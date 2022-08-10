"Піски - під нами". Репортаж з передової. ВIДЕО

Російські окупанти не полишають спроб взяти під контроль Піски, що у Донецькій області. Однак постійно зазнають невдачі.

На передовій у Пісках перебуває кореспондент Цензор.НЕТ Михайло Ухман, який у своєму репортажі розповів про ситуації у селищі, яке боронять українські воїни та яке перебуває під постійними обстрілами російських окупантів.

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