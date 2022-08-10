"Пески – под нами". Репортаж с передовой. ВИДЕО
Российские оккупанты не оставляют попыток взять под контроль Пески в Донецкой области. Однако постоянно терпят неудачу.
На передовой в Песках находится корреспондент Цензор.НЕТ Михаил Ухман, он в своем репортаже рассказал о ситуации в поселке, который защищают украинские воины и который находится под постоянными обстрелами российских оккупантов.
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показать весь комментарий10.08.2022 14:54 Ссылка
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Бороним своє -- арти б ім підкинути
можна арту а лучше дрони -камікадзе
пане Залужний вам передали 600 дронів то
може вже начнете полювати на артилерію?
А касапська арта знаходиться десь 10 км за лінією фронту, туди ще треба долетіти. Якщо ти краще знаєш як, то чому ти не в генштабі?..
Емоції його переповнюють через край...
Дай бог здоров'я, та хай кулі його оминають як і всіх захисників України!
Слава Героям!
з них
Херсонська групіровка правий берег -22БТГ
Мелітопольська групіровка лівий берег -27БТГ
Маріупольська групіровка - 17БТГ
більше 60БТГ на півдні
ні про який котел на правому березі не йдеться
це в принципі не можлива задача
і це всю цю армаду запустив на південь наш генеральний штаб
не знаю чим вони там керувались но загроза на півдні
дуже серйозна