Російські загарбники розміщують свою техніку біля стратегічної інфраструктури Херсонщини, - Хлань
Війська РФ розміщують техніку біля стратегічної інфраструктури.
Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Рашисти селяться і розміщують свою техніку біля стратегічної інфраструктури. Як на Каховській ГЕС та Каховському магістральному каналі", - йдеться в повідомленні.
"Але наші ЗСУ працювали й будуть працювати ювелірно. Задача наших військових вигнати орків і не пошкодити важливих об’єктів і тим більше - зберегти людей", - додав Хлань.
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