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Новини Війна
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Російські загарбники розміщують свою техніку біля стратегічної інфраструктури Херсонщини, - Хлань

херсонщина

Війська РФ розміщують техніку біля стратегічної інфраструктури.

Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти селяться і розміщують свою техніку біля стратегічної інфраструктури. Як на Каховській ГЕС та Каховському магістральному каналі", - йдеться в повідомленні.

"Але наші ЗСУ працювали й будуть працювати ювелірно. Задача наших військових вигнати орків і не пошкодити важливих об’єктів і тим більше - зберегти людей", - додав Хлань.

Читайте: На Херсонщині викрито двох колаборантів: "голову адміністрації" та псевдоректорку, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Автор: 

окупація (6741) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5860)


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Топ коментарі
+6
Саме час проституток з Amnesty International запросити для констатації факту
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10.08.2022 14:08
+6
A de z sasudzennja wid Amnesty? Chy wono stosuetsja tilky Ukrainy? Moze potribno trohy saplatyty?
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10.08.2022 14:10
+5
Самая подлая нация. будьте вы прокляты.
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10.08.2022 14:07
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Кацапня завжди паразитувала на комусь, чи на чомусь.
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10.08.2022 13:57 Відповісти
Самая подлая нация. будьте вы прокляты.
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10.08.2022 14:07 Відповісти
Всех СБУ- шников , ГНИД -****** ,СДАВШИХ Херсон , ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕГО ПРИВЕЛИ К СТРАШНОЙ КРОВАВОЙ КАТАСТРОФЕ В МАРИУПОЛЕ и других городах и сёлах - расстрелять с полной конфискацией ,полученных ими КРОВАВЫХ СРЕБРЯННИКОВ
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10.08.2022 14:22 Відповісти
Тільки сбушников? Інших не треба
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10.08.2022 14:29 Відповісти
Юг Украины сдавали не СБУ ники, а зеленые сопли. Отдать приказ о разминировании перешейка и мостов могли только 3 человека- клоун, начальник генштаба и главком.
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10.08.2022 14:32 Відповісти
внимательно прочтите заяву ген штаба,о том ,что никакого разминирования не было, а вот почему не было пдрыва надо разбираться , почему не были уничтожены мосты через днепр и ингулец тоже вопрос, а для понимания ситуации,советую прочесть книгу Суворова "Беру свои слова обратно" где рассматривается практически идентичная ситуация на западной границе в 41г. А то храбрых диванных вояк у нас предостаточно....только вот я пережил все это находясь в 4км от моста через днепр и знаю как отчаянно 59 бригада геройски оказывала сопротивление ,но вот силы были явно не в нашу пользу....А вот были ли вообще силы противостоять на киевском направлении и херсонском одновременно додумайте сами....
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10.08.2022 15:01 Відповісти
Саме час проституток з Amnesty International запросити для констатації факту
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10.08.2022 14:08 Відповісти
Кормлячу руку кусати не будуть.
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10.08.2022 14:11 Відповісти
A de z sasudzennja wid Amnesty? Chy wono stosuetsja tilky Ukrainy? Moze potribno trohy saplatyty?
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10.08.2022 14:10 Відповісти
А у Amnesty Internationa,очі заклеєні карбованцями!!!
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10.08.2022 16:04 Відповісти
Думаю у місцевого населення є набори інструментів гайкових ключів викруток плоскогубців та інших необхідних засобів для техніки у жилих кварталах
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10.08.2022 17:16 Відповісти
 
 