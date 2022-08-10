"Піски - під нами". Репортаж з передової. ВIДЕО
Російські окупанти не полишають спроб взяти під контроль Піски, що у Донецькій області. Однак постійно зазнають невдачі.
На передовій у Пісках перебуває кореспондент Цензор.НЕТ Михайло Ухман, який у своєму репортажі розповів про ситуації у селищі, яке боронять українські воїни та яке перебуває під постійними обстрілами російських окупантів.
Топ коментарі
+56 YU ST
показати весь коментар10.08.2022 14:52 Посилання
+27 Senator #518037
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+12 Ihor Demkiv #524736
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Бороним своє -- арти б ім підкинути
можна арту а лучше дрони -камікадзе
пане Залужний вам передали 600 дронів то
може вже начнете полювати на артилерію?
А касапська арта знаходиться десь 10 км за лінією фронту, туди ще треба долетіти. Якщо ти краще знаєш як, то чому ти не в генштабі?..
Емоції його переповнюють через край...
Дай бог здоров'я, та хай кулі його оминають як і всіх захисників України!
Слава Героям!
з них
Херсонська групіровка правий берег -22БТГ
Мелітопольська групіровка лівий берег -27БТГ
Маріупольська групіровка - 17БТГ
більше 60БТГ на півдні
ні про який котел на правому березі не йдеться
це в принципі не можлива задача
і це всю цю армаду запустив на південь наш генеральний штаб
не знаю чим вони там керувались но загроза на півдні
дуже серйозна