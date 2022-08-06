У Литві прогнозують чергову хвилю біженців з України з настанням холодів

Представниця Червоного хреста Литви Лука Лескаускайте заявила, що з настанням осені-зими до країни можуть прибути ще 60 тисяч українських біженців стільки ж, скільки перебуває зараз.

За словами Лескаускайте, в середині жовтня, коли стане холодніше, люди в Україні не матимуть іншого вибору – їм доведеться залишити міста, де немає світла, води й опалення, оскільки Західна Україна не зможе прийняти всіх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Представниця Червоного хреста додає, що до Литви може ринути ще один потік біженців з України – близько 60 тисяч людей або навіть більше. Її турбує, що біженцям не буде де жити – може скластися така ситуація, як у Польщі, де українців поселяли на аренах.

"Ліжечка, матраци, централізоване харчування, портативні душові кабіни, туалети. Я, звичайно, імпровізую, але такі умови, які пропонували навесні, ми вже запропонувати не зможемо. Ситуацію треба оцінювати реально", – вважає Лескаускайте.

"Треба враховувати, що люди втомилися. І заклики жертвувати, надавати допомогу вже стали звичною справою, люди на них гостро не реагують. Це турбує, оскільки люди вже надали чимало допомоги. Що буде восени, коли допомоги потрібно ще більше? Ми з занепокоєнням чекаємо зростання цін, опалювального сезону, оскільки у самих мешканців Литви можливо вже не буде таких умов, щоб допомагати, приймати чи жертвувати", – додала вона.

Ситуація, за словами Лескаускайте, залежатиме і від дій Росії.

"Вони непрогнозовані: якщо будуть жорсткіші атаки, бомбардування, людям буде небезпечно в країні. Цих факторів дуже багато, вони обґрунтовані, ми їх оцінюємо не як чутки, а як можливу реальність", – зауважила представниця Червоного хреста Литви.