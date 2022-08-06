РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9367 посетителей онлайн
Новости Война
3 887 10

В Литве прогнозируют очередную волну беженцев из Украины с наступлением холодов

біженці

Представитель Красного Креста Литвы Лука Лескаускайте заявила, что с наступлением осени-зимы в страну могут прибыть еще 60 тысяч украинских беженцев, столько же, сколько находится сейчас.

По словам Лескаускайте, в середине октября, когда станет холоднее, у людей в Украине нет другого выбора – им придется оставить города, где нет света, воды и отопления, поскольку Западная Украина не сможет принять всех, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Представитель Красного Креста добавляет, что в Литву может хлынуть еще один поток беженцев из Украины – около 60 тысяч человек или даже больше. Ее беспокоит, что беженцам негде будет жить. Может сложиться такая ситуация, как в Польше, где украинцев поселяли на аренах.

"Кроватки, матрасы, централизованное питание, портативные душевые кабины, туалеты. Я, конечно, импровизирую, но такие условия, которые предлагали весной, мы уже предложить не сможем. Ситуацию нужно оценивать реально", - считает Лескаускайте.

Читайте также: Статус временной защиты для украинцев в ЕС будет действовать до весны 2024 года, - Стефанишина

"Надо учитывать, что люди устали. И призывы жертвовать, оказывать помощь уже стали привычным делом, люди на них остро не реагируют. Это беспокоит, поскольку люди уже оказали немало помощи. Что будет осенью, когда помощи нужно еще больше? Мы с беспокойством ждем рост цен, отопительного сезона, поскольку у самих жителей Литвы, возможно, уже не будет таких условий, чтобы помогать, принимать или жертвовать", – добавила она.

Ситуация, по словам Лескаускайте, будет зависеть и от действий России.

"Они непрогнозируемые: если будут более жесткие атаки, бомбардировки, людям будет опасно в стране. Этих факторов очень много, они обоснованы, мы их оцениваем не как слухи, а как возможную реальность", - отметила представительница Красного Креста Литвы.

Автор: 

беженцы (1677) Литва (2571)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Не юродствуйте. В Литве не стреляют, есть лекарства и отопление. Спасибо ОГРОМНОЕ Литве. Видимо вы не из Украины...
показать весь комментарий
06.08.2022 03:01 Ответить
+3
Тактика брехні ще нікому успіху не приносила
показать весь комментарий
06.08.2022 07:26 Ответить
+2
Не турбуйтесь. Клован з дєрьмаком та агрохімією обіцяють до зими перемогу.
показать весь комментарий
06.08.2022 01:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, в Литве же теплее
показать весь комментарий
06.08.2022 01:29 Ответить
Не юродствуйте. В Литве не стреляют, есть лекарства и отопление. Спасибо ОГРОМНОЕ Литве. Видимо вы не из Украины...
показать весь комментарий
06.08.2022 03:01 Ответить
Не турбуйтесь. Клован з дєрьмаком та агрохімією обіцяють до зими перемогу.
показать весь комментарий
06.08.2022 01:54 Ответить
розумні люди в Литві - зазлегідь готуються до гіршого варіанту.

а в нас ?
показать весь комментарий
06.08.2022 02:53 Ответить
Буданов уже плавки для Криму склав у чемоданчик й дружок його руццкій, Гогілашвілі, теж .
показать весь комментарий
06.08.2022 03:04 Ответить
БУТУСОВ: скільки у рф ще ракет, теракт в ОЛЕНІВЦІ, хто відповість за «вагнергейт» | https://www.youtube.com/channel/UCmubOD8Nem4wYO7lqF1e0kw @Курбанова LIVE

Якщо своїми словами передати одну з заяв Бутусова : влада вибрала свю інформаційну тактику у війни, я їх не критикую- їм дали це право їхні виборці, але я намагюся брати реальні факти й говорити правду ... Це про ось-ось Херсон наш й т д
показать весь комментарий
06.08.2022 02:55 Ответить
Тактика брехні ще нікому успіху не приносила
показать весь комментарий
06.08.2022 07:26 Ответить
Нажаль брехню любить "мудрий український нарід"
показать весь комментарий
06.08.2022 11:28 Ответить
Європа не була готова прийняти таку кількість біженців. Умови життя відрізняються.
показать весь комментарий
06.08.2022 05:40 Ответить
Країни Балтії традиційно популярні серед жителів окупованих рашистами територій, бо їм туди значно легше потрапити, хоч і істотно дорожче.
показать весь комментарий
06.08.2022 07:24 Ответить
 
 