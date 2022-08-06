УКР
У Литві прогнозують чергову хвилю біженців з України з настанням холодів

біженці

Представниця Червоного хреста Литви Лука Лескаускайте заявила, що з настанням осені-зими до країни можуть прибути ще 60 тисяч українських біженців стільки ж, скільки перебуває зараз.

За словами Лескаускайте, в середині жовтня, коли стане холодніше, люди в Україні не матимуть іншого вибору – їм доведеться залишити міста, де немає світла, води й опалення, оскільки Західна Україна не зможе прийняти всіх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Представниця Червоного хреста додає, що до Литви може ринути ще один потік біженців з України – близько 60 тисяч людей або навіть більше. Її турбує, що біженцям не буде де жити – може скластися така ситуація, як у Польщі, де українців поселяли на аренах.

"Ліжечка, матраци, централізоване харчування, портативні душові кабіни, туалети. Я, звичайно, імпровізую, але такі умови, які пропонували навесні, ми вже запропонувати не зможемо. Ситуацію треба оцінювати реально", – вважає Лескаускайте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Статус тимчасового захисту для українців у ЄС діятиме до весни 2024 року, - Стефанішина

"Треба враховувати, що люди втомилися. І заклики жертвувати, надавати допомогу вже стали звичною справою, люди на них гостро не реагують. Це турбує, оскільки люди вже надали чимало допомоги. Що буде восени, коли допомоги потрібно ще більше? Ми з занепокоєнням чекаємо зростання цін, опалювального сезону, оскільки у самих мешканців Литви можливо вже не буде таких умов, щоб допомагати, приймати чи жертвувати", – додала вона.

Ситуація, за словами Лескаускайте, залежатиме і від дій Росії.

"Вони непрогнозовані: якщо будуть жорсткіші атаки, бомбардування, людям буде небезпечно в країні. Цих факторів дуже багато, вони обґрунтовані, ми їх оцінюємо не як чутки, а як можливу реальність", – зауважила представниця Червоного хреста Литви.

біженці (1944) Литва (2518)
Топ коментарі
+13
Не юродствуйте. В Литве не стреляют, есть лекарства и отопление. Спасибо ОГРОМНОЕ Литве. Видимо вы не из Украины...
06.08.2022 03:01 Відповісти
+3
Тактика брехні ще нікому успіху не приносила
06.08.2022 07:26 Відповісти
+2
Не турбуйтесь. Клован з дєрьмаком та агрохімією обіцяють до зими перемогу.
06.08.2022 01:54 Відповісти
Ага, в Литве же теплее
06.08.2022 01:29 Відповісти
розумні люди в Литві - зазлегідь готуються до гіршого варіанту.

а в нас ?
06.08.2022 02:53 Відповісти
Буданов уже плавки для Криму склав у чемоданчик й дружок його руццкій, Гогілашвілі, теж .
06.08.2022 03:04 Відповісти
БУТУСОВ: скільки у рф ще ракет, теракт в ОЛЕНІВЦІ, хто відповість за «вагнергейт» | https://www.youtube.com/channel/UCmubOD8Nem4wYO7lqF1e0kw @Курбанова LIVE

Якщо своїми словами передати одну з заяв Бутусова : влада вибрала свю інформаційну тактику у війни, я їх не критикую- їм дали це право їхні виборці, але я намагюся брати реальні факти й говорити правду ... Це про ось-ось Херсон наш й т д
06.08.2022 02:55 Відповісти
Нажаль брехню любить "мудрий український нарід"
06.08.2022 11:28 Відповісти
Європа не була готова прийняти таку кількість біженців. Умови життя відрізняються.
06.08.2022 05:40 Відповісти
Країни Балтії традиційно популярні серед жителів окупованих рашистами територій, бо їм туди значно легше потрапити, хоч і істотно дорожче.
