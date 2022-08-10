Російські загарбники розміщують свою техніку біля стратегічної інфраструктури Херсонщини, - Хлань

Війська РФ розміщують техніку біля стратегічної інфраструктури.

Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти селяться і розміщують свою техніку біля стратегічної інфраструктури. Як на Каховській ГЕС та Каховському магістральному каналі", - йдеться в повідомленні.

"Але наші ЗСУ працювали й будуть працювати ювелірно. Задача наших військових вигнати орків і не пошкодити важливих об’єктів і тим більше - зберегти людей", - додав Хлань.

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