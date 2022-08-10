РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5921 посетитель онлайн
Новости Война
5 508 11

Российские захватчики размещают свою технику возле стратегической инфраструктуры Херсонщины, - Хлань

херсонщина

Войска РФ размещают технику на территории стратегической инфраструктуры.

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского облсовета, советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.

"Рашисты селятся и размещают свою технику возле стратегической инфраструктуры. Как на Каховской ГЭС и на Каховском магистральном канале", - говорится в сообщении.

"Но наши ВСУ работали и будут работать ювелирно. Задача наших военных прогнать орков и не повредить важные объекты и тем более - сохранить жизни людей", - добавил Хлань.

Читайте: Адская ночь оккупантов на Херсонщине: попадание в районе Антоновского моста, взрывы в Новой Каховке и Чернобаевке

оккупация (10188) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4875)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Саме час проституток з Amnesty International запросити для констатації факту
показать весь комментарий
10.08.2022 14:08
+6
A de z sasudzennja wid Amnesty? Chy wono stosuetsja tilky Ukrainy? Moze potribno trohy saplatyty?
показать весь комментарий
10.08.2022 14:10
+5
Самая подлая нация. будьте вы прокляты.
показать весь комментарий
10.08.2022 14:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапня завжди паразитувала на комусь, чи на чомусь.
показать весь комментарий
10.08.2022 13:57 Ответить
Самая подлая нация. будьте вы прокляты.
показать весь комментарий
10.08.2022 14:07 Ответить
Всех СБУ- шников , ГНИД -****** ,СДАВШИХ Херсон , ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕГО ПРИВЕЛИ К СТРАШНОЙ КРОВАВОЙ КАТАСТРОФЕ В МАРИУПОЛЕ и других городах и сёлах - расстрелять с полной конфискацией ,полученных ими КРОВАВЫХ СРЕБРЯННИКОВ
показать весь комментарий
10.08.2022 14:22 Ответить
Тільки сбушников? Інших не треба
показать весь комментарий
10.08.2022 14:29 Ответить
Юг Украины сдавали не СБУ ники, а зеленые сопли. Отдать приказ о разминировании перешейка и мостов могли только 3 человека- клоун, начальник генштаба и главком.
показать весь комментарий
10.08.2022 14:32 Ответить
внимательно прочтите заяву ген штаба,о том ,что никакого разминирования не было, а вот почему не было пдрыва надо разбираться , почему не были уничтожены мосты через днепр и ингулец тоже вопрос, а для понимания ситуации,советую прочесть книгу Суворова "Беру свои слова обратно" где рассматривается практически идентичная ситуация на западной границе в 41г. А то храбрых диванных вояк у нас предостаточно....только вот я пережил все это находясь в 4км от моста через днепр и знаю как отчаянно 59 бригада геройски оказывала сопротивление ,но вот силы были явно не в нашу пользу....А вот были ли вообще силы противостоять на киевском направлении и херсонском одновременно додумайте сами....
показать весь комментарий
10.08.2022 15:01 Ответить
Саме час проституток з Amnesty International запросити для констатації факту
показать весь комментарий
10.08.2022 14:08 Ответить
Кормлячу руку кусати не будуть.
показать весь комментарий
10.08.2022 14:11 Ответить
A de z sasudzennja wid Amnesty? Chy wono stosuetsja tilky Ukrainy? Moze potribno trohy saplatyty?
показать весь комментарий
10.08.2022 14:10 Ответить
А у Amnesty Internationa,очі заклеєні карбованцями!!!
показать весь комментарий
10.08.2022 16:04 Ответить
Думаю у місцевого населення є набори інструментів гайкових ключів викруток плоскогубців та інших необхідних засобів для техніки у жилих кварталах
показать весь комментарий
10.08.2022 17:16 Ответить
 
 