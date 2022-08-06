В Литве прогнозируют очередную волну беженцев из Украины с наступлением холодов

Представитель Красного Креста Литвы Лука Лескаускайте заявила, что с наступлением осени-зимы в страну могут прибыть еще 60 тысяч украинских беженцев, столько же, сколько находится сейчас.

По словам Лескаускайте, в середине октября, когда станет холоднее, у людей в Украине нет другого выбора – им придется оставить города, где нет света, воды и отопления, поскольку Западная Украина не сможет принять всех, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Представитель Красного Креста добавляет, что в Литву может хлынуть еще один поток беженцев из Украины – около 60 тысяч человек или даже больше. Ее беспокоит, что беженцам негде будет жить. Может сложиться такая ситуация, как в Польше, где украинцев поселяли на аренах.

"Кроватки, матрасы, централизованное питание, портативные душевые кабины, туалеты. Я, конечно, импровизирую, но такие условия, которые предлагали весной, мы уже предложить не сможем. Ситуацию нужно оценивать реально", - считает Лескаускайте.

"Надо учитывать, что люди устали. И призывы жертвовать, оказывать помощь уже стали привычным делом, люди на них остро не реагируют. Это беспокоит, поскольку люди уже оказали немало помощи. Что будет осенью, когда помощи нужно еще больше? Мы с беспокойством ждем рост цен, отопительного сезона, поскольку у самих жителей Литвы, возможно, уже не будет таких условий, чтобы помогать, принимать или жертвовать", – добавила она.

Ситуация, по словам Лескаускайте, будет зависеть и от действий России.

"Они непрогнозируемые: если будут более жесткие атаки, бомбардировки, людям будет опасно в стране. Этих факторов очень много, они обоснованы, мы их оцениваем не как слухи, а как возможную реальность", - отметила представительница Красного Креста Литвы.