, ті хто його давлять, вже в курсі, як парашу правильно давити до розвалу: мають досвід.
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10.08.2022 14:42 Відповісти
Партизанів там ще немає? "Лісових братів"?
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10.08.2022 13:57 Відповісти
на вертолётах установлены Browning M3 или FN MAG?
Вообще, охота с вертолёта - азартное занятие.
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10.08.2022 18:24 Відповісти
 
 