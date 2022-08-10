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Новости Война
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"Пески – под нами". Репортаж с передовой. ВИДЕО

Российские оккупанты не оставляют попыток взять под контроль Пески в Донецкой области. Однако постоянно терпят неудачу.

На передовой в Песках находится корреспондент Цензор.НЕТ Михаил Ухман, он в своем репортаже рассказал о ситуации в поселке, который защищают украинские воины и который находится под постоянными обстрелами российских оккупантов.

Смотрите: Как ВСУ сбили лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко: забираем тело из обломков Ка-52. ВИДЕО 18+

Донецкая область (9950) Бутусов Юрий (4381) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+56
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10.08.2022 14:52
+27
8 лет штурмовать село Пески это мировой рекорд...книга рекордов Гиннеса удивлена "подвигом" крыс путлера...
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10.08.2022 14:58
+12
є надія що ватальотів відмінусовано більше ніж 9...
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10.08.2022 14:54
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Жаль, в этот пост не прийдут кремлеботы, кукарекать свою пропаганду про то, что будто бы "частковий успіх ворога", это значит, что ВСУ отступили...
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10.08.2022 14:50 Ответить
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10.08.2022 14:52 Ответить
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10.08.2022 14:53 Ответить
є надія що ватальотів відмінусовано більше ніж 9...
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10.08.2022 14:54 Ответить
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10.08.2022 14:58 Ответить
Якщо правда,то це просто свято якесь.
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10.08.2022 14:59 Ответить
Який гарний "кримскій вєтєр", такі добрі новини приніс
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10.08.2022 15:02 Ответить
Період з червня по серпень у льотних училищах іменується "золотий лист" Саме зараз курсанти випускного курсу проходять льотну практику бойового застосування ЛА, на яких вони будуть служить Враховуючи, що у Саках стояли штатні Су-24, а також прикомандировані винищувачі та винищувачі-бомбардувальники (та Іл-76), і за тиждень до цього туди прибула велика група курсантів- там був саме "учбовий центр" по льотній практиці І селили їх частіш всього поблизу аеродрома І якщо в "штатних" учбових полках для цього існували спеціальні казарми - на краю житлової зони військових містечок, то у Саках таких казарм я не пам"ятаю Значить, поселили у приаеродромній зоні - у "пристосованих" приміщеннях (можливо - в ескадрильських будиночках) А вони якраз в зоні удару - бо розташовані в сотні метрів від стоянки ескадрилій От і ВСЕ! НЕ одна мамка заголосить на Росії!
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10.08.2022 18:40 Ответить
Бороним своє -- арти б ім підкинути
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10.08.2022 14:55 Ответить
56-та ?
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10.08.2022 14:55 Ответить
8 лет штурмовать село Пески это мировой рекорд...книга рекордов Гиннеса удивлена "подвигом" крыс путлера...
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10.08.2022 14:58 Ответить


Бороним своє -- арти б ім підкинути

можна арту а лучше дрони -камікадзе
пане Залужний вам передали 600 дронів то
може вже начнете полювати на артилерію?
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10.08.2022 15:03 Ответить
Ну шо в лоб шо по лбу -- всерівно тре чимось бити
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10.08.2022 15:10 Ответить
а як на мене, то нічого не вартує твоє бла-бла. Бо нашої арти і безпілотників там дійсно дуже бракує!
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10.08.2022 16:15 Ответить
Савка, щодо дронів - можливо тому що у орків багато засобів РЕБ, які можуть розірвати канал зв'язку дрону з оператором.
А касапська арта знаходиться десь 10 км за лінією фронту, туди ще треба долетіти. Якщо ти краще знаєш як, то чому ти не в генштабі?..
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10.08.2022 16:41 Ответить
Піски - наголс на і, так кажуть місцеві, Слава Україні
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10.08.2022 15:07 Ответить
Піски́ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 селище в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні , у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Очеретинській селищній громаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Покровського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецької області .
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10.08.2022 15:12 Ответить
Тепер нехай вчаться, як правильно казати.
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10.08.2022 15:20 Ответить
А нє "пЄскі" ?
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10.08.2022 16:02 Ответить
Орки отримають піську, а не піски
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10.08.2022 15:22 Ответить
Молюсь за вас хлопці. Господи! Допоможи воїнам українським, які свою землю боронять. Господи!Будь помічником їх, будь спасителем їх, будь захисником їх. Віджени ворогів-супостатів. Мир на землі нашій осели. І хай буде на все Твоя святая воля. Амінь.
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10.08.2022 15:26 Ответить
Михайло - красень!
Емоції його переповнюють через край...
Дай бог здоров'я, та хай кулі його оминають як і всіх захисників України!
Слава Героям!
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10.08.2022 18:00 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.08.2022 18:12 Ответить
по даним зарубіжної розвідки на Україні перебуває 106-111БТГ
з них
Херсонська групіровка правий берег -22БТГ
Мелітопольська групіровка лівий берег -27БТГ
Маріупольська групіровка - 17БТГ
більше 60БТГ на півдні
ні про який котел на правому березі не йдеться
це в принципі не можлива задача
і це всю цю армаду запустив на південь наш генеральний штаб
не знаю чим вони там керувались но загроза на півдні
дуже серйозна
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10.08.2022 18:26 Ответить
Я восемь месяцев оборонял Пески, мы называли их, Стальна Фортеця!
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10.08.2022 20:51 Ответить
 
 