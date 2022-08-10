"Пески – под нами". Репортаж с передовой. ВИДЕО

Российские оккупанты не оставляют попыток взять под контроль Пески в Донецкой области. Однако постоянно терпят неудачу.

На передовой в Песках находится корреспондент Цензор.НЕТ Михаил Ухман, он в своем репортаже рассказал о ситуации в поселке, который защищают украинские воины и который находится под постоянными обстрелами российских оккупантов.

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