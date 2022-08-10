Литовські вертольоти супроводжують російські потяги, які йдуть до Калінінграда, - WSJ

Вертольоти Литви супроводжують російські потяги, які прямують до Калінінградської області.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, це робиться для того, аби переконатися, що російські потяги не зупиняються і їх нічим не завантажують або не розвантажують.

Також у НАТО стурбовані польсько-литовським прикордонним регіоном між Калінінградом і Білоруссю. Західні військові стратеги називають цю територію Сувалкським коридором. Їх непокоїть те, що Росія, яка анексувала Крим у 2014 році та вторглася в Україну, може вдатися до сили, щоб спробувати захопити прикордонний регіон, який з’єднав би Калінінград з Білоруссю.

Ексзаступник мера міста Сувалки Єва Сідорек сказала, що багато місцевих жителів хвилювались, коли Росія напала на Україну. Занепокоєння посилилося в червні, коли Росія та Литва вступили у суперечку навколо транзиту товарів у Калінінград.

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