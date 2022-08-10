Российские захватчики размещают свою технику возле стратегической инфраструктуры Херсонщины, - Хлань

Войска РФ размещают технику на территории стратегической инфраструктуры.

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского облсовета, советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.

"Рашисты селятся и размещают свою технику возле стратегической инфраструктуры. Как на Каховской ГЭС и на Каховском магистральном канале", - говорится в сообщении.

"Но наши ВСУ работали и будут работать ювелирно. Задача наших военных прогнать орков и не повредить важные объекты и тем более - сохранить жизни людей", - добавил Хлань.

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